Lo invitaron a un trío y terminó pagando $1,5 millones para evitar que las mujeres difundieran el video

Fue en Barranqueras, Chaco. El hombre denunció amenazas de dos mujeres, que lo grabaron durante un encuentro íntimo y luego le exigieron dinero para no mandarle las imágenes a su esposa. Las acusadas fueron detenidas y la Justicia investiga si hay más víctimas de sus aventuras sexuales..

Un hombre de la ciudad de Resistencia, Chaco, denunció haber sido víctima de una extorsión luego de participar en un encuentro sexual con dos mujeres que lo invitaron a mantener relaciones en un hotel alojamiento. Tras ser grabado sin su consentimiento, recibió amenazas para evitar la difusión del video y que su esposa se enterara de lo ocurrido.

La situación se remonta a principios de agosto, cuando el denunciante aceptó la propuesta de una de las mujeres para tener un encuentro íntimo con ella y otra persona, a quien presentó como su pareja. El trío tuvo lugar en un albergue ubicado sobre la avenida Soberanía Nacional, en la capital chaqueña.

Días después, las dos mujeres comenzaron a exigirle dinero a cambio de mantener el silencio. El hombre, temeroso de las consecuencias familiares, accedió a entregar distintas sumas de dinero que totalizaron $1.500.000. Realizó pagos en efectivo, transferencias bancarias y otros métodos, según confirmaron fuentes policiales al diario local Diario Norte.

A partir de la denuncia, la Fiscalía Penal N.°3, a cargo de Víctor Recio, ordenó una serie de allanamientos en la localidad de Barranqueras. En uno de los operativos, la Policía del Chaco detuvo a dos mujeres identificadas como P.C.R., de 44 años, y Y.R.C.G., de 30. Ambas quedaron a disposición de la Justicia mientras se analizan los teléfonos celulares y demás pruebas recolectadas en los procedimientos.

La causa sigue abierta y no se descarta que existan otras víctimas de una posible red de extorsión. Los investigadores buscan determinar si hubo más episodios similares con otros involucrados.

Un antecedente en Buenos Aires

El caso remite a otro episodio de extorsión que se investiga en el penal de Olmos, donde Braian Cristian Godoy, un condenado por abuso sexual, fue acusado de engañar a adolescentes a través de redes sociales para obtener imágenes íntimas.

Godoy, de 29 años, se hacía pasar por un representante de marcas de indumentaria femenina y ofrecía un supuesto “carnet de modelo” a cambio de fotos en ropa interior. Luego, utilizaba esas imágenes para extorsionar a las víctimas con amenazas de divulgación. La maniobra incluyó incluso a sus parejas, quienes recibían los pagos de las adolescentes sin saber del entramado delictivo completo.

La Fiscalía de Berazategui, liderada por Daniel Ichazo, lo imputó por corrupción de menores, producción de pornografía infantil, estafa y extorsión, entre otros cargos.

Ambos casos exponen una creciente preocupación en torno a los delitos de extorsión vinculados con contenidos íntimos, conocidos como “sextorsión” o “pornoextorsión”, que suelen iniciarse a través de engaños y redes sociales.







