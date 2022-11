Lionel Messi le rindió tributo a Diego Maradona en las redes sociales: qué foto eligió para recordarlo

En el segundo aniversario del fallecimiento del Pelusa, la Pulga utilizó su cuenta oficial de Instagram para postear una reconocida imagen de su ídolo

Han pasado dos años de aquella dolorosa en la que murió Diego Armando Maradona pero el recuerdo del astro argentino sigue muy latente. Sobre todo en vísperas del Mundial de Qatar 2022, la primera Copa del Mundo en muchos años que la selección argentina afronta sin la presencia física de uno de sus máximos ídolos. Una de las grandes personalidades que le han rendido tributo al Pelusa ha sidoLionel Messi, capitán y actual emblema de la Albiceleste, quien usó sus redes sociales para recordarlo.

Messi ha utilizadosu cuenta oficial de Instagram para postear una conocida imagen de Maradona que corresponde al partido de Argentina ante Brasil disputado el 2 de julio de 1982 en el Mundial que se llevó a cabo en España. Ese cotejo se desarrolló en el Estadio de Sarriá (Barcelona) y terminó con triunfo por 3-1 de la Canarinha.

Zico, Serginho y Júnior fueron los autores de los goles brasileños, mientras que Ramón Díaz marcó el descuento en un partido en el que el Diez sufrió la primera y única expulsión en un Mundial: frustrado por el resultado, le metió un planchazo a João Batista a los 40 minutos del segundo tiempo.

La storie de Lionel Messi dedicada a Diego Maradona en el segundo aniversario de su muerte.

Antes de que comience el torneo en Qatar, Lionel Messi habló sobre la ausencia de Maradona en una entrevista con el sitio oficial de la FIFA. “Es raro no verlo en la tribuna, no ver a la gente enloquecer cuando aparece, lo que transmitía, lo que le hacía sentir al resto. Va a ser especial que no esté presente. Él amaba la Selección. Siempre estuvo y siempre va a estar desde algún lado”, aseguró el crack rosarino.

Hay que recordar que Messi y Maradona tuvieron una relación muy afectuosa desde que cruzaron sus caminos. Siempre expresaron admiración mutua, sobre todo cuando el Pelusa fue entrenador de la Pulga en el Mundial de Sudáfrica 2010. El mundo pudo ver el amor que Leo tenía por él cuando justo después de su fallecimiento se quitó la camiseta del Barcelona para mostrar una de Newell’s, el club de sus amores, con el dorsal 10 que había usado Maradona durante su breve paso por la entidad rosarina.

Lionel Messi usó una camiseta de Diego Maradona en Newell’s a días de su fallecimiento (REUTERS/Albert Gea)

Al tiempo que Leo Messi se prepara para el partido de este sábado ante México por la segunda fecha del Grupo C, la Conmebol llevó adelante este viernes un homenaje especial para Maradona en el espacio “Tree Of Dreams” (árbol de los sueños) que la entidad que regula el fútbol sudamericano inauguró en Doha. Estuvieron presentes varios ex referentes y campeones con la Selección como Oscar Ruggeri, Daniel Bertoni, Pato Fillol, Checho Batista, Ricardo Bochini, Ricky Villa, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, Chino Tapia, Negro Enrique, y Mario Kempes. También otras personalidades destacadas como Javier Zanetti, Juan Pablo Sorín, Cholo Simeone, José Pékerman y Chiqui Tapia, presidente de la AFA, quien acompañó a Alejandro Domínguez en la iniciativa.

Varios campeones del mundo con Argentina se sumaron al homenaje a Diego Maradona en Qatar.