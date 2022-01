Lionel Messi dio positivo en Covid-19

Leo tenía que volver a Francia, luego del final de sus vacaciones, pero junto a su familia deberá hacer el aislamiento correspondiente en Rosario.

Luego de un merecido descanso, Lionel Messi, volvió al país, con Antonela Roccuzzo y sus hijos, para pasar las fiestas junto a su familia en Rosario. El futbolista de la Selección Argentina tenía que viajar, junto a Leandro Paredes y Ángel Di María, a Francia para iniciar la pretemporada con el Paris Saint Germain, pero se tendrá que quedar en el país.

El PSG informó el resultado positivo en Covid-19 y por eso el “30” no estará a disposición de Mauricio Pochettino. La Pulga deberá realizar el aislamiento, junto a su familia, en Argentina. Hasta no tener el examen PCR negativo, no podrá volver a Europa.

“Las pruebas realizadas durante las vacaciones de invierno y antes de la reanudación del entrenamiento revelaron 4 casos positivos de Covid-19 entre los jugadores y 1 caso positivo entre el personal. Las personas afectadas están sujetas a los protocolos COVID vigentes”, informó el PSG. Además de Lionel, dieron positivo: Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Bitumazala.

El mensaje de Chiqui Tapia

Claudio Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, publicó un mensaje en su Twitter personal: “Querido Leo, te deseo una pronta recuperación y que puedas transitar este virus de la manera más leve posible. Acá te esperamos, para volver a disfrutar de tu magia, con esta camiseta que tanto amamos“.