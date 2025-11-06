El argentino fue homenajeado por el alcalde Francis Suarez por su impacto en la comunidad y en el crecimiento deportivo local

El futbolista argentino Lionel Messi recibió la llave de la ciudad de Miami durante el America Business Forum, en una ceremonia llena de emoción que reunió a personalidades del deporte, la política y los negocios.

El evento tuvo lugar en el Kaseya Center y contó con la presencia de figuras como el presidente Donald Trump, el alcalde de Miami Francis Suarez y la opositora venezolana María Corina Machado, quien se conectó de manera remota, según reportó Miami New Times.

El reconocimiento a Messi se produjo al final de una entrevista realizada por Suarez, en la que el capitán del Inter Miami y campeón mundial con Argentina repasó los puntos más importantes de su carrera y su vida personal.

El momento más emotivo llegó cuando el alcalde entregó la distinción y el futbolista, visiblemente conmovido, agradeció: diciendo: “me siento muy honrado por esto. Nos sentimos muy queridos, agradecidos y felices de vivir en esta ciudad. Tener esta distinción es un honor muy grande”.

El futbolista argentino compartió recuerdos de su infancia en Rosario y los desafíos de su traslado a Barcelona. (REUTERS/Marco Bello)

El foro empresarial, según detalló Miami New Times, congregó a figuras de diversos sectores. Sin embargo, la participación de Messi generó la mayor expectación. Durante su charla, el jugador repasó su infancia en Rosario, el paso por el Fútbol Club Barcelona, la transición al Paris Saint-Germain (PSG) y el desafío de emigrar a temprana edad: “no fue fácil. Más allá de que siempre estuve acompañado, fue un cambio muy grande para mí. Era todo nuevo… nosotros teníamos la vida en Rosario. Era empezar de cero”, relató.

El futbolista también reflexionó sobre el significado de levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022: “es difícil de explicar y encontrar las palabras lo que significó ese título a nivel personal, de familia, compañeros y país. Para mí fue especial porque para un jugador ganar el mundial es lo máximo. No hay más”, expresó Messi en la entrevista recogida por el medio estadounidense. El deportista subrayó la importancia de estos logros al compararlos con sus experiencias más personales: “tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos”.

El diálogo incluyó referencias a las dificultades que enfrentó por su carrera y a los sacrificios familiares. “Me perdí cumpleaños o fiestas por estar en partidos o concentraciones. Ahora disfruto de esos pequeños momentos que antes no podía”, reconoció Messi, quien también valoró la posibilidad de acompañar a sus hijos en sus actividades deportivas.

Ante un público que coreó su nombre, Messi reflexionó sobre su carrera y el significado personal de ganar la Copa del Mundo en 2022. (REUTERS/Marco Bello)

Para el exjugador del Barcelona, el traslado a Miami respondió a una decisión consensuada con su familia y marcó una diferencia positiva respecto a otras etapas profesionales. “Creo que significa mucho elegir dónde uno quiere estar y poder hacerlo. Desde que llegué acá fue espectacular. Primero, vivir en esta ciudad increíble. Y después, el cariño de toda la gente, que desde el primer día fue impresionante”, aseguró el delantero.

En el plano profesional, Messi se refirió al crecimiento del fútbol en los Estados Unidos y resaltó que “la MLS hizo un cambio importante. Tenemos la suerte de jugar con los estadios llenos en todos lados. El fútbol creció muchísimo y se refleja cada fin de semana”. El jugador anticipó que el próximo Mundial será un hito: “el Mundial 2026 será extraordinario por lo que Estados Unidos es capaz”.

Messi reveló también su interés en el mundo empresarial: “tengo una larga trayectoria deportiva, que en algún momento se termina y me gustaría empezar a ver qué se puede hacer, para dónde arrancar. El tema empresarial es algo que me interesa. Me gustaría seguir aprendiendo porque no sé nada y estoy arrancando en esto”.



Por Rossana Marín-Infobae

