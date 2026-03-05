Los Brito, nuevos reyes de la ganadería: fuerte inversión para convertir a Salta en polo exportador de carne

El grupo ganadero de la familia Brito selló una alianza con el frigorífico Gorina para operar en conjunto la planta Bermejo en Pichanal

La expansión del negocio ganadero de la familia Brito acaba de sumar un nuevo capítulo. La empresa Inversora Juramento confirmó una alianza estratégica con Frigorífico Gorina para operar en conjunto el Frigorífico Bermejo, una planta ubicada en Pichanal, Salta, que busca posicionarse como uno de los principales nodos exportadores de carne vacuna del norte argentino.

El acuerdo fue formalizado mediante un comunicado conjunto en el que ambas compañías señalaron que el objetivo es integrar producción ganadera, capacidad industrial y redes comerciales para incrementar la oferta de carne de alta calidad tanto para el mercado interno como para la exportación.

La iniciativa se apoya en un proceso de modernización industrial que demandó más de 20 millones de dólares y que transformó la capacidad operativa del establecimiento salteño. La planta, que tiene capacidad para faenar unas 144.000 cabezas al año, incorporó una nueva sala de desposte que permitirá pasar de un esquema donde apenas el 30% de la producción se fraccionaba y envasaba al vacío a otro en el que el 100% de la carne salga en cajas listas para comercialización o exportación.

Además de la nueva infraestructura de procesamiento, el frigorífico sumó instalaciones para aumentar la capacidad de enfriado y congelado, así como equipamiento específico para producir carne kosher, un segmento que abre acceso a mercados de alto valor.

La ampliación también tendrá impacto en el empleo regional, ya que el establecimiento proyecta incrementar su plantilla en un 30% hasta alcanzar unos 600 trabajadores directos.

El acuerdo contempla una división clara de roles. Juramento aportará el abastecimiento de hacienda y su experiencia en el negocio ganadero, mientras que Gorina pondrá a disposición su trayectoria industrial y su red comercial internacional, construida durante décadas en el negocio exportador de carne.

La apuesta ganadera de los Brito



La alianza se inscribe dentro de una estrategia más amplia de expansión agroindustrial de la familia Brito, histórica dueña del banco Macro y desde hace años cada vez más involucrada en el negocio productivo del norte argentino.

A través de Inversora Juramento, el grupo controla un sistema ganadero integrado que abarca desde la producción agrícola para alimentar los corrales hasta la cría, recría, engorde y faena de animales. La compañía administra decenas de miles de hectáreas en Salta y cuenta con una estructura productiva que incluye feedlots de gran escala y plantas industriales propias.

Ese esquema vertical fue el que dio origen al frigorífico Bermejo, concebido como la pieza industrial que completa el circuito productivo de la empresa. El objetivo es capturar mayor valor agregado en cada etapa de la cadena y garantizar volúmenes constantes de carne con estándares homogéneos, un requisito cada vez más importante para acceder a mercados internacionales.

El crecimiento del grupo en el agro no es reciente. En los últimos años Juramento impulsó distintas inversiones en ganadería y tierras productivas en el norte argentino, en una estrategia que busca consolidar a la compañía como uno de los principales jugadores de la cadena cárnica nacional.

Gorina, un actor clave en la exportación de carne



El socio elegido para esta etapa es Frigorífico Gorina, una empresa controlada por la familia Riusech que se consolidó como uno de los grandes exportadores de carne vacuna del país.

La firma tiene más de medio siglo de trayectoria en la industria frigorífica y se ubicó entre las principales plantas exportadoras de la Argentina, con presencia en múltiples mercados internacionales.

Sin embargo, el último año fue particularmente complejo para la empresa. En febrero de 2025 un incendio destruyó gran parte de su planta principal ubicada en las afueras de La Plata, un siniestro que paralizó temporalmente la producción y obligó a reorganizar su esquema operativo.

Para sostener sus compromisos comerciales mientras avanzaba la reconstrucción de esa instalación, la compañía comenzó a operar en distintas plantas del país mediante acuerdos industriales. Entre ellas se encontraba justamente el frigorífico Bermejo, donde ambas empresas comenzaron a trabajar juntas y a explorar un esquema de integración más permanente. Ese vínculo operativo terminó derivando en la alianza que ahora se oficializó.

Potencial ganadero: un polo exportador de carne en el norte argentino



Detrás del acuerdo aparece también una lectura estratégica sobre el potencial ganadero del norte argentino. La región cuenta con una creciente disponibilidad de hacienda y con sistemas productivos que permiten producir animales más pesados, una característica cada vez más demandada por los mercados internacionales.

El proyecto del frigorífico Bermejo busca justamente aprovechar ese contexto: combinar la base ganadera que desarrolla Juramento con la experiencia exportadora de Gorina para posicionar a la planta de Pichanal como una plataforma industrial desde donde abastecer distintos destinos internacionales.

El proceso también refleja una tendencia que comienza a observarse en la industria frigorífica argentina: la conformación de alianzas y la expansión hacia múltiples plantas para ganar escala en un negocio cada vez más competitivo y orientado a la exportación.

Con esta asociación, la familia Brito profundiza su apuesta por el negocio de la carne, mientras que Gorina suma presencia industrial en el norte del país, en un momento en que el sector busca ampliar mercados y aumentar el valor agregado de las exportaciones argentinas.

Por Diego Mañas-IP