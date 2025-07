Los BRICS en el desorden mundial

La última cumbre de los BRICS+, que se proponía apuntalar el orden multilateral desde el mundo emergente, terminó alterando todavía más el revuelto escenario global cuando EEUU confrontó abiertamente con el grupo sobre el comercio y el futuro del dólar, pero también por los conflictos en Ucrania y Gaza.

Lula da Silva confiaba en convertir la primera semana de julio en otro hito de la diplomacia de Brasil, cuando recibiera en Río una nueva cumbre del grupo de los BRICS+, pero su país terminó siendo protagonista, en cambio, de una disputa bilateral de incierto final con Estados Unidos.

Los BRICS+, el grupo creado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ampliado el año pasado a otros cinco países (Egipto, los EAU, Etiopía, Indonesia e Irán), había iniciado su cumbre sin sus dos líderes más notorios, el chino Xi Jinping, quien envió al premier Li Qiang, y el ruso Vladimir Putin (con pedido de captura internacional).

La cumbre fue precedida por una asamblea de la institución más importante del grupo, el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), creado por estos emergentes como alternativa al Banco Mundial, que tenía en su agenda un asunto que crispa a la Administración Trump: la desdolarización del comercio internacional.

Quitando las disputas geopolíticas de EEUU con China y Rusia, los BRICS+ en su conjunto se plantaron como bloque ante el agresivo reordenamiento del comercio forzado por Trump con su cruzada arancelaria y que en agosto espera encontrar una definición tras la “pausa” de tres meses que se autoimpuso la Casa Blanca.

Mientras se desarrollaba la cumbre, el presidente Donald Trump envió un mensaje al grupo: impondría un arancel adicional de 10% a las exportaciones de cualquier país que “se alinee con las políticas anti estadounidenses” de los BRICS+. Lo hizo como otras veces desde la informalidad de las redes sociales.

La disputa entró luego en un terreno más ideológico y específico, cuando Trump anunció otro arancel, pero de 50%, a los productos de Brasil, en represalia por lo que llamó “una caza de brujas” contra su amigo el expresidente derechista Jair Bolsonaro, juzgado por la intentona golpista de 2023, un proceso judicial que consideró una “vergüenza internacional”.

Así, la semana terminó con Lula defendiéndose desde el país que había sido centro del poder emergente por unos días: “Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptarán ser abusadas por nadie”, dijo y vio esfumarse los efectos políticos inmediatos de su presidencia de los BRICS+, que además evitó mencionar directamente a EEUU en su declaración final para no empeorarlo todo.

Sin embargo, como anotó el analista Oliver Stuenkel, la abierta intromisión de Trump en los asuntos internos de Brasil -como ya ocurrió con el liberal Mark Cair en Canadá- provocó un efecto de unión nacional que probablemente beneficiará a Lula y complicará las perspectivas electorales de los políticos pro-Bolsonaro.

Fuerzas y debilidades

En su declaración conjunta, el BRICS+ expresó “serias preocupaciones sobre el aumento de medidas arancelarias y no arancelarias unilaterales”, sin mencionar directamente a EEUU, pero también condenó el ataque a instalaciones nucleares de Irán, nuevo miembro pleno del grupo.

“Con el multilateralismo bajo ataque, nuestra autonomía está una vez más en peligro”, dijo en la cumbre Lula sin aludir a Trump, quien ya había confrontado con el grupo por sus planes de reducir el rol del dólar en su comercio. “Se van a despedir de vender en la maravillosa economía estadounidense”, había amenazado.

La fijación de Trump con los BRICS+ tiene varias causas. La primera es que Rusia lo ha usado como plataforma de su confrontación desde la invasión de Ucrania, mientras China articula en el foro su estrategia para convertirse en el principal garante de la cooperación y el multilateralismo, al menos para el llamado Sur Global.

Sólo India, quinta potencia mundial, ejerce un delicado equilibrio entre ambos polos. Por eso mismo, Arabia Saudita no termina de decidir si acepta la invitación a sumarse, difícil considerando la abierta solidaridad expresada por el grupo con los palestinos de Gaza atacados por Israel con aval y armas de EEUU.

Desde 2023, cuando se amplió y sumó como asociados a Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajstán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda y Uzbekistán, los BRICS+ ya suman casi la mitad de la población mundial y el 40% del PIB mundial en términos de paridad de poder de compra, aunque el comercio intra grupo es todavía muy bajo (Rusia sí negocia el 90% en otras monedas, por las sanciones).

En su ideario está demandar la reforma de todas las instituciones multilaterales de posguerra apadrinadas por EEUU, desde el Consejo de Seguridad (que incorpore a Brasil, India y África) hasta el FMI, el Banco Mundial y la OMC, con una presencia del Sur Global acorde con su peso geopolítico actual, y no con el de 1945.

“Creo que lo que nos une es la idea de que el Norte global está sobrerrepresentado. El bloque da voz a estos países que nunca han participado en el concierto de naciones con voz política. Gracias a eso, el problema de la deuda externa de los países pobres se aborda ahora de una manera menos traumática que en los 80”, dijo el ministro de Economía brasileño, Fernando Haddad.

