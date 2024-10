Los BRICS lanzan moneda digital para competir con el dólar: permite pagar con QR y apunta a Argentina

Qué características tiene y por qué la imaginan como una alternativa al dólar. Un país sudamericano podría ser de los primeros en implementarla

En un claro desafío al dominio del dólar estadounidense y los sistemas de pago occidentales, el bloque que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) dieron un paso importante hacia la creación de un sistema de pagos sin efectivo, que promete transformar las transacciones internacionales entre los países miembros.

Durante el Foro Empresarial de este grupo –al que la Argentina se iba a sumar, pero el gobierno de Javier Milei desarmó las negociaciones–, se presentó BRICS Pay, una nueva tarjeta de pago basada en blockchain diseñada para facilitar las transacciones comerciales entre los miembros del bloque y reducir la dependencia del sistema SWIFT.

Como nota de color, el dorso del billete de 100 BRICS que circuló durante la ceremonia tenía una bandera albiceleste, al igual que la de otros países sudamericanos que no forman parte del bloque, como México y Venezuela.

BRICS Pay: Más allá de una simple tarjeta

De acuerdo a la intención de quienes promueven la novedad, BRICS Pay es mucho más que una simple tarjeta de débito. El objetivo, señalan los creadores, es construir un sistema financiero global más justo y equitativo, donde los países en desarrollo tengan una mayor voz y puedan realizar transacciones sin las restricciones impuestas por las potencias occidentales.

“La tarjeta fue probada durante el foro. Funciona a través de una aplicación móvil y permite realizar pagos en establecimientos que aceptan BRICS Pay“, comenta a iProUP el especialista en tecnología Héctor Lucero.

El experto explica que la tecnología blockchain subyacente “garantiza la seguridad y la transparencia de las transacciones, y la posibilidad de establecer relaciones directas entre bancos participantes promete agilizar los pagos internacionales”.

El dorso del billete de los Brics incluye una mención a la Argentina

Para Diego Gutiérrez Zaldívar, pionero en tecnología blockchain y uno de los argentinos que forma parte del Salón de la Fama de Bitcoin, “estamos en el medio de un proceso de cambio respecto a quién controla el dinero. Hay tres poderes: Estados-Nación (status-quo), criptomonedas y corporaciones”.

Gutiérrez Zaldívar entiende que “esto de los BRICS es algo que China ya está haciendo. No es un CBDC (moneda digital de banco central), es un híbrido, cada país mantiene su sistema de pagos interno, no se meten dentro de la frontera, no tienen una moneda de referencia y puede funcionar con monedas locales”.

Edgardo Aguirre, especialista en política internacional, resalta el objetivo principal detrás de esta novedad: “Esto forma parte de una estrategia más amplia de los BRICS para reducir su dependencia del dólar estadounidense y fomentar la cooperación económica entre sus miembros”.

Algunas de las características más destacadas de BRICS Pay son:

Interoperabilidad : permite realizar pagos en diferentes monedas nacionales de los BRICS

: permite realizar pagos en diferentes monedas nacionales de los BRICS Tecnología QR : utiliza códigos QR para abonar de forma rápida y segura

: utiliza de forma rápida y segura Inclusión financiera : busca ampliar el acceso a servicios financieros a sectores de la población que tradicionalmente estuvieron excluidos.

: busca a sectores de la población que tradicionalmente estuvieron excluidos. Integración con otras plataformas: será compatible con otras plataformas de pago como Visa, Mastercard y WeChat Pay

“Aunque dicen que es descentralizado, la única forma sería con un mecanismo de prueba de trabajo (como Bitcoin). Por lo tanto, no deja de tener control de un miembro o colaborativo. Puede ser distribuido pero no descentralizado“, remarca Gutiérrez Zaldívar.

Moneda digital de los BRICS: cuál es el plan

Los miembros del bloque expresaron su preocupación por la dependencia del dólar estadounidense y las sanciones impuestas por Estados Unidos, que dificultan las transacciones comerciales y financieras.

“BRICS Pay se presenta como una solución a estos problemas, ofreciendo una alternativa más autónoma y resistente a las presiones geopolíticas“, remarca Aguirre.

De hecho, en la página del proyecto se indica que la “búsqueda es un objetivo compartido entre las naciones que luchan por políticas independientes y el bienestar de sus ciudadanos“.

El lanzamiento de BRICS Pay tiene importantes implicaciones para el orden financiero global. “Si tiene éxito, podría erosionar la hegemonía del dólar estadounidense y fomentar el uso de monedas locales en las transacciones internacionales”, señala Aguirre, quien agrega que “puede impulsar el desarrollo de otras tecnologías financieras innovadoras y promover una mayor competencia en el sector”.

No obstante, el camino hacia un esquema monetario multipolar no es fácil. “Tiene varios desafíos, como la integración con los sistemas financieros existentes, la adopción por parte de los consumidores y la regulación por parte de los gobiernos”, enumera Héctor Lucero.

El combo de novedades contempla otros tipos de activos. El presidente ruso, Vladimir Putin, respalda la inclusión de las criptomonedas en los pagos y en los procesos de inversión de los BRICS.

“Ya estamos celebrando consultas con nuestros amigos chinos, con nuestros amigos indios y acabamos de celebrar consultas con los brasileños. Y, sin duda, hablaremos con Sudáfrica. Lo haremos con todos, lo estamos haciendo. Estamos avanzando poco a poco”, indicó el mandatario.

La propuesta de una moneda digital común respaldada en oro, denominada Unir, podría convertirse en una alternativa al dólar estadounidense y otras monedas fiduciarias.

“Vamos a un mundo multipolar donde van a estar compitiendo todos estos actores. Creo que el dólar y los sistemas de pago asociados serán una zona económica más, un competidor más”, comenta Diego Gutiérrez Zaldívar, quien concluye: “Veo al BRICS Pay llegando a Argentina siempre que sea lo suficientemente relevante en términos económicos”.

Por Víctor Zapata IProUp