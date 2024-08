Lijo defendió su candidatura: “Rechazo de manera categórica mi supuesta falta de idoneidad moral”

Presentó este miércoles su postulación como candidato a ocupar uno de los cargos vacantes en la Corte Suprema durante una audiencia pública en la Comisión de Acuerdos del Senado.

Ariel Lijo cerró su exposición

Al concluir su audiencia en el Senado, Ariel Lijo, candidato a la Corte Suprema, expresó su intención de haber respondido satisfactoriamente a las preguntas de los senadores, independientemente de si estaban de acuerdo o no con sus respuestas.

“Espero haber satisfecho sus interrogantes y que puedan hacer la evaluación más justa sobre el rol por el que vine a esta audiencia“, afirmó Lijo.

El candidato propuesto por el Ejecutivo también subrayó la importancia de continuar trabajando en los temas abordados durante la sesión, independientemente del resultado de su postulación. “Sea cual sea el resultado, estoy convencido de que es necesario seguir trabajando en muchas de las cuestiones que discutimos hoy”, concluyó el juez.

Carolina Losada cuestionó a Lijo por las causas en su contra

La senadora de la UCR por Santa Fe, Carolina Losada, presionó al candidato a la Corte Suprema, Ariel Lijo, por las tres causas abiertas en el Consejo de la Magistratura. “No me parece adecuado que usted asuma como juez de la Corte Suprema mientras aún tiene que responder ante el Consejo“, afirmó Losada, cuestionando si la presencia de estas denuncias no genera desconfianza en su postulación para el máximo tribunal del país.

Lijo respondió aceptando la opinión de la senadora, aunque no la compartió. “Acepto su opinión, una opinión distinta, no la comparto. El lugar donde debo explicar las causas como juez es en el Consejo de la Magistratura, como esta comisión del Senado está evaluando mi idoneidad en todos los aspectos es necesario que dé las respuestas, no excluye que las tenga que dar en el Consejo de la Magistratura”, respondió Lijo. “, expresó Lijo. El candidato también señaló que “dos de las denuncias son posteriores a mi nominación y una es anterior, todas relacionadas con cuestiones que estamos discutiendo en esta comisión”.

Anteriormente, Losada había afirmado que Ariel Lijo es “uno de los 3 jueces más denunciados en Comodoro Py” y puso en duda el hecho de que cuente con “las condiciones de idoneidad, de ejemplaridad, éticas y morales” necesarias para integrar el máximo tribunal. “Es cierto que son estadísticas, pero son reales. Hay 32 denuncias por mal desempeño y 3 están actualmente activas por corrupción“, apuntó Losada.

“No sé si usted cree que reúne las condiciones de idoneidad, de ejemplaridad, éticas y morales. Creo que contestó que sí. Yo no sé si usted fuera senador si podría votar a una persona con esa cantidad de causas. Realmente me gustaría saber si usted fuera senador podría votar a una persona con estos antecedentes tan confusos”, agregó Losada.

El debate sobre la constitucionalidad de los DNU

El candidato a ocupar una banca en el máximo tribunal durante los próximos 20 años fue consultado por Lucila Crexell, senadora del Movimiento Popular Neuquino (MPN), sobre la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo, y su capacidad para derogar una ley sancionada por el Congreso.

En esa línea, Ariel Lijo destacó que la Corte Suprema tiene una jurisprudencia extensa sobre los DNU, subrayando la importancia de “controlar las condiciones de necesidad y urgencia” en cada caso. “El mecanismo que establece la ley entiendo que es un problema que merece un debate público“, afirmó, señalando la necesidad de revisar cómo se aplica esta normativa, especialmente cuando se presentan incompatibilidades.

Lijo: “La cuestión de género es una convicción, no una puesta en escena”

Ante una pregunta de la senadora salteña de Unión por la Patria, Nora Del Valle Giménez, el juez nominado a la Corte Suprema, Ariel Lijo, reafirmó su postura a favor de la inclusión de una mujer en el máximo tribunal.

