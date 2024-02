Llaryora: “Alguien tiene que gritar las verdades del interior en la Casa Rosada”

El gobernador de Córdoba, de amplia participación mediática la última semana por el conflicto entre Nación y las provincias, sostuvo que “estamos en las peores jubilaciones del último siglo” y aseguró que “alguien tiene que gritar las verdades del interior para que suene en la Casa Rosada”.

“Alguien tiene que gritar las verdades del interior en la Casa Rosada”, fueron las palabras que utilizó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, para volver a cuestionar al presidente Javier Milei por recortar partidas para las provincias y desatender el diálogo que le exigen los mandatarios. Molesto, aseguró que por sus dichos sobre los gobernadores debería retractarse y recordó las críticas del libertario al Papa Francisco, que quedaron en el pasado luego del encuentro de ambos en el Vaticano.

Durante la última semana, Llaryora se mostró en distintos programas y entrevistas radiales alzando la voz contra el recorte de subsidios al transporte y los fondos para educación, todas medidas tomadas por el actual Gobierno Nacional que suscitaron un conflicto con el interior del país. El punto de partida de esta disputa fue la caída nuevamente a comisión de la llamada “ley ómnibus”, por la cual el propio Milei acusó a los gobernadores de traicionarlo.

“Lo que yo estoy manifestando es que uno cuando se equivoca, uno lo que tiene que hacer es retractarse. Entonces uno no puede tratar a todos los gobernadores de una manera de la cual yo no me siento aludido, pero frente a la pregunta de un tema que me hace ese periodista le digo, bueno, en algún momento me imagino que como hizo con el Papa, que era el enviado del maligno y después ahora ha pasado a ser el mejor hombre de la Argentina, creo que el más conocido, digamos, un líder espiritual, bueno, me parece que esa era la reflexión que había que haber tenido en el primer momento. Y de la misma manera que hizo el Papa me parece que lo que tenemos que hacer todos es unirnos y tratar de buscar los puntos que nos hagan coincidir”, sostuvo Llaryora.

En diálogo con Fernando González en el programa País Adolescente, de CNN Radio, el ex intendente de la capital cordobesa sostuvo que la inflación será más alta en el interior que en la ciudad de Buenos Aires. Para ejemplificar, sostuvo que la decisión del ejecutivo nacional de recortar los subsidios para las empresas de transporte llevó el boleto de $350 a $700. Y agregó: “Han decidido cortar el fondo de incentivo docente a todos los maestros de la Argentina. Entonces, ¿qué puntos nos tienen que poner de acuerdo? El punto que nos tiene que poner de acuerdo es sacar la Argentina adelante y sentarnos todos en un gran trabajo para poder amortiguar de alguna manera estas medidas que pegan de lleno en la sociedad”.

Llaryora: “El plan es licuar los salarios por vía de la inflación”

Este viernes por la noche el ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que las medidas de su programa económico generaron superávit fiscal en enero. El dato, festejado en Casa Rosada, puso en alerta a distintos economistas que reconocieron que las cifras eran buenas, pero criticaron su sostenimiento debido a que licua los gastos estatales y los salarios.

Respecto a esto, Llaryora aseguró que el plan del ejecutivo nacional es “licuar los salarios por vía de la inflación”. Y agregó: “Bueno, en materia de jubilaciones creo que estamos en las peores jubilaciones del último siglo. O sea, nosotros estamos haciendo lo posible y lo imposible en los gobiernos provinciales y municipales para dar una asistencia a cada uno de nuestros comprovincianos. Yo, por ejemplo, he puesto en marcha y reforzado los programas de boleto educativo. Los chicos a 700 pesos no van a poder llegar a las escuelas”, aseguró.

Luego, volvió a pedir un encuentro entre el presidente, los gobernadores y posteriormente con los sectores del trabajo y de la producción, “Argentina necesita reformas, no caprichos, reformas estructurales y que esas reformas las podamos hacer rápidamente, que de antemano las entendamos para poder hacer las medidas de contención necesarias que se puedan hacer frente a cada una de las reformas. Es algo básico lo que uno está hablando, es algo estructural”, dijo el gobernador peronista.

Llaryora habló de “ejército de trolls” y se erigió como la voz más crítica en la Casa Rosada

De acuerdo con Milei en que el país debe establecer una macroeconomía distinta para bajar la inflación y cerrar los déficits, Llaryora habló de tomar medidas que aplaquen el sufrimiento económico de los más desfavorecidos por la actual situación económica y social. “A mí me insultan, me agravian un ejército de trolls, tremendo… pero he defendido el sistema, he defendido al tejido socioproductivo de Córdoba y con los otros gobernadores, si querés, del interior de la Argentina y hoy somos los más insultados. Bueno, el día de mañana cuando se escriba la historia se acordarán quien impidió, porque le querían poner 15% más de impuestos a las exportaciones metal-mecánicas, al que genera valor agregado en la producción agropecuaria, ya no da”, sostuvo.

