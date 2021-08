Lo que nunca se contó de la relación entre Rodrigo y Diego Maradona

Patricia Pacheco, mamá de Ramiro, el único hijo del cantante fallecido en el 2000, contó cómo era la unión entre ambos ídolos: “Había entre ellos una historia de consumo” Mirá el video.

A 21 años de la muerte de Rodrigo la mamá de su hijo Ramiro, Patricia Pacheco, habló de las adicciones del ídolo cordobés. Además, contó detalles de la relación del Potro con Diego Maradona y aseguró que a diferencia de lo que se cree, ellos no eran amigos pero se juntaban a “consumir”.

La primera vez que Pacheco contó que el músico tenía una adicción fue hace unos años, luego de que se estrenara la película El Potro, lo mejor del amor, en el 2018. Este sábado, en Secretos Verdaderos explicó por qué: “Si hablé de la droga es porque sé que Rodrigo no hubiera querido para ningún hijo de nadie eso, no está mal decir que detrás de una persona tan hermosa y exitosa hay una historia, es peligroso”.

“La cocaína es un tema heavy y no hay que esconderlo”, dijo la mamá de Ramiro y aseguró que con su hijo muchas veces lo sintió lejano: “Como padre lo necesité, me sentí un poco sola, no significa que no ame al hijo, pero yo tenía 21 años y necesitaba ese calor que no encontré”.

Antes de comenzar a contar sobre las adicciones del intérprete de temas como “Soy cordobés”, “Lo mejor del amor” o “Y voló, voló”, hizo referencia a su propia historia: “Yo conocí la droga a los 14, siempre fumé, no fui adicta, me lo tomé con respeto, fui fumadora social. Yo consumía pero no era adicta, estoy a favor de la despenalización pero no consumo hoy, pude quedarme ahí y no pasar a otros niveles porque pude ver que no era algo que podría ayudar en nada”.

Luego siguió: “Él empezó de chico también. Es la verdad, lo sufrió y no se lo deseo a nadie, detrás de ese Potro hermoso había una persona que la pasaba mal, cuando yo lo conocí (20 años) tenía un consumo de larga data”.

En ese contexto, Rodrigo se juntaba con mucha gente a consumir, a pesar de que no mantenía una amistad, como habría sido el caso de Diego Maradona, según Patricia que hasta dijo que en un primer momento el cantante no quería ir a Cuba a estar con el Diez para el ciclo de televisión Versus. “Es que ellos ya habían tenido una historia de consumo”, dijo.

De inmediato detalló: “Cuando yo estaba embarazada Pedro Bueno (familiar de Pichin, papá del Potro) lo llevaba a verlo a Diego y ellos tuvieron su historia de consumo y demás. Recuerdo que en esa época Rodrigo llegaba y yo le rascaba la cabeza para que se durmiera, Pedro era consumidor también y lo sufrió mucho. El encuentro entre ellos o no lo vi, pero sé que se iban con otro músico que hoy está fallecido a ver a Maradona y a tomar con él. También hubo rosca ahí con Sarita”.

Para que se entendiera mejor, Luis Ventura explicó: “Dentro de los excesos hubo otras cosas que por ahora las dejaré en silencio, no eran amigos porque hubo una mujer en su momento, Sarita que en algún lugar dijeron era mujer de Coppola pero era de Maradona y Rodrigo se la arrebató, ese fue el motivo del disgusto y la distancia, lo que no impidió que consumieran cocaína juntos, me la contaron en el momento”.

En otro pasaje de la entrevista que se emitió por América, Pacheco también contó que en la noche del accidente que le costó al vida al cuartetero y a Fernando Olmedo, Rodrigo llevaba en su camioneta una “herederita con alcohol y cocaína”: “Estaba llena de cerveza tenía droga para su consumo, no sé por qué después desapareció, pero estaba”.

“Esa noche había tomado antes alcohol y cocaína, no en gran cantidad, a veces sí lo hacia en cantidad, era consumidor”, dijo y le costó definir el choque: “Fue una situación que terminó como terminó, me podría haber muerto yo o el nene, murieron Rodrigo y Fernando (Olmedo) producto de un accidente que pudo haber sido provocado por alguien… sobre si hubo premeditación, tengo mis dudas, siento que sí pero no puedo asegurarlo”.

Para cerrar, agregó: “Yo vi su sufrimiento (de Rodrigo) y si tengo que decirlo y ser la única que lo vio consumir, seré la única. Él sentía mucha presión en el circuito en donde se movía, acá (Buenos Aires) y en Córdoba la pasó muy mal porque son mundos que se manejan así, con presiones”.