“Lo que le puedo asegurar, con la mayor certeza, es que la cuestión de género es para mí una convicción, no una puesta en escena. Haré todo lo que esté a mi alcance para garantizarlo”, declaró Lijo, que actualmente es candidato a reemplazar a Elena Highton de Nolasco, la última mujer que ocupó un lugar en la Corte Suprema.

La falta de una candidata mujer fue uno de los puntos clave en el debate entre los senadores, y uno de los argumentos esgrimidos por quienes se oponen a su nominación, expresados en numerosas impugnaciones presentadas en los últimos meses.

El cruce con Juliana Di Tullio por la dolarización

Durante la audiencia en el Senado para evaluar la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema, la senadora Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) cuestionó la falta de candidatas mujeres para el máximo tribunal, declarando: “Soy peronista y feminista. Que no haya candidatas mujeres en estas condiciones habla sobre los candidatos que aceptan serlo”.

Si bien mantuvieron un tono cordial, el diálogo se intensificó cuando Di Tullio preguntó sobre la dolarización, citando las recientes declaraciones del presidente de la Corte Suprema, quien la consideró inconstitucional.

Lijo respondió que la legislación debe “respetar estándares mínimos” y “preservar la moneda nacional”. Ante la insistencia de Di Tullio por una respuesta más clara, Lijo intentó reafirmar su postura, pero la senadora replicó: “Era mejor la otra respuesta”, mostrando su insatisfacción con la ambigüedad de Lijo. El intercambio reflejó las tensiones en torno a temas cruciales como la dolarización y la representación de género en la Corte Suprema, dos temas que reflejan las diferencias entre los legisladores y el candidato.

Qué piensa Lijo sobre la baja de imputabilidad

El candidato a la Corte Suprema se pronunció sobre la baja de imputabilidad a menores, un tema sensible a nivel social. Alicia Kirchner, senadora nacional de Unión por la Patria de Santa Cruz, le preguntó al candidato si consideraba constitucional acusar penalmente a niños de 13 años.

“La Convención sobre los Derechos del Niño establece límites para la regulación de ciertas conductas. Creo que será necesario ser extremadamente cuidadosos en esa regulación, en la determinación de la edad, en el régimen penal que se establezca, y en la responsabilidad penal”, respondió Lijo.

Lijo: “Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben ser cumplidas”

Ariel Lijo respondió a las preguntas de Beatriz Ávila, senadora tucumana del monobloque “Por la Justicia Social”. “Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben ser cumplidas por el Estado Nacional. A partir de la doctrina que emana de sus fallos, tanto el Poder Judicial como el Parlamento deben adecuar o generar las iniciativas necesarias para cumplir con ese mandato desde el fallo de la Corte en adelante”, afirmó el candidato a la Corte Suprema.

Lo hizo después de aclarar una situación incómoda con el senador libertario por Formosa, Francisco Paoltroni, quien lo había cuestionado por no haber corregido a sus colegas que lo llamaran equivocadamente “doctor”.

Lijo responde al “cajoneo” de expedientes de corrupción

El senador radical, Eduardo Vischi, le preguntó directamente al candidato a la Corte Suprema sobre las demoras de más de diez años en causas que cayeron bajo su órbita de investigación como juez federal.

El presidente del bloque radical en el Senado le preguntó explícitamente por la causa YPF, que lleva 18 años demorada. También por qué en la causa de sobornos conocida como “Siemens” no investigó a los funcionarios nacionales, por qué remitió una causa contra Gildo Insfrán a la justicia formoseña y cuál era el papel de su hermano, Alfredo Lijo, en el supuesto cobro por gestiones judiciales en estas causas.

