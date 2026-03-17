$LIBRA: La ruta del dinero de Novelli termina en los Milei

$LIBRA: Revelaciones exclusivas de la causa que preocupa a la Casa Rosada

Nuevos audios y chats en la causa refuerzan la idea de que el trader detrás de la estafa era casi un socio de Milei. Aparece mencionada Karina, a la que dice que hay que darle “4000 mil” dólares; y él mismo se recuerda: “Pagar Javier Kari”. El rol de Camilo Rodríguez Blanco y su financiera.

“Podemos pedir los 4000 que hay que darle a Karina”, le dijo Mauricio Novelli a una colaboradora en un audio que le mandó el 2 de abril de 2024. Allí le daba las indicaciones para que coordine con “Camilo” para que se “lo lleve” a “la oficina o donde estés”. Javier Milei y su hermana llevaban cuatro meses en la Casa Rosada. La relación con el trader se remontaba al menos a 2021, cuando el mandatario daba clases en su academia de negocios y le ofrecía su respaldo como figura pública. Camilo, según los datos que aparecen en la causa, sería un hombre de nacionalidad colombiana afincado en Argentina que maneja una cueva cripto: Camilo Rodríguez Blanco. No es un personaje de reparto. Recibió transferencias millonarias del empresario estadounidense, Hayden Davis, creador de $LIBRA, que terminaron en una billetera de Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy. Otro tanto habría sido convertido en cash, la forma de perder la trazabilidad.

Ese audio no es la única referencia que hay a posibles pagos a Javier y Karina Milei. Un mensaje que se envió a sí mismo Novelli el 1 de noviembre de 2024 dice, textual: “Pagar Javier kari”. La fecha es significativa porque unos días antes se había celebrado el Tech Forum, el evento del que Milei fue orador en el cierre y que funcionó como espacio de lobby para llevar negocios al Gobierno. Ahí estuvieron Hayden Davis, su padre Tom y su hermano Giddeon –que juntos manejan la empresa Kelsier Ventures– en primera fila.

Tras aquel encuentro, hubo al menos dos empresarios del mundo cripto hablaron de pedidos de dinero para acceder a reunirse con el Presidente. Hoskinson –fundador de Cardano– dijo le prometían que, en ese caso, “cosas mágicas pasarían”. Diógenes Casares, especialista en finanzas descentralizadas de Stream Finance, contó que una persona a quien respeta le dijo que “a un funcionario del Gobierno se le había pagado, ya sea un soborno o una tarifa de consultoría”. Habló de cinco millones de dólares. Ninguno de los dos declaró en la causa. También se conoció un chat, difundido por el sitio especializado Coin Desk, donde Davis decía a otros empresarios que “controlaba” a Milei: “Le envío $$ a su hermana y el firma lo que digo y hace lo que quiero. Craziest shit (Una locura)”.

El mismo día que Novelli se envió el mensaje a sí mismo estuvo en la Casa Rosada desde las 14.06 hasta las 14.56 autorizado desde la secretaría privada del Presidente. Meses antes, después de enviar el audio a quien llama “Ara” (Araceli), también estuvo en Balcarce 50. Fueron dos de las diez veces que en 2024 estuvo allí –en tres de las cuales estuvo acompañado por Davis–, más otras cuatro en las que fue a la quinta de Olivos.

Lybra Pago Lybra Pago (Capturas de Video)

Los mensajes son una ínfima parte de lo que hay en los anexos del peritaje realizado Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la investigación Penal (DATIP) en base a dispositivos de Novelli y de Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores, quien también habría tenido un papel fundamental en la trama. Pero le dan más sentido a los borradores y anotaciones que aluden acuerdos y pagos, en especial el texto hallado en el celular de Novelli que se refiere al acuerdo con “H” (que sería Davis) por un total de 5 millones de dólares: 1,5 millones de dólares de adelanto,1,5 cuando Milei anunciara a Davis su empresa Kelsier o familia como asesor, y 2 millones con el contrato “firmado en persona con Milei para asesoramiento en blockchain/IA para el gobierno argentino y/o para Javier Milei y revisión con Javier y Karina”.

El audio completo de comienzos de abril de 2024 dice: “Qué hacés Ara como andás. Si no hay problema, coordinalo ahí con Camilo viste, yo mañana a la ofi no voy pero obviamente ustedes pueden ir sin problema, tiene que cobrar, o sea, hay que sacar lo de Derek que son los 800 de todos los meses, ahí se sumaría lo tuyo y ya podemos pedir los 4000 que hay que darle a Karina. Si querés mañana coordinate para un pedido donde sumen los 800, más los 400 tuyos o todo ko que son los tuyos, más los 4000 de Karina y listo, que te lo traigan ahí a vos adonde estés a la oficina de ultima y eso lo pagan con los USDT de N&W”. Esta última es la empresa de Novelli y Jeremías Walsh, donde Milei había dictado clases y para la que había promocionado otra criptomoneda fallida llamada $VULC.

