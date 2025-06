Liberaron al Perrito Barrios tras el tiroteo en Dock Sud, pero sigue imputado

La jueza Mariela Bonafine no convalidó la detención del futbolista, acusado de abuso de armas en un violento episodio ocurrido durante un torneo amateur. Barrios, herido de bala, negó haber disparado y fue liberado por falta de pruebas contundentes.

Nahuel Barrios fue liberado luego de haber sido detenido por su presunta participación en un tiroteo durante un torneo relámpago en Villa Tranquila, Dock Sud.

La jueza Mariela Bonafine rechazó la detención al considerar que no hay pruebas suficientes para sostener su autoría en los hechos investigados. No obstante, el futbolista de Barracas Central seguirá imputado en la causa.

El escándalo del Perrito Barrios

El hecho ocurrió durante un torneo amateur que terminó en una balacera. Barrios resultó herido en el muslo izquierdo y prestó declaración esposado a una cama en una clínica privada donde fue atendido. En su testimonio, negó rotundamente haber portado o disparado un arma. Aseguró que fue atacado mientras intentaba huir en su camioneta, y que el disparo que recibió provino de un grupo de al menos diez personas que lo rodearon.

Las declaraciones de otros dos heridos, Pablo Nicolás Godoy y Leila García, junto a videos que fueron difundidos en las redes sociales, complicaban al futbolista. Sin embargo, los registros audiovisuales no muestran a Barrios portando un arma, y los testimonios presentaron contradicciones que resultaron clave para la decisión judicial.

En la resolución, la jueza sostuvo que “los elementos reunidos no resultan ser suficientes para considerar que Cristian Nahuel Barrios resultaría ser presuntamente autor del delito”. Además, resaltó las incongruencias en los relatos de los testigos, en particular el “sorpresivo cambio de versión de Godoy”, quien si bien afirmó luego haber visto al futbolista con un arma, inicialmente no lo mencionó como autor de disparos.

Por su parte, García fue clara en indicar que Santiago Barrios, primo del jugador, era quien portaba el arma y realizó los disparos. “No hay testigo alguno que afirme haber visto a Barrios disparar el arma, menos aún efectuar disparo direccionado a alguna de las víctimas”, se lee en el fallo.

Así, la jueza Bonafine resolvió “no convalidar lo actuado y no hacer lugar a la detención” de Barrios, disponiendo su inmediata libertad. Sin embargo, la investigación sigue en curso y el futbolista continuará vinculado a la causa, aunque ya no enfrenta los mismos cargos iniciales de “abuso de armas agravado por cometerse en el marco de un evento deportivo”.

Fuente: 442