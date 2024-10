Lionel Messi mostró toda su felicidad por el gran triunfo de la Selección argentina: “Acá parezco un pibe”

La Pulga volvió a vestir la camiseta albiceleste en el estadio Monumental tras la lesión sufrida en la final de la Copa América. Al terminar el partido, se refirió a las posibilidades de jugar el próximo Mundial y al funcionamiento del equipo.

La Selección argentina goleó a Bolivia por 6-0 y se afianzó como líder de las Eliminatorias Sudamericanas. Lionel Messi fue la gran figura de la noche con tres goles y dos asistencias. Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Thiago Almada marcaron los tantos restantes en el estadio Monumental.

Leo Messi: "CUANDO ESTOY ACÁ PAREZCO QUE SOY UN PIBE" pic.twitter.com/JxLmxcPZfY — TyC Sports (@TyCSports) October 16, 2024

El último partido de Messi en suelo argentino había sido el 17 de noviembre de 2023, en la derrota 2-0 ante Uruguay en la Bombonera. Tras el partido ante Bolivia, la Pulga habló sobre su vuelta a las canchas con la camiseta albiceleste.

El capitán de la Selección se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias. (Foto: Matias Baglietto/Reuters)

“Es muy lindo venir acá y sentir el cariño de la gente emociona. Cómo gritan mi nombre, el de todos, el momento que venimos pasando ya hace años, la conexión con la gente… disfrutamos todos, nos encanta estar acá en la Argentina con toda esta gente. Estamos felices por eso y por el triunfo también”, dijo el capitán al terminar el partido.

Al ser consultado por su posible presencia en la próxima Copa del Mundo en 2026, se sinceró: “No me puse fecha ni plazo, simplemente disfrutar de esto. Me emociona más que nunca estar acá y sentir el cariño de la gente porque sé que pueden llegar a ser los últimos (partidos)”.

Asimismo, agregó: “Me queda el final de temporada, hacer una buena pretemporada, que el año pasado no la tuve. Estaba con la cabeza pensando mucho en la Copa América y capaz me cuidé de más, que a veces es peor. Quiero ir viendo paso a paso y seguir disfrutando el día a día”.

El 10 se refirió también al funcionamiento del equipo de Lionel Scaloni y comentó: “Hace tiempo que la Selección viene jugando de esta manera. Tenemos mucha gente que juega muy bien, que se siente cómoda jugando entre líneas con lo difícil que es”.

La Pulga marcó un hat trick en su vuelta a la Argentina después de la lesión. (Foto: Agustín Marcarian/Reuters)

La Pulga también hizo hincapié en el debut de Nico Paz, el juvenil que juega en el Real Madrid: “Tiene muchísima calidad, entiende perfectamente el juego. Ojalá sigan apareciendo jugadores de este tipo. Tiene una cabeza impresionante, por algo está donde está. Ojalá lo podamos hacer crecer. Creo que en este equipo se va a sentir cómodo y tiene mucha calidad”.

“Disfrutar de esto, ser feliz donde estoy, con mis compañeros. A pesar de la edad, me siento un pibe por las boludeces que hago. Disfruto dentro de la cancha. Mientras vea que me siento bien y pueda seguir rindiendo como yo quiero, seguiremos disfrutando”, cerró Messi.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina por Eliminatorias Sudamericanas

Los dirigidos por Lionel Scaloni volverán a reunirse dentro de un mes para disputar las fechas 11 y 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. El 15 de noviembre visitarán a Paraguay y el 19 del mismo mes se medirán ante Perú en condición de local en el estadio Monumental.