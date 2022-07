Los 60 años de los Rolling Stones

¿Qué mitos rodean la historia de la banda? ¿Cuántos de ellos son verdad? ¿Cuántos se fueron inventando con el paso del tiempo? Todo eso y más en este informe de Filo News

El 12 de julio de 1962 empezó una de las grandes aventuras de los últimos siglos: esa noche tocaron por primera vez en vivo los Rolling Stones. Dos años después de su primer show, los Stones ya tenían la formación que los convertiría en leyendas, con Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Brian Jones y Bill Wyman.

Uno de los mitos más conocidos de la historia de los Rolling Stones es el supuesto enfrentamiento con The Beatles. Ambos grupos nacieron y crecieron en paralelo. Mientras se identificaba a los Beatles con la elegancia y los valores familiares, los Stones se asimilaban más el descontrol y la rebeldía. Y se decía que eran rivales. ¿Pero fue tan así? La verdad que no. Tuvieron un vínculo de amistad, concretado en particular por la cercanía de John Lennon con Jagger y Richards.

Otro mito muy fuerte de sus orígenes cuenta que Mick Jagger y Keith Richards estaban celosos del gran guitarrista Brian Jones, y que en el año 1969 mandaron a matarlo. Un mes después de que los líderes de la banda lo echaran de los Stones, Jones apareció muerto.

El disco Their Satanic Majesties Request, de 1967, y la canción Sympathy For The Devil, publicada un año después, dieron la idea de que los Rolling Stones eran una banda con algún tipo de adoración del demonio. Incluso se decía que habían hecho un pacto con el diablo. Ellos, durante toda su carrera, se burlaron de ese mito, aunque siempre lo fogonearon.

También se dice que Keith Richards, quien tuvo muchos problemas con drogas durante décadas, aspiró las cenizas de su padre muerto. Él lo dijo en una entrevista un 1 de abril, que en Inglaterra es el “día de los tontos”, como nuestro día de los inocentes (28 de diciembre).

En 1973 Keith Richards aseguró haberse cambiado toda la sangre para limpiarse del consumo de drogas. La leyenda creció, y hasta hay gente que afirma que el guitarrista sigue haciendo eso todos los años, porque de otra manera no podría mantenerse con vida.

Un mito más reciente indica que los Rolling Stones tocaron en la hacienda Nápoles de Pablo Escobar. Según esta leyenda, en la década del 80 la banda recibió una suma altísima de dinero por presentarse ante el líder narco colombiano. Si bien muchos artistas de todo el mundo pasaron por ese lugar, nunca se pudo comprobar que Jagger y Richards hubieran pasado por ahí.

Cuenta la leyenda que el logo de los Rolling Stones , esa famosa lengua ilustrada, fue un diseño del artista Andy Warhol. Esto es inexacto. El símbolo fue ideado por el diseñador Ernie Cefalu en el año 1971, pero el dibujo lo hizo el artista John Pasche. La primera vez que se usó este logo fue en el disco Sticky Fingers, cuyo arte de tapa fue diseño de Andy Warhol. De ahí la confusión. Con el tiempo, Warhol hizo varios retratos de los integrantes del grupo, sobre todo de Mick Jagger.

Cuando los Stones tocaron por primera vez en Argentina, en 1995, se extendió un rumor que se convirtió en noticia y más tarde en mito. Se decía que la banda no tocaba en vivo, sino que ejecutaba un perfecto playback. O, en todo caso, se decía que siempre había una pista grabada disponible para reemplazar al sonido en vivo, en caso de que alguno de los músicos pifiara alguna nota.

Como todas las grandes celebridades del mundo, los integrantes de los Rolling Stones son motivo de mil anécdotas. Como pasa con Maradona o con los Papas, todo el mundo tiene una anécdota con Jagger o Richards. Sobre todo cuando tienen que ver con los amoríos de los músicos.

Se cumplen 60 años del primer show en vivo de la banda conocida como The Rolling Stones. Los mitos alrededor de estos músicos son cientos.