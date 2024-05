Los 18 gobernadores que respaldaron a Milei y ahora negocian los votos para el Senado

Sólo seis gobernadores mandaron a votar en contra toda la ley ómnibus y el paquete fiscal. Cómo jugó el resto, los peronistas que se despegaron y el rol de los partidos provinciales que puede cambiar el destino de ambas leyes

Aunque Javier Milei no tiene ningún gobernador que lo represente, 18 de los jefes provinciales le concedieron el primer aval para que su motosierra tenga legitimidad parlamentaria. Con apoyo en Diputados del PRO, UCR, partidos provinciales y un par de peronistas el Presidente ya se encamina a validar dos leyes fundamentales como son la Ley Bases y el paquete fiscal. Todavía le falta un paso riesgoso en el Senado.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, celebró desde el palco junto a Karina Milei; José Rolandi, vicejefe de gabinete, y el mendocino Omar de Marchi, secretario de Relaciones Parlamentarias. Francos es el ministro con mejor vínculo con los gobernadores y sus viajes a Misiones, Salta, Santa Fe, su paso por la cumbre del Norte Grande y su despacho abierto en forma permanente allanaron el camino para revertir la derrota del 6 de febrero. También Karina Milei junto al titular de la Cámara de Diputados Martín Menem sumaron kilómetros para destrabar votos salteños.

Si el Senado de la Nación sanciona la Ley Bases y las reformas fiscales en los mismos términos que la Cámara de Diputados el presidente Javier Milei podrá invitar al Pacto de Mayo a la mayoría de los gobernadores. Sólo seis no lo acompañaron: Buenos Aires, La Pampa, Santiago del Estero, La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego.

Incluso el resto de los patagónicos mandaron a votar a favor a pesar de haber reclamado sin éxito que se conserve la eximición del pago de Ganancias a los trabajadores residentes en la región. Se desoyó el argumento de sueldos más altos por un costo de vida mayor.

Santa Cruz es un caso emblemático. El gobernador Claudio Vidal protestó por el intento de privatización de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). En las últimas conversaciones logró un giro a su favor. Se votó un cambio societario y la empresa tendrá el mismo modelo que YPF, una empresa mixta con control mayoritario del Estado.

“No es una privatización” explicaban desde el entorno del gobernador que venció al kirchnerismo en su tierra.

Cómo jugaron los gobernadores para la Ley Bases

Los santacruceños acompañaron a medias. El exgobernador y actual diputado Sergio Acevedo no bajó al recinto para votar la Ley Bases en general. Primero en la lista de las votaciones figura ausente. Sí se sumó en la votación en particular: rechazó el artículo que delega facultades al Presidente; se abstuvo en el capítulo de reorganización administrativa del Estado; y votó en forma positiva la privatización de empresas estatales como la TV Pública y Aerolíneas Argentinas pero salvando parcialmente a YCRT. En Santa Cruz causó alto impacto y el gobierno local tuvo que explicar esa postura. José Luis Garrido, diputado del mismo bloque ‘Por Santa Cruz’ votó a favor en general y particular.

Como los santacruceños, acompañaron positivamente los diputados de Río Negro, Salta y Misiones. Los ocho que integran Innovación Federal respaldaron a Milei a pesar de haber marcado sus diferencias. Los patagónicos no pudieron evitar la reversión de Ganancias pero incluyeron condiciones en el capítulo energético. Los cordobeses de Martín Llaryora, salvo Natalia de la Sota, también votaron en forma positiva.

Alberto Arrua, Carlos Fernández, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz de Misiones responden a los pedidos de Carlos Rovira, jefe político incluso del gobernador Hugo Passalacqua; Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega responden al gobernador salteño Gustavo Sáenz -que logró junto a Misiones el cambio impositivo para las tabacaleras- y el rionegrino Agustín Domingo a Alberto Weretilneck. Los ocho acompañaron. Del grupo solo Domingo (Río Negro) rechazó Ganancias.

Los partidos provinciales de Misiones, Salta, Neuquén y Río Negro votaron a favor de la Ley Bases y Misiones y Salta ayudaron a aprobar Ganancias.

A pesar de los intentos de Interior el Gobierno no doblegó a los santiagueños que responden al gobernador Gerardo Zamora para votar la ley bases. Pero sí acompañaron los tres tucumanos de Osvaldo Jaldo (Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina) tanto Bases como Ganancias. Lo mismo hicieron dos diputados de Hacemos por Córdoba y uno del Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Llancafilo que rechazó la reversión del impuesto a los salarios.

Hoy es un día de alegría para el país: 82 diputados dejaron de lado sus diferencias y votaron para incluir la regulación del tabaco en la ley de bases (+) — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) April 30, 2024

Un quiebre en Unión por la Patria

El caso más llamativo, que había adelantado El Cronista, fue el de los diputados de Catamarca. El gobernador Raúl Jalil viene intentando convencer a sus pares peronistas de la necesidad de abrir un canal de diálogo con el mileismo.

Aunque los votos catamarqueños no eran necesarios porque La Libertad Avanza superó la mayoría requerida, Jalil jugó a favor en el articulado a favor de los beneficios empresarios, el llamado régimen RIGI al que diputados de Unión por la Patria y otros espacios cuestionaron por dejar fuera a las pequeñas y medianas empresas.

Tres diputados peronistas de Catamarca (Fernanda Avila, Dante López y Silvana Ginocchio) acompañaron junto a tres peronistas de San Juan (Walberto Allende, Jorge Chica y Ana Aubone). Pero mientras los catamarqueños se abstuvieron, los sanjuaninos votaron en contra de Ganancias junto a Natalia de la Sota (Córdoba), la socialista Mónica Fein y seis diputados radicales alineados con Martín Lousteau, entre ellos Martín Tetaz.

En el caso de Por Santa Cruz y en línea con el gobernador Vidal votó en contra Sergio Acevedo. En cambio a la hora de tratar Ganancias el que estuvo ausente fue José Luis Garrido. Jaldistas y salteños acompañaron la vuelta del impuesto coparticipable.

Varios gobernadores, como el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro, esperaban que se aprobara el sistema RIGI aunque intentaron beneficiar inversiones de menor porte. No lo consiguieron.

Por Analía Argento-EC