Además, como dejó entrever en sus variadas intervenciones de los últimos días, se mostró como el mandatario que grita “verdades” en Casa de Gobierno. “Vos tenés un mercado comprimido por dentro, recesivo, y para exportar todavía más, entonces vamos a perder mercado afuera, no vamos a tener mercado adentro, eso es el cierre de la fábrica, eso es el cierre y el quiebre de los talleres. Cierran las fábricas, cierran los talleres, cierran los comercios de los pueblos. Alguien tiene que gritar las verdades del interior para que suene en la Casa Rosada. Aún a costa de la persecución, aún a costa de que digan que van a armar fiscalías para investigar a los que votan en contra o que hablan en contra, aún en contra del ejército de troll. Bueno, esto ya pasó en la Argentina, ya pasó. Ahora, uno tiene responsabilidades de defender a la Argentina, y a la Argentina se la va a defender también produciendo. ¿Vos creés que vamos a salir simplemente con un plan de ahogo fiscal? Que te va a cerrar el número. Es como en el cementerio, en el cementerio también cierran los números, nadie reclama nada, están todos muertos”, comparó.

Insistente con el pedido de diálogo al Presidente, algo que también hicieron sus pares Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Río Negro) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), aseguró: “Ahora te están cerrando los números pero no se puede contener cómo le está entrando todo este aumento a la gente y cómo esto va a acelerar la situación social. Bueno, ahora veo que quieren empezar a ampliar los subsidios. Entonces, leí esta semana que ahora van a ampliar los subsidios para los chicos de la escuela. Bueno, entonces en definitiva, ¿para qué sacaste la plata que venían los maestros? Si nos juntamos todos podemos hacer una línea donde vaya cerrando el déficit fiscal donde nosotros podamos colaborar y ayudar pero trabajando juntos. En un momento de crisis, sumar un enfrentamiento institucional y político acelera la crisis. ¿Se entiende?”.

Este viernes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que mantendría un encuentro con distintos mandatarios el próximo martes, en Salta, en el marco de los actos por la conmemoración de la Batalla de Salta de 1813. Llaryora no mencionó el encuentro, pero tuvo palabras de halago con el funcionario.

Consultado sobre si espera una convocatoria de Milei, respondió: “Yo creo que el Presidente en algún momento convocará a los sectores, hablará con alguien, digamos. A ver… Los Presidentes tienen que conducir. Bueno, habrá formas distintas, modos distintos. Claramente, bueno, para mí Francos es un muy buen Ministro. Guillermo Francos es un muy buen Ministro. Es una persona que levantas el teléfono y te atiende. Pero bueno, tiene que tener también instrucciones para convocar, para aunar esfuerzos”.

Y agregó: “Por ejemplo, yo veo que Francos es una persona con experiencia, de diálogo. Tiene diálogo con todos los gobernadores de todos los signos políticos. Mirá que es difícil conseguir un Ministro que pueda hablar con todos. Francos habla con todos. Ahora, tiene que estar el Presidente conduciendo las decisiones que hay que tomar. Y los acuerdos que hay que generar. Porque si no, te dicen, no, porque yo creí que con vos tal cosa… No, no, si vos no estás en la reunión no escuchás, no sabés lo que pasa. No escuchás lo que pasa”.

La relación entre Presidencia y el Congreso

El mandatario consideró que algunas de las medidas del Gobierno deberían pasar por el Congreso y buscar consensos para ponerlas en funcionamiento. “Porque en el mundo están acostumbrados justamente a un funcionamiento de seguridad jurídica, de visión a largo plazo. Bueno, y eso te lo da cuando analizás, te da una inversión. Y aparte, no es que lo diga yo, digamos, uno habla con mucha gente también qué visión hay en el mundo. En el mundo hoy empieza a haber una visión, de hecho Argentina inicia una nueva etapa, quiere controlar su inflación, quiere cerrar su déficit, pero ¿cuál es el punto que ponen ahí como hoy tenso? ¿Cómo hace la Argentina para soportar esto en el tiempo desde el punto de vista social y con la caída que ellos también miden de generación de trabajo y empleo? Entonces, si vos vas viendo que la inflación está altísima pero tiende a la baja, el déficit tiende a ser cero, la licuación del poder adquisitivo de la gente es tremenda, la jubilación es la peor de los últimos, no sé, 100 años, no sé, 20 años, perfecto. Bueno, eso también lo miden ellos”, aseguró.

Y cerró: “Argentina es un país maravilloso, tenemos un pueblo hermoso, tenemos una potencia agroproductiva, podemos encender la potencia de la minería… Tenemos la reserva de petróleo, de gas. Cuando encendamos eso, lo productivo y con las economías regionales, Argentina tiene que estar multiplicando por dos o por tres su producción y de esa manera tener un estándar de vida mucho, pero mucho superior. Lo que nosotros estamos viviendo hoy es injusto, porque no hay ninguna condición objetiva para que la Argentina esté tan mal, salvo los errores de la política”.