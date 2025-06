Lionel Scaloni reveló por qué sacó a Messi en el final del partido ante Colombia por las Eliminatorias

El entrenador de la Selección argentina explicó la decisión que tomó minutos antes de que llegara el empate del conjunto Albiceleste. Además, hizo un balance de la doble fecha de Eliminatorias.

La Selección argentina empató 1-1 con Colombia en el cierre de la doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El conjunto de Néstor Lorenzo forzó uno de los partidos más difíciles que tuvo la Albiceleste en el último tiempo, algo que ya había advertido Lionel Scaloni en la previa del encuentro.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador argentino reconoció el esfuerzo del rival y explicó: “Siempre jugamos con tres volantes de juego, no es que hoy hemos cambiado. Todo fue mérito del rival, lo dije en la previa. Ellos se jugaban un montón, era muy importante el partido para ellos y vinieron a hacer su juego. En el fútbol no todo es jugar bien y hay que rescatar lo que hizo el equipo, cambiando la dinámica en el segundo tiempo aun con la expulsión de Enzo. Está bueno saber que no se ha perdido ese carácter y nos vamos conformes”.

“Los cambios fueron tácticos. Buscamos tener posibilidades de llegar por los costados. De hecho, Nico (González) tuvo dos o tres llegadas muy buenas y casi hace un gol. A veces hay que tomar decisiones y era una buena oportunidad, aunque no jugamos para probar cosas, para ver cómo reaccionaba el equipo con cinco defensores”.

En tanto que, sobre el cambio de Lionel Messi en el segundo tiempo, reveló: “En principio no iba a salir, pero cuando ve que íbamos a hacer dos cambios me dice que mejor que salga él y lo saqué. Ya saben cómo funciona y qué es lo que pienso. Hemos cambiado al final el jugador que iba a salir”.

El abrazo de Scaloni con Néstor Lorenzo, DT de Colombia (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

El DT de la selección argentina también habló sobre el picante cruce que tuvo Nicolás Otamendi con el colombiano Richard Ríos, quien le dijo: “Ya estás viejo, no te da ni para correr”.

“¿Eso le dijo? Mejor no hago ningún comentario”, se excusó Scaloni.

Las declaraciones más destacadas de Lionel Scaloni en conferencia de prensa

Sobre el juego de Colombia: “Ellos plantearon un partido cerrado, donde la pelota iba muy rápido, y si no eras preciso podías sufrir alguna contra. Colombia tiene gente fuerte y física, plantean el partido que les conviene”.

Sobre el Mundial de Clubes: “El torneo es espectacular, van a estar los mejores equipos y jugadores del mundo. ¿Cómo van a jugar Boca y River? Como hacen los nuestros cuando salen a la cancha: les ponen las cosas difíciles a todos. Espero que les vaya bien. Son los dos grandes equipos de la Argentina. Se sabe cómo afrontan los partidos los argentinos. Va a ser lindo verlo, ojalá les vaya bien a los dos”.

Sobre Luis Díaz: “En la cancha le dije cosas que pensaba en ese momento. Todo en buena sintonía, lo felicito porque es un crack”.

La lista del Mundial, a falta de un año para el arranque: “No pienso en la lista. Por la experiencia del Mundial pasado porque en el final hay sorpresas, lesiones, bajos rendimientos y apariciones. Estamos abiertos a todo”.

El desarrollo del partido ante Colombia: “El peso del partido lo llevó Argentina, aún con diez. Ellos han hecho un buen partido”.

La importancia de los hinchas: “La gente nos dio una mano enorme. Siempr necesitamos su apoyo y hoy lo sentimos”.

El balance de la doble fecha de Eliminatorias: “Siempre hay cosas para sacar positivas y negativas, en esta doble fecha de Eliminatorias también”.