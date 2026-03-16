Los 22 contactos entre los Milei, Novelli y Santiago Caputo que aceleraron el escándalo $Libra

Llamadas, chats y el rastro de un pacto de US$ 5 millones. El peritaje a Novelli expone la coordinación del “Triángulo de Hierro” en el fraude $LIBRA.

La justicia federal ya tiene en su poder la “caja negra” del Criptogate. El peritaje realizado sobre el dispositivo de Mauricio Novelli, el trader que actuó como puente entre el estadounidense Hayden Davis y la Casa Rosada, arrojó un registro de 22 comunicaciones que destruyen la narrativa oficial de una simple “difusión”. Los datos confirman que el lanzamiento de la moneda $LIBRA fue una operación monitoreada minuto a minuto por la cúpula del poder.

El cronómetro de la estafa

El viernes 14 de febrero de 2025, el día en que el token nació y murió, el teléfono de Novelli registró una actividad incesante. Según el peritaje de la DATIP, estos son los puntos de inflexión:

· La previa (18:44 a 18:58): Tras un intento fallido de contactar a Javier Milei, Novelli logra hablar con él a las 18:54 durante 1 minuto y 25 segundos. Siguen dos contactos más en menos de cuatro minutos.

· El tuit detonante (19:01): El Presidente publica en X el link al contrato de $LIBRA, disparando las compras de miles de personas. Apenas dos minutos después, a las 19:03, Novelli lo llama y hablan por 1 minuto y 36 segundos para reportar el impacto.

· El factor Karina (19:17 a 21:29): La “Jefa” entra en escena devolviendo una llamada a las 19:17. El diálogo dura 2 minutos y 42 segundos. Hacia la noche, las comunicaciones se vuelven más largas: a las 21:29 mantienen una charla de 3 minutos y 24 segundos.

· El cierre con Santiago Caputo (23:37 a 00:58): El “Mago del Kremlin” interviene a las 23:37 en una charla de 4 minutos y 37 segundos. El raid termina a las 00:58 del sábado con un llamado de Karina Milei, apenas 20 minutos después de que el Presidente borrara el tuit e intentara despegarse del proyecto alegando que “no estaba interiorizado de los pormenores”.

El rastro del dinero

Más allá de los llamados, la investigación detectó documentos en el celular de Novelli que trazan presuntos pagos por US$ 5 millones para el Mandatario por su participación en el lanzamiento. Mientras el Gobierno se escuda en que fue una simple “difusión” de un emprendimiento privado, la Comisión Investigadora en Diputados ya califica el hecho como una “presunta estafa”, señalando que mientras el grueso de los inversores perdía todo, Hayden Davis y sus socios se quedaban con más de 100 millones de dólares.

Fuente: RN