La cueva cripto

Un chat en el contexto de los preparativos del Tech Forum, entre Novelli y una de las personas que trabaja con él en la organización, ilustra el vínculo con el financista cripto Rodríguez Blanco. “Listo ya estoy llegando. Subo directo a la financiera entonces y digo retiro a nombre de mauricio y te espero 12.30 en moi”, le dice “Fran” a Novelli el 15 de octubre de 2010 a las 12.02. Este le responde que “no”. “Están anotados ustedes”. Le manda por las dudas el contacto de Camilo, que figura como “Camilo Cripto Quant”. En un audio le explica: “están anotados los dos” y cualquier cosa “les decís que lo llamen a Camilo de parte mía”.

El nombre y papel de Camilo Rodríguez Blanco figura en un informe muy relevante en la causa, donde la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos y la Dirección General de Recupero de Activos, ambos organismos del Ministerio Público Fiscal pedían inmovilizar cuentas en septiembre del año pasado. El informe señalaba además que la cueva de Rodríguez Blanco podría haber operado, además, como “rampa de salida” para posibles “pagos a funcionarios”.

Allí decían que Rodríguez Blanco era evidentemente un intermediario que recibía activos virtuales millonarios en forma directa de Hayden Davis y que funcionaba como “nexo, remitiendo dichos activos a los investigados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy”. Por lo pronto, el informe señalaba que había fondeado una dirección de Ethereum de ambos con fondos del estadounidense. Había tres movimientos claves: uno el 3 de diciembre de 2024 por 180.000 dólares, otro el 17 de enero de 2025 por 35000 dólares y otro muy llamativo el 4 de febrero por 695990 dólares. Ese día Novelli abrió dos cajas de seguridad en el Banco Galicia de Martínez, y faltaban diez para el lanzamiento de $LIBRA con el tuit de Milei, que sería el 14 de febrero a las 19.01

El informe, que firmaban María del Carmen Chena y María Fernanda Bergalli, que Taiano tiene en su poder desde hace siete meses, decía que los fondos remitidos por Rodríguez Blanco “desde Bitget hacia la dirección de firma múltiple CPE1 (de Novelli y Terrones Godoy) efectuados el 4/2/2025 , es decir, diez días antes del lanzamiento de $LIBRA, fueron dispuestos por Hayden Davis y podrían constituir eventuales pagos indirectos a funcionaros públicos a los fines de la concreción de los hechos investigados…”. Las especialistas marcaban que “la intermediación” podría haber facilitado la salida de dinero cash para “evitar el rastreo en la blockchain correspondiente, considerando las coincidencias temporales con la apertura de las cajas de seguridad por parte de Novelli”. Como reveló este diario, Novelli había ido con su madre, Alicia Rafaele, y su hermana, Pía Novelli, a llenar las cajas. Ellas las vaciaron el 17 de febrero, el primer día hábil después del colapso de $LIBRA que causó pérdidas por más de 200 millones de dólares, que Davis reconoció en 100.

Un dato adicional que lo acerca al financista colombiano al lanzamiento de ese token es que hizo operaciones de intercambio con $LIBRA instantes antes de que Milei hiciera el tuit llamando a comprar ese activo con la promesa de que serviría para fondear pequeños emprendimientos. Antes recibió 150.010 dólares de Davis. “No sólo poseía información privilegiada respecto del lanzamiento del token sino que también recibió financiamiento para operar con él”, decía el informe en cuestión.

El mismo análisis mostraba que Davis también había sido quien envió dos de 507.000 dólares minutos antes de la reunión con Milei el 30 de enero de 2025. Ese dinero llegó a Novelli y Terrones. El intermediario se llama Orlando Mellino y es un jubilado con domicilio en una plaza en Tigre. Ese fue el día que Davis y Milei sacaron una foto que el Presidente tuiteó comentando que Davis lo asesoraba, tal como preveía el texto del presunto contrato hallado en el las notas del celular de Novelli. Ese tuit es el que estaba tarifado en 1,5 millones de dólares.

Para más coincidencias numéricas, el documento de las expertas decía: “Se ha establecido que Hayden Davis realizó transferencias a quienes surgen como sus intermediarios, cuyos fondos fueron remitidos a direcciones que han sido congeladas y el saldo restante eventualmente entregado en efectivo a los investigados, por un monto total de USDC/USDT 5.780.546 entre los días 30 de enero y 21 de febrero de 2025”.



Por Irina Hauser-P/12

