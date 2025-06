Lilia Lemoine criticó a los residentes del Garrahan: “Si no les alcanza, no deberían haber estudiado eso”

La diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine cuestionó el reclamo salarial de los médicos del hospital pediátrico y dijo que la situación de la salud estatal “no es un problema que generó este Gobierno”.

En medio del conflicto entre el Hospital Garrahan y el Gobierno, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, cruzó a los residentes del centro de salud pediátrico y cuestionó el reclamo salarial. “Si no les alcanza, no deberían haber estudiado eso”, afirmó..

“Yo entiendo que tengas sueños y quieras estudiar lo que te gusta. Pero si no te alcanza, ¿no deberías haber estudiado otra cosa? Yo estudié algo que me permitió tener una salida laboral rápida que me permitió ganar dinero para ayudar a mi familia. Yo estudié efectos especiales recién a los 28 años, no a los 18”, sostuvo la legisladora este miércoles en declaraciones a C5N.

Desde el Congreso, previo a la sesión que tratará el aumento a las jubilaciones, Lemoine aseguró que “el equilibrio fiscal es fundamental” y agregó: “El problema surge cuando echan a los ñoquis, porque hasta hace una semana los residentes también cobraban 800.000 pesos. Ahora van a cobrar 1.300.000 pesos, que es mucho más de lo que gana un jubilado”

En este sentido, la legisladora oficialista argumentó que los reclamos por mejoras de los haberes jubilatorios y los salarios de residentes de hospitales públicos son “genuinos”, pero afirmó que “no se puede estropear a todos los demás mientras se favorece a un sector”. “Esto no es nuevo. Tenemos que hacer lo que hay que hacer, aunque sea incómodo y antipático”, expresó.

Horas antes, la diputada nacional había generado polémica en redes sociales luego de aconsejarle a los médicos del Garrahan que renuncien si buscan mejores ingresos económicos.

“Nadie tiene por qué pagar por tus sueños. Yo soñaba con ser astronauta. ¡Quiero que me paguen mi sueño YA!”, escribió este martes en X (ex Twitter).

El posteo de la legisladora provocó la reacción de Leandro Crisso, médico residente del centro pediátrico, quién indicó que el reclamo era por “un salario acorde” a la responsabilidad y las horas de trabajo. “Somos médicos matriculados. Están gobernando, háganse cargo”, exigió.

Como respuesta, Lemoine lanzó: “Siempre podés renunciar y trabajar de algo que a vos te convenga o te sirva. Yo trabajé mucho tiempo de lo que tenía que trabajar para ayudar a mi familia. ¿Por qué yo pude y otros no?”.

“Pasa que como los médicos son muy respetados y se suele pensar (mal) que hay que cuidarlos más que a un albañil, un peluquero o una cocinera, no estás acostumbrado a que te hablen honestamente a la cara”, continuó la diputada libertaria.

Tras días de conflicto, los médicos del Hospital Garrahan rechazaron la propuesta del Ministerio de Salud y continuarán con el paro convocado para este jueves 5 de junio. La oferta otorgaba un bono de 500 mil pesos que elevaba el sueldo a 1.300.000 pesos. Actualmente, los residentes del hospital cobran 797.000 pesos.

Desde el centro de salud argumentan que no aceptaron la propuesta de la catera sanitaria porque el bono sería no remunerativo y no se sumaría al recibo de sueldo, por lo que no se deriva a aportes, no entra en el aguinaldo y no se actualiza.

