$LIBRA: la Cámara Federal rechazó el intento de Novelli de ser acusador en la causa sobre el contenido de su teléfono celular

El lobista quería ser querellante como parte de su estrategia para anular el material sobre sus vínculos con los Milei, su rol como “abrepuertas” de la Casa Rosada y el “memo” de 5 millones de dólares

De acusado en la “causa $LIBRA”, Mauricio Novelli quiso pasar a acusador en una investigación vinculada, pero le dijeron que no, en ambas instancias. La Cámara Federal porteña confirmó la decisión del juez Julián Ercolini y rechazó el pedido del “abrepuertas” de la Casa Rosada, que pretendía ser querellante en la pesquisa por la presunta filtración del peritaje sobre el contenido de su teléfono celular.

Con las firmas de los camaristas Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun, la Sala II de la Cámara estimó que Novelli no cumple con los requisitos previstos por la ley para ser aceptado como querellante, ya que la pesquisa se circunscribe −por ahora− a delitos de acción pública impulsados por la fiscalía y “no es posible sostener, objetivamente, la presencia de un perjuicio directo”. Por lo tanto, no podrá impulsar el proceso, aportar pruebas, argumentar sobre el desarrollo de la investigación ni apelar decisiones del juez Ercolini.

El intento de Novelli de involucrarse en la investigación derivada del “caso $LIBRA” sobre la presunta filtración del informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF) se inscribe en una línea de planteos orientados a cuestionar la validez del contenido de su teléfono celular y, de ese modo, mejorar su situación en el expediente principal.

El 14 de febrero de 2025, Milei posteó el código alfanumérico para adquirir $LIBRA en su cuenta de X. A partir de allí, el precio del token trepó de 0,01 a 5 dólares en pocas horas. Quienes vendieron a tiempo retiraron cerca de US$100 millones; el resto perdió su inversión. Entre los damnificados que actúan como querellantes en la causa figura Martín Romeo, quien se presentó ante la Comisión Parlamentaria que analizó el caso como vocero de más de 200 inversores que vieron evaporarse sus ahorros.

De obtener la nulidad del material extraído de su teléfono, la Justicia no podría tomar como evidencias el “memo” con el borrador de un acuerdo de US$5 millones, pagaderos en etapas y atados a decisiones del presidente Javier Milei en relación con el creador del criptoactivo, Hayden Davis, y con contratos con el Estado argentino.

En ese sentido, el juez federal a cargo de la investigación central por $LIBRA, Marcelo Martínez de Giorgi, rechazó el pedido de Novelli de declarar la nulidad absoluta del informe de la Datip. Consideró que resultaba “prematuro”, pero avanzó con medidas preliminares de prueba destinadas a determinar cómo fue la actuación de los expertos de la Datip y si preservaron la llamada “cadena de custodia” de los dispositivos electrónicos.

Entre otras disposiciones, Martínez de Giorgi ordenó que le remitan el sumario administrativo completo que abrió la Procuración General por la presunta filtración a la prensa del informe de la Datip, y la preservación de la “huella digital” de todo el proceso tecnológico y los protocolos aplicados: logs, backups, accesos y eventuales registros asociados, además de correos y archivos en la nube. La causa avanza bajo la órbita de la fiscalía de Eduardo Taiano, que en los últimos días ordenó nuevas medidas, incluida una revisión adicional del celular.

La decisión de la Cámara Federal porteña dejó entreabierta, sin embargo, la posibilidad de que Novelli sea aceptado como querellante más adelante, si el desarrollo de la pesquisa aporta elementos que lo justifiquen. El tribunal ponderó, en ese sentido, el carácter aún “incipiente” de la investigación al momento de evaluar su planteo. De ser así, su abogado, Daniel Rubinovich, podría asistir y preguntar durante las audiencias de testigos o en las indagatorias y solicitar medidas de prueba complementarias a las que proponga la Fiscalía.

No es la primera vez que Novelli pierde una pulseada procesal. En abril de 2025, la Cámara Federal de Casación ya había rechazado su planteo −y el de su cosimputado Manuel Terrones Godoy− para impedir que las víctimas de la maniobra actuaran como querellantes en la causa principal.

La investigación penal sobre la filtración se inició tras una denuncia de la Procuración General de la Nación, que encabeza Eduardo Casal, por posibles irregularidades en la Datip, el área que analizó el contenido del teléfono celular de Novelli y de otros protagonistas del lanzamiento y colapso del criptoactivo, entre ellos Terrones Godoy −identificado también como articulador local del proyecto− y Sergio Morales. Afrontan imputaciones por estafa, cohecho y tráfico de influencias.

Mauricio Novelli, frente a la Casa Rosada

Por Hugo Alconada Mon-La Nación