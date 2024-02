Liberaron a las dos personas presas que habían posteado expresiones contra la esposa de Gerardo Morales

Nahuel Morandini y Roque Villegas, fueron liberados, pero deberán continuar la prisión preventiva en sus domicilios.

La Justicia de Jujuy liberó a Nahuel Morandini y Roque Villegas , los hombres que fueron detenidos el 4 de enero pasado por haber hecho publicaciones en redes sociales sobre la filiación de la hija del exgobernador de Jujuy Gerardo Morales y su esposa, Tulia Snopek. La causa continuará su curso, pero los imputados esperarán el juicio en sus domicilios.

La investigación la llevó adelante el Ministerio Público de la Acusación a partir de la denuncia de Snopek. La mujer le requirió a la Justicia “la investigación, averiguación e identificación de los autores, cómplices, instigadores o partícipes en grado cualquiera” de la difusión en redes sociales de mensajes referidos al tema. Durante días en redes sociales se había instalado el rumor de que la hija del matrimonio era, en realidad, hija del cantante de Los Tekis, Mauro Coletti.

Según explicaron los familiares de los detenidos al Tribuno de Jujuy, esta mañana el fiscal Walter Rondón, que entiende en el caso, pidió el cese de la prisión preventiva en una unidad carcelaria. La decisión no implica la absolución de los imputados, sino que a partir de ahora transitarían el trámite de la causa en sus domicilios. Se los acusa por los delitos de supresión de identidad en perjuicio de una menor de edad y violencia psicológica en el contexto de violencia de género.

Morandini y Villegas pasaron 50