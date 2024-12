Los Backstreet Boys del hampa lumpen

En seguridad el que subestima pierde y el que se jacta también.

Cuatro mandriles encapuchados pusieron en alerta a la región centro del país, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia. Cuatro mandriles tratados de “narcoterroristas”. Sí, cuatro impresentables armados con sintomático y oportuno discurso político.

Con un obsceno exhibicionismo de armas que solo dejó al descubierto como el delito federal de tráfico de armas no tiene tratamiento eficaz.

“En Argentina es tan fácil conseguir armas como drogas”, confirma un ex policía de la Bonaerense.



Cuatro sujetos puestos al nivel de Boko Haram por un lado y tratados por el otro con la categoría del lugar común: “El que las hace las paga”.



La Ministro Bullrich considera, a su vez, que el video muestra “debilidad” luego de haber salido de forma impulsiva a dar una respuesta poco inteligente y vulgar. Les subió el precio y luego buscó bajarlo cuando el video comenzó a ser blanco de análisis en exceso.



La Ministro, amante de la tecnología, también habló del cotejo de las voces de los Backstreet Boys del lumpenaje delictivo con programas especiales. Tan especiales como los aparatos radiológicos con los que fue a buscar a Loan en la panza de los animales. ¿Fue?

Sí, aún Loan está desaparecido en medio del circo nacional.

Mientras tanto, el Gobernador Pullaro mantuvo su línea prudente. La que tanto molesta en el Ministerio Nacional tras apropiarse del Plan Bandera como si la contención fuese el fin de la narcocriminalidad.

“Si no hay muertos el logro es nuestro, si hay muertos los problemas son compartidos”, trafican algunos punteros de seguridad nacional.

Lo cierto es que el video circense se hizo viral y con la viralidad las altas esferas de la seguridad y de la inteligencia, intentaron no montarse a lo que hace más ruido por vulgar que por temerario.



El video le baja línea a las instituciones. Los muchachos, apelando a la lógica extorsiva del crimen organizado, amenazan con plantar muertos en otros territorios como si el narcotráfico en la Provincia de Buenos Aires no fuese antecesor del narcotráfico de la Provincia de Santa Fe y precursor nacional. Y con una diferencia sustancial, el de la primera se constituyó desde la Policía hacia abajo y el de la segunda desde abajo hacia arriba.



Una filmación que nada tiene que ver con el crimen organizado y menos aún con el terrorismo pero que ha servido para desplazar miseria y decir que los penales federales de Ezeiza y Marcos Paz se llenaron de presos que les envió la PBA. Y que tal vez eso haya disparado el caos.



Hablan mal o son burros. En estas instancias ambas. Ni un Gobernador ni un

Ministro de Seguridad indican a dónde van los presos. Eso es función de la justicia. Éste BLOG también es servicio.



Un camino a desandar burrada tras burrada porque encima no diferencian a la criminalidad organizada de la criminalidad marginal. La que genera o se presta a generar operaciones en nombre de la narcocriminalidad para crecer in situ o bien, para desplazarse. Conocidas operaciones de Velo y Engaño.

En este contexto se reunieron los Ministros de Seguridad de los distritos en los que se concentra el 85% de la violencia por drogas del país. Se reunieron porque más allá de lo impresentable, subestimar es un error y las líneas de prevención deben ser activadas. La potencialidad de salir a matar siempre es una opción para el lumpenaje del hampa.

Mientras tanto, los mandriles que alcanzaron la necesaria notoriedad son parte segura y sustancial de un tejido delictivo empoderado, constatado, a veces orgánico y bifurcado no detectado, encuadrado en un tejido social absolutamente roto.

Por Laura Etcharren-https://soclauraetcharren.blogspot.com/