Pero también son un bloque heterogéneo en términos de economías y sistemas políticos, sin una carta fundacional desde que el foro nació en 2009 y se mide, desde entonces, con el Grupo de los 7 países más industrializados.

En esta cumbre, se notó la ausencia de Xi Jinping, quien nunca antes se había perdido una, aunque ya se ha visto dos veces este año con Lula. A su vez, Putin participó de manera virtual y también faltaron los presidentes iraní, Masoud Pezeshkian, y egipcio, general Abdelfatah Al Sisi.

Según la analista Marta Fernández, el líder chino evitó una absoluta polarización en medio de una delicada negociación arancelaria con EEUU, y a eso hay que sumarle que Lula evita por ahora sumarse a la Iniciativa la Franja y la Ruta de inversiones e infraestructura china en el mundo.

La declaración final de los BRICS+ abarcó temas como la inteligencia artificial y la inversión climática, pero la cumbre no logró avances políticos importantes, no logró compromisos vinculantes ni planes concretos de implementación para abordar los desafíos estructurales que el grupo ha debatido durante mucho tiempo, incluyendo la coordinación monetaria, la reforma institucional y una cooperación más profunda.

Según el Lowy Institute, “aunque el bloque continúa expandiéndose en tamaño y retórica, carece de la cohesión y alineación estratégica necesarias para impulsar un cambio significativo. Sin una dirección más clara y una voluntad política más fuerte, los BRICS+ corren el riesgo de convertirse en lo que sus críticos han sugerido durante mucho tiempo: un escenario diplomático sin guion, donde se proclama un propósito pero rara vez se persigue”.

El futuro del dólar

La amenaza de Trump de imponer un arancel adicional del 10% a los países que se alineen con los BRICS+ representa en realidad un riesgo para el dólar, según Thu Lan Nguyen, jefa de investigación en divisas y materias primas de Commerzbank.

“Una de las mayores amenazas para el estatus del dólar como moneda de reserva mundial es una política de sanciones estadounidense más estricta, que aumenta excesivamente el costo de usar el dólar en las transacciones”, razonó.

La posibilidad de limitar e incluso hacer desaparecer la dependencia de los intercambios del bloque respecto del dólar, que sigue siendo la principal divisa de reserva mundial (58% en 2024, el nivel más bajo desde 1991, en 1977 era de 85%), fue asunto central de la cumbre de Kazán, en 2024.

Antes, en Johannesburgo, los BRICS+ habían abordado la posibilidad de crear una moneda común que desacoplara sus economías del dominio global del dólar, especialmente impulsada por Brasil, una tarea difícil por ahora.

Ahora, el “banco de los BRICS+” fijó en Brasil que una de sus prioridades estratégicas es “aumentar la financiación y la captación de recursos en monedas locales para reducir la exposición a la volatilidad de los tipos de interés” y de las tasas de cambio, según su presidenta, la brasileña Dilma Rouseff. El NBD tiene 122 proyectos por 40.000 millones de dólares (22.000 millones desembolsados).

Entonces, por ahora, el NBD elude emprender la senda hacia una moneda propia pese al interés de Rusia, pero sí alienta el debate. “La discusión sobre una nueva moneda comercial es sumamente importante. ¿Es complicado? Lo sé. ¿Hay problemas políticos? Lo sé”, dijo Lula.

Según Rousseff, que fue presidenta de Brasil entre 2011 y 2016, el dólar no está perdiendo relevancia como moneda refugio, pero hizo notar que cuando Trump proclamó el Liberation Day y su guerra comercial, “los mercados no corrieron hacia el dólar, al contrario que en la crisis de 2008”.

Sobre la idea de Lula de crear una “nueva moneda para el comercio internacional”, su influyente ministro Haddad cree que “ese cambio será muy gradual o no ocurrirá. Los pagos en moneda local serán más frecuentes, lo que reducirá costes. La fortaleza del dólar depende de los estadounidenses”.

“La pregunta no es si habrá una nueva moneda BRICS+ o no. Al final, ese papel lo puede hacer el euro, el oro… El camino trazado no es reemplazarlo, eso dependerá de la evolución de la economía estadounidense. Mi propuesta es que nuestros socios, en Mercosur, los BRICS+, reduzcamos costes con comercio interno y préstamos mutuos”, explicó.

Según un reciente informe de EY (Ernst & Young), los BRICS++ van camino de superar al G7 en términos de comercio internacional para 2026. El aporte del grupo a las exportaciones mundiales pasó del 10,7% en 2000 al 23,3% en 2023, mientras que la participación del G7 en este rubro bajó del 45,1% al 28,9%.

Las importaciones de los países BRICS++ aumentaron del 7,2% al 18,9% en el mismo período, en tanto que la participación del G7 en las importaciones globales bajó de 49,8% a 33,7%. Al mismo tiempo, la proporción del comercio mundial correspondiente a otras regiones se ha mantenido en su mayoría estable, lo que subraya el papel destacado de BRICS++ en la transformación del comercio global.