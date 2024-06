Longobardi volvió a cuestionar a Milei: “¿Está en condiciones de gobernar un país en crisis?”

El periodista volvió a cuestionar duramente al Presidente. En su programa de radio, lo acusó de “no estar a la altura de las circunstancias” para gobernar el país. Asimismo, advirtió que “el comportamiento del Presidente se está volviendo un tema”.

El editorial de Longobardi giró en torno a la entrevista que Milei le dio a Bari Weiss, en donde aseguró que viene de un futuro apocalíptico como Terminator para destruir al socialismo.

“Un presidente que ayer se definió como un tipo que viene del futuro a corregir un descalabro y que le dice a Bari Weiss ‘¿usted no se dio cuenta lo que pasó cuando hablé en Davos?’. Yo no sé si alguien le dice ‘mire presidente no pasó nada’“, comenzó Longobardi.

En ese contexto se refirió, preocupado, al comportamiento del mandatario, aunque prefirió “no calificarlo por ahora”: “Yo creo que lamentablemente el comportamiento de Milei se está volviendo un tema. No quiero calificarlo por ahora, pero se está desentendiendo cada día más de los asuntos de la Argentina y se está ocupando de presentarse en un rol muy raro como el salvador del mundo. Y se lo dice a la prensa norteamericana. Y mi preocupación va mucho más allá de eso”, expresó el periodista.

Y allí lanzó las preguntas más polémicas: “¿Es solamente una persona que tiene unos modales que alguien como (el periodista Jonatan) Viale supone que a alguien como yo no le gustan? ¿O es algo mucho más serio lo que estamos viendo? ¿Está en condiciones de gobernar un país en crisis? ¿o no está en condiciones?“.

Ante esas preguntas, se respondió a si mismo: “Deberá estarlo durante cuatro años. Pero me da la impresión que la Argentina ha puesto otra vez a un presidente que no está a la altura de las circunstancias“.

Por último, volvió a referirse a la bizarra entrevista que dio Milei: “Lo de ayer de Bari Weiss fue algo muy loco. Y ni hablar si cambiás de canal y te encontrás con el discurso de Biden o de Macron. Entiendo que Milei se crea superior a ellos porque en un momento le dice a Bari Weiss ‘¿usted no se dio cuenta lo que pasó cuando hablé en Davos? ¿O lo que pasó conmigo cuando hablé en la Convención Republicana de Washington?’. Y claro, la mujer se le muere de risa: que viene del futuro a exterminar una crisis que el ya vio que va a ocurrir. O sea, ya dejó de ser un hombre del pasado, Moisés, ahora es un viajero del futuro“.

“Los mercados deben estar mirando el comportamiento del presidente. Se ha puesto en ‘otra liga’, pero no dijo en cual. El presidente le canceló una reunión a Macron para recibir un premio ridículo. El comportamiento del presidente es un tema. No me gustan las formas y menos el fondo”, completó Longobardi.

Las críticas de Longobardi a Milei

El periodista ya viene criticando en numerosas ocasiones la gestión del libertario. La semana pasada, por ejemplo, dijo que Milei “se supone el tipo más importante del mundo” y que a su ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, “lo despellejaron”.

El periodista y conductor radial también cuestionó a los ministros de Capital Humano y Economía, Sandra Pettovello y Luis Caputo. “La Argentina se empezó a volver, como en la época de los Kirchner, un país histérico”, sostuvo.

Además, dijo que el jefe de Estado “parece un tipo desentendido de los problemas cotidianos del país”, en relación a los múltiples viajes que realizó desde que asumió la presidencia. También sostuvo que, a excepción de Guillermo Francos, el resto del gabinete “no existe”.