Llegó a Ezeiza el vuelo con diez argentinos deportados por Donald Trump

El avión aterrizó pasadas las 3 de la madrugada y los pasajeros ingresaron por la terminal privada. “No somos criminales”, afirmó uno de los expulsados, que contó que había sido detenido tras cruzar a EE.UU. desde México.

Este jueves por la madrugada aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza un avión Boeing 767-300, de la empresa Omni Air International, con diez argentinos deportados de Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump.

Los argentinos viajaron en un avión rentado por el gobierno estadounidense a Omni Air International, una compañía canadiense, para trasladar a los migrantes expulsados en el marco de la brutal avanzada antiinmigración impulsada por la Casa Blanca desde el regreso al poder del líder Republicano.

Antes de aterrizar en Ezeiza, el avión hizo dos escalas: una en Bogotá, Colombia, y otra en Belo Horizonte, Brasil, donde bajaron otros pasajeros deportados. Si bien la nave contaba con capacidad para trasladar a 247 pasajeros, no trascendió cuántas personas en total viajaban a bordo.

Poco después de las 3 de la madrugada, la aeronave tocó pista en Buenos Aires. Allí un grupo de familiares se acercó a recibir a los diez argentinos expulsados.

Pese al secretismo con el que el gobierno de Javier Milei intentó manejar la situación -no se difundieron datos del operativo y la Casa Rosada no reclamó por el trato dispensado a los ciudadanos argentinos porque Milei está completamente alineado con las políticas trumpistas y no quiere entorpecer su “buen vínculo” con el presidente norteamericano- la llegada de los diez ciudadanos argentinos expulsados se filtró y hubo medios televisivos en el lugar.

El relato de los argentinos expulsados de EE.UU.: “No somos criminales”

Uno de los argentinos que fue deportado, Mario Luciano Robles, de 25 años, habló con TN y contó que fue detenido hace poco más de un mes en Texas, tras haber cruzado a Estados Unidos desde México. “No somos criminales, no matamos ni violamos, solo vamos por el ‘sueño americano'”, afirmó el joven, que ahora quedó separado de su esposa y su hijo, que están en México.

Por su parte, Maximiliano García, relató que había emigrado a Estados Unidos en 2001. Allí se había establecido con su familia y trabajaba -tenía un permiso legal para hacerlo hasta 2030 y un número de seguro social-.

Fue detenido el 21 de agosto, cuando fue a realizar un trámite a la Oficina de Inmigración para ajustar su situación migratoria, ya que su hija nacida en el país norteamericano había cumplido 21 años y podía hacer una petición familiar para que él tuviera la residencia legal permanente.

Sin embargo, al finalizar el trámite, fue apartado por las autoridades y detenido. Le dijeron que tenía una orden de deportación pendiente de 2015, de la que “nunca me notificaron”. Estuvo en un centro de detención para migrantes en Miami hasta que fue derpotado.

“Es notable el odio en cuanto al racismo” del gobierno de Trump, dijo. Y afirmó que “a los ojos de ellos (el gobierno de EE.UU.) somos criminales”. García fue separado de su esposa y sus dos hijos, quienes quedaron en Florida. “Están partiendo familias a la mitad”, lamentó.

El embajador argentino en Washington justificó las deportaciones: “es un tema de EE.UU.”

El embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford, se refirió este miércoles a la cifra de deportados argentinos. “Argentina es de los países del continente con menos casos (de expulsados). La lista de deportados es muy grande y el número de argentinos es infinitésimo”, afirmó en declaraciones radiales.

Asimismo, el funcionario justificó el accionar de las autoridades norteamericanas ya que los argentinos deportados violaron las leyes de EE.UU. “Puede haber delitos de todo tipo o que tengan que ver con la emigración. Es una potestad de cada país decidir qué hacer con las personas que violan la ley dentro de su país”, afirmó.

En este sentido, consideró que la expulsión de los argentinos “es un tema de Estados Unidos que, básicamente, manejan ellos”.

Fuente: Página/12