“No soy ajeno a lo que ocurre ni a las especulaciones, tanto yo como mi familia”, se defendió. “Luego de exhaustivas investigaciones por parte de todos los organismos del Estado para examinar a un funcionario que debe someterse al escrutinio público, sin haber recibido una sanción del Consejo de la Magistratura y con las causas cerradas, aún persiste un manto de sospecha. No soy ajeno a esa utilización ni a la especulación que se genera”, agregó.

Lijo: “En 20 años no recibí sanción del Consejo de la Magistratura”

Ariel Lijo afirmó que en sus 20 años de carrera como juez no recibió “ninguna sanción” por parte del Consejo de la Magistratura, intentando mitigar los cuestionamientos en su contra que incluyen el “cajoneo” de expedientes bajo circunstancias que generaron especulación.

La declaración se dio en respuesta a una serie de preguntas planteadas por la senadora Carmen Álvarez Rivero (PRO). La legisladora mencionó: “Tiene muchas causas en el Consejo de la Magistratura, que es un juicio de sus pares. Incluso, la baja tasa de resolución de las causas y la poca celeridad nos cuesta caro”. Ante esto, Lijo replicó: “No voy a detenerme en detallar el origen de las denuncias. En 20 años no recibí ni una sanción del Consejo de la Magistratura”.

Lijo responde a quienes lo cuestionan por ser “el juez más ineficiente de Comodoro Py”

El candidato a la Corte Suprema debió enfrentar desde el inicio de la audiencia varios cuestionamientos de distintos senadores en torno a la eficiencia en la resolución de causas en sus 20 años de trayectoria. Tal fue el caso del senador del radicalismo Pablo Blanco que lo calificó como “el juez más ineficiente de Comodoro Py”, por el bajo promedio de resolución de causas.

“En el Juzgado tenemos criterios internos de asignación de expedientes, es algo imprescindible para casos complejos y cuántas causas se les puede asignar a las personas más experimentadas, que también tienen la capacidad de una cantidad determinada de investigaciones en curso”, explicó Lijo. En ese sentido, remarcó que hay “investigaciones complejas que tienen múltiples partes” y que, de acuerdo a su razonamiento, no pueden ser resueltos con igual velocidad que las causas más sencillas.

Lijo consideró que debe haber mujeres en la composición de la Corte Suprema

El juez federal Ariel Lijo mantuvo este miércoles un contrapunto con la senadora Carolina Losada sobre la integración de la Corte Suprema y la participación de las mujeres en su composición. Lijo consideró que si le preguntan si una mujer debe integrar la Corte Suprema su respuesta es “si”, y sostuvo que “la cuestión de género no es unan cosa enunciativa, es una cosa más concreta, las políticas de género son políticas activas y los porcentajes de mujeres que están en cargos menores se refieren a dos cuestiones: el techo de cristal y el piso pegajoso”, por lo cual no ascienden de los cargos de subordinadas.

Losada consideró que no respondía con el interrogante y evaluó que su postulación lo convierte en un “cómplice”, si es que realmente quiere que ese lugar lo ocupe una mujer.

“No puedo reemplazar la visión de una mujer, fui formado por mujeres, y no es que tengo empleadas mujeres, hay que trabajar fuerte sobre todo hacia adentro para remover esos obstáculos, no solo en los cargos, sino en las escalas salariales y la toma de decisiones”, insistió Lijo, quien subrayó su “compromiso máximo” hacia la cuestión de género en todas los aspectos posibles.

Lijo responde preguntas y se defiende de la embestida de los senadores: “Rechazo de manera categórica mi supuesta falta de idoneidad moral”

Luego de la lectura de 182 preguntas que aportó la ciudadanía y la intervención de la senadora del PRO Carmen Alvarez Rivero, el juez comenzó a responder los cuestionamientos y en primer lugar marcó su rechazo “de manera categórica mi supuesta falta de idoneidad moral”.

Alvarez Rivero le marcó que Argentina en los últimos años descendió 36 lugares en el indice de percepción de corrupción según Transparencia Internacional y le remarcó que “personalmente creo que usted ha contribuido, no hace falta que diga que eso se percibe como impunidad, se percibe como un manto de impunidad”.

Por su parte, la senadora radical Carolina Losada cuestionó que es “uno de los tres jueces más denunciados de Comodoro Py, con 32 denuncias en su contra y 3 que están activas por corrupción”.

Lijo indicó que “efectivamente” fue denunciado pero explicó que “cuando uno recibe una denuncia sobre todo que considera absolutamente injusta, sobre cuestiones que desconoce y cómo probar que pasó lo que no ocurrió, son situaciones en las que uno pone en juego sus propias convicciones” y defendió sus facultades para ocupar el lugar en la Corte Suprema.

Lijo propone la creación una secretaría especial para investigar los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA

El juez federal consideró este miércoles que resulta “indispensable que en el ámbito de la Corte Suprema se cree una secretaría especial que investigue” tanto el atentado contra la Embajada de Israel en 1992 como el sucedido contra la sede de la AMIA en 1994 porque se trata de “una responsabilidad del Estado argentino y de la propia Corte Suprema por su competencia originaria”.

Lijo participó en la investigación de ambos atentados y llamó a trabajar “contra el antisemitismo, que sin dudas es la causa de los dos atentados”, que aún no tienen resolución tres décadas después.

El juez repasa su historia judicial: “Hay que dinamizar los procesos de producción de sentencias”

En la presentación inicial ante la Comisión de Acuerdos del Senado, el juez postulante a la Corte Suprema realizó un repaso de sus antecedentes en el Poder Jdicial y recordó su participación hace 20 años en ese mismo salón cuando se realizó la audiencia para ser juez federal.

Lijo sostuvo que el trabajo de la Corte Suprema “no se agota en resolver casos” sino que también indicó que tiene como función establecer políticas para el resto de los estamentos del Poder Judicial a nivel federal y en el vínculo con las provincias.

“El federalismo no es una mera expresión vacia que no tiene contenido, es una realidad que implica respetar la autonomía de las provincias, la gestión de los recursos, de sus políticas de desarrollo, detrás de cada decisión hay realidades que tienen que ver con experiencias humanas”, evaluó Lijo en su exposición.

Al mismo tiempo, hizo algunas apreciaciones sobre cómo pensar la Justicia a futuro y consideró que “hay que dinamizar los procesos de producción de sentencias”, uno de los reclamos más comunes que se realiza al Poder Judicial, y al mismo tiempo “bajar el nivel de litigiosidad”.

También juzgó necesario “trabajar en conjunto con el Parlamento”, para hacer una Justicia más eficiente.

El juez federal Ariel Lijo defenderá este miércoles su postulación como candidato a ocupar uno de los cargos vacantes en la Corte Suprema durante una audiencia pública en la Comisión de Acuerdos del Senado.

Lijo es uno de los candidatos que presentó el Gobierno nacional para ocupar el lugar que dejó Elena Highton de Nolasco, mientras el próximo miércoles será el turno de Manuel García Mansilla, que pretende quedarse con el quinto lugar que dejará Juan Carlos Maqueda desde diciembre próximo cuando cumpla 75 años.

El juez recibió más de 3500 adhesiones, pero también unas 300 impugnaciones cuyos ejes serán planteados durante la reunión que presidirá este miércoles la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri.

La Comisión tiene 17 integrantes, por lo que el dictamen deberá contener 9 firmas positivas para que el pliego llegue al recinto. A último momento se conoció el reemplazo del senador Pablo Blanco, del radicalismo, uno de los que ya había anticipado el rechazo a la postulación, por el jefe del bloque de la UCR Eduardo “Peteco” Vischi, quien se mostró a favor de Lijo.

Con esta jugada controvertida, el oficialismo busca acercarse a las firmas suficientes para poner el tema en la agenda de sesiones.