LLA recuperó la racha ganadora en Diputados: blindó a Adorni, logró media sanción a la Ley Hojarasca y a la modificación de Zonas Frías

La oposición fracasó en su intento para abrir su propia sesión para interpelar al jefe de Gabinete. En el peor momento del gobierno y con la agenda parlamentaria trabada, Menem toma aire y vuelve a celebrar entre las internas. LLA dio media sanción al recorte de subsidios al gas en regiones del centro y norte del país.

La jornada victoriosa para La Libertad Avanza comenzó cuando consiguió el quórum que necesitaba, aunque por el margen más ajustado posible, para bloquear la otra sesión pedida por la oposición. A las 10:22 de la mañana, Martín Menem anunció desde la presidencia de la Cámara que había 129 diputados en el recinto, el número exacto para abrir. De esta manera, logró blindar por un tiempo más a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de los pedidos de interpelación de los opositores. Encima, terminó siendo el puntapié para el oficialismo que logró la media sanción de su Ley Hojarasca, toda su batería de tratados internacionales y, por la noche, casi a las 22, alcanzó la media sanción para el proyecto de Zonas Frías, el más polémico.

Tras más de 11 horas de sesión, la iniciativa que busca reducir el alcance geográfico del régimen de zona fría, y de esa manera recortar el sistema de subsidios al consumo de gas, recogió 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, y fue girada al Senado donde el Gobierno espera su sanción definitiva.

Quiénes le dieron quórum al gobierno

Los tres diputados del bloque Independencia, que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, fueron los últimos en entrar. Antes de que lo hicieran, la situación era todavía incierta: dos diputadas del bloque Provincias Unidas —que había decidido no bajar— terminaron igualmente sentadas en sus bancas: la mendocina Lourdes Arrieta y la radical jujeña María Inés Zigarán, que habían firmado el pedido de sesión opositora. Arrieta recibió reclamos de algunos colegas, pero permaneció sentada. El quórum quedó constituido.

El oficialismo contó para el quórum con el bloque propio de LLA que conduce Gabriel Bornoroni, el PRO, la UCR, el MID, Karina Banfi, la mayoría de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo y La Neuquinidad.

La pelea por la otra sesión opositora

El primer choque del día no fue sobre Hojarasca ni sobre Zonas Frías sino sobre el reglamento. Apenas abierta la sesión, Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, planteó una moción de orden para pasar a cuarto intermedio a las 11 y abrir la sesión opositora. “Es un antecedente problemático hasta para el oficialismo: imagínense que la oposición convoque una sesión una hora antes que la de ustedes. Es un acto de mala fe parlamentaria“, dijo Martínez. Cecilia Moreau fue más directa: “No queremos trampa. Podríamos haber convocado una sesión para las 9 de la mañana también, una hora antes que la de ustedes. Es una pendejada”.

La respuesta de Silvana Giudici, por LLA, fue técnica y contundente: “Hay reglas claras. Hay una sesión pedida en término y con quórum y no hay posibilidad de ocupar el recinto para otras sesiones hasta que no se termine esa sesión. No es una moción de orden típica”. Nicolás Mayoraz coincidió: “No se puede generar este precedente porque genera inseguridad jurídica. Las normas tienen que ser iguales para todos”.

La definición llegó de Menem: “No hay un solo antecedente de que una sesión interrumpa otra. Y no voy a ser el primer presidente en hacerlo. Imagínese que convocan a siete sesiones especiales y yo tengo que entrar en cuartos intermedios siete veces. Es improcedente la moción del diputado Martínez. Si no va a reformular la moción, vamos a continuar”. La oposición intentó presionar: Paula Penacca le reclamó que ponga la moción a votación. Menem fue tajante: “No va a pasar. No bajo mi presidencia“.

Cuando finalmente Menem aceptó poner la moción a votación, el resultado fue 131 votos contra 111. La moción fue rechazada. La sesión de las 11 quedó definitivamente cerrada. Del Caño pidió que quedara claro “quiénes son los que están encubriendo a Adorni“. Paulón apuntó a las zonas cálidas ofrecidas como compensación: “Salieron a regalar algo que no existe porque no tenían quórum”.

Hojarasca aprobada: 138 a 96

Con la moción rechazada y la sesión opositora clausurada, el oficialismo avanzó con su temario. La Ley Hojarasca de Federico Sturzenegger obtuvo media sanción por 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones. El proyecto deroga 60 normas que el Gobierno considera obsoletas, entre ellas la “Ley del Lobizón” de padrinazgo presidencial, la que autorizó las emisiones de televisión en color, la del carnet de mochilero y la que regula las carreras de palomas. También deroga artículos de otras tres leyes y dos decretos.

El debate fue largo y a veces irónico. Bertie Benegas Lynch abrió hablando de “40 años de bochorno legislativo”. Diego Giuliano respondió que Hojarasca “no fue el producto de un trabajo jurídico muy fino” y cuestionó el timing: “Miren lo que nos traen a discutir”. Pablo Yedlin defendió la Ley 26.688 sobre producción pública de medicamentos —una de las que se deroga— con una advertencia: “En medio de varias hojitas secas cortamos varias raíces que todavía están verdes en el sistema sanitario argentino”. Myriam Bregman fue la más dura: “Hay que ser ‘dipu-termo’ para votar esto”. Germán Martínez cerró por la oposición con una pregunta que quedó flotando en el recinto: “¿Quiénes definen la agenda parlamentaria del oficialismo? ¿El Gobierno, sus funcionarios o son algunas corporaciones económicas?”.

Zonas Frías aprobada: 132 votos y un debate que se extendió hasta las 22

Después de más de once horas de sesión, cerca de las 22, el proyecto de reforma al régimen de Zonas Frías obtuvo media sanción con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. La votación fue por capítulos a pedido de la oposición, con resultados que oscilaron entre 131 y 140 votos afirmativos según el artículo. Ahora pasa al Senado, donde el Gobierno espera su aprobación definitiva.

La alianza que sostuvo el proyecto fue la misma que había dado el quórum por la mañana: LLA, PRO, UCR, Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo y el MID. Votaron en contra UxP, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Natalia de la Sota por Defendamos Córdoba y varios diputados de Provincias Unidas —entre ellos Paulón, Farías, Juliano y los cordobeses Alejandra Torres, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Juan Brügge y Carlos Gutiérrez.

El corazón del proyecto es la reforma a la ampliación que Máximo Kirchner impulsó en 2021, que había extendido el subsidio del 30% a regiones del centro y norte del país. Con la nueva ley, las zonas originarias —Patagonia, Malargüe y la Puna— mantienen el beneficio pleno, mientras que para las zonas incorporadas en 2021 el subsidio quedará limitado a los hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, que abarca familias con ingresos netos menores o iguales a tres canastas básicas totales. Otra modificación clave: el subsidio se calculará solo sobre el precio del gas en origen, sin incluir transporte ni distribución, lo que reducirá el monto real incluso para quienes lo conserven.

El miembro informante, el mendocino Facundo Correa Llano, abrió el debate con una defensa del rumbo: “Durante años la política argentina se construyó sobre subsidios indiscriminados. Ese modelo fracasó y eso es lo que venimos a corregir”. Laura Rodríguez Machado afirmó: “Esta reforma está desarmando una bomba que dejó el kirchnerismo”. Desde la oposición, la fueguina Andrea Freites fue la voz más emotiva: “No hay derecho a exigir un certificado de pobreza para vivir con algo que es vital donde tenemos temperaturas bajo cero y vientos de más de 120 kilómetros”. Esteban Paulón usó un tuit de Santiago Caputo como cierre: el asesor había publicado “Winter is coming” mientras se debatía el recorte. “El invierno llegará cargado de incrementos impagables en las facturas de gas para millones de argentinos. Los que la van a pasar mal son los usuarios, mientras otros la pasan muy bien al calor de los subsidios estatales”, respondió desde el recinto.

El recinto se calentó: Pietragalla fue a buscar a un diputado libertario

La jornada no estuvo exenta de momentos de tensión física. El más llamativo llegó durante el debate de Zonas Frías, cuando el diputado kirchnerista Horacio Pietragalla, exsecretario de Derechos Humanos, se levantó de su banca y se apersonó en el bloque de La Libertad Avanza para increpara al libertario Gerardo Huessen. El detonante fue un cruce durante el discurso de Rodolfo Tailhade, que comparaba las condiciones de detención de Cristina Kirchner con las de los represores de la dictadura. Ante los gritos de Huessen rechazando esa alocución, Tailhade preguntó: “¿Quién es el facho que habla?”. Pietragalla se levantó, se acercó al bloque de LLA e increpó al libertario. Varios legisladores se apresuraron a separarlos. Menem tuvo que interrumpir brevemente la sesión: “¿Puede volver a su banca, diputado Pietragalla?”, pidió. Después de la escena, Pietragalla se acercó al estrado y le estrechó la mano a Menem para bajar la tensión.

No fue el único cruce caliente del día. Más temprano, Leiva —el mismo que había llevado la careta de Adorni— le recriminó a Menem que Santiago Caputo lo agrede en redes: “Dígale que cuando lo agrede a usted, nos agrede a cada uno de nosotros”. Menem, que llevaba horas presidiendo la sesión más larga y tensa del año, no respondió.

El balance: LLA cierra el miércoles como ganador

Al cierre de la jornada, el oficialismo tenía para celebrar: quórum logrado con el número exacto, sesión opositora neutralizada, Hojarasca aprobada con 138 votos, tratados internacionales aprobados y Zonas Frías con media sanción. Cuatro victorias en un solo día, en el período ordinario más flojo de la gestión y en el peor momento político del Gobierno.

Martin Menem | CeDoc

Por Julián D’Imperio-Perfil









