Los bonos en dólares se desploman hasta 11% y el riesgo país supera los 1.400 puntos

La deuda soberana argentina sigue en caída libre y el riesgo país escala, mientras el mercado duda de la capacidad fiscal del Gobierno

La rueda del jueves comenzó con una nueva ola vendedora sobre la deuda soberana argentina en dólares, en una jornada que contrasta con el clima positivo que domina a otros mercados emergentes tras el recorte de tasas decidido por la Reserva Federal.

En Buenos Aires, el castigo se concentra en toda la curva, con los títulos bajo legislación extranjera cediendo hasta más de 11%%. El Bonar 38 pierde 11,4% y cotiza en torno a u$s46, el AE29D baja 8% a u$s49 y el Bonar 30 retrocede 7,3% hasta u$s46, consolidando pérdidas que en algunos casos superan un 26% en el último mes.

El derrumbe evidencia que los bonos argentinos continúan operando bajo un régimen propio, ajeno al viento de cola global. Mientras los activos de la región avanzan con fuerza, las paridades locales vuelven a marcar mínimos y no encuentran compradores dispuestos a asumir riesgo argentino.

Operadores señalan que la dinámica responde a la combinación de factores locales adversos: la debilidad de reservas, la tensión cambiaria que llevó al Banco Central de la República Argentina a intervenir con ventas el miércoles, y el creciente ruido político que domina la agenda tras nuevas derrotas del oficialismo en el Congreso.

Acciones argentinas caen y amplifican el clima bajista

La tensión se traslada también al mercado accionario. El S&P Merval baja 5% y 7,2% en dólares, y profundiza la corrección iniciada a mitad de semana, en un contexto marcado por ventas generalizadas y aversión al riesgo local.

Entre las líderes, las mayores bajas son para Transportadora de Gas del Norte (-11%), Transener (-10,2%),Transportadora Gas del Sur (-10,8%), Metrogas (-9,7%), BYMA (-8,8%), Sociedad Comercial del Plata (-8,2%) y Banco de Valores (-7,5%).

En Wall Street, los ADRs argentinos también operan con mayoría de bajas. Se destacan Banco Supervielle (-8%), Grupo Financiero Galicia (-7,8%), Edenor (-7,3%), YPF (-7,2%) y Banco Macro (-6,5%).

El retroceso coordinado entre bonos, acciones y ADRs refuerza el clima de aversión al riesgo y deja a la plaza argentina cada vez más aislada del impulso positivo que atraviesa al resto de los emergentes tras la baja de tasas de la Fed.

Riesgo país en alza y creciente aversión al riesgo argentino

En este contexto, el riesgo país, medido por el EMBI+ de J.P. Morgan, sube 162 unidades y se ubica en 1.408 puntos básicos, profundizando la tendencia negativa que viene afectando a los activos argentinos.

La suba refleja el deterioro de las expectativas de los inversores luego de que la Cámara de Diputados decidiera rechazar una serie de vetos presidenciales, un hecho que incrementó la preocupación en la city sobre el futuro de la política fiscal.

El mercado interpreta que el oficialismo pierde capacidad de sostener el programa de ajuste fiscal consensuado con los inversores, y que la gobernabilidad se debilita. Esa percepción golpea directamente sobre la deuda soberana, que vuelve a perder valor en medio de dudas sobre la viabilidad del programa económico y la capacidad del Gobierno de mantener las metas de déficit.

El clima de incertidumbre se amplifica porque los legisladores también avanzaron con iniciativas que implican mayor gasto público y limitan las facultades del Poder Ejecutivo para recortar partidas, en un escenario en el que los compromisos con organismos multilaterales y la necesidad de acceder a financiamiento externo exigen señales de disciplina fiscal más firmes. Las dudas sobre la sustentabilidad de las cuentas públicas se trasladan de forma inmediata a los precios de los activos, profundizando el descenso de los bonos y elevando el costo de financiamiento país.

Un contraste cada vez más marcado con los mercados emergentes

Mientras tanto, en el resto del mundo, la decisión de la Reserva Federal de recortar su tasa de referencia impulsa a los activos de riesgo y genera flujos positivos hacia los mercados emergentes. La deuda soberana de países vecinos como Brasil y Chile operan con fuertes subas, aprovechando el cambio de tono de la política monetaria en Estados Unidos.

Sin embargo, Argentina queda completamente al margen de esa ola compradora. Los fondos globales eligen posicionarse en otros emergentes y evitan la deuda argentina por su alto nivel de riesgo político, cambiario y fiscal, lo que deja a la plaza local atrapada en su propia espiral negativa.

Analistas destacan que, mientras los spreads de los emergentes se comprimen, los argentinos se expanden y vuelven a acercarse a niveles compatibles con el default. Esta divergencia se acentuó en las últimas 48 horas, luego de que el BCRA se viera obligado a vender USD 53 millones para frenar al dólar mayorista, una señal que en el mercado se interpretó como un giro forzado en la estrategia cambiaria.

El resultado es un mercado cada vez más desconectado del contexto internacional: mientras el viento de cola empuja a los activos de la región, los bonos argentinos profundizan su derrumbe y el riesgo país escala sin encontrar un techo.

Perspectivas: el mercado opera bajo máxima desconfianza

Con los bonos y acciones en caída, el riesgo país en alza y los spreads ampliándose, el mercado argentino vuelve a operar bajo un clima de desconfianza extrema. Cada nueva derrota legislativa, cada señal de debilidad del BCRA y cada retroceso en las reservas se traduce en más ventas y menos interés inversor.

Los operadores advierten que, sin un shock de confianza, será difícil revertir el deterioro. El contexto internacional ayuda, pero la ausencia de señales políticas claras y la falta de respaldo fiscal siguen dominando el precio de los activos locales.

En este marco, los inversores permanecen en modo defensivo, priorizando la cobertura cambiaria y el retiro de flujos de la plaza local, a la espera de definiciones que devuelvan previsibilidad al rumbo económico.

Mientras tanto, la plaza financiera argentina sigue aislada del resto de los emergentes, con bonos que se hunden, riesgo país en ascenso y un mercado que permanece en estado de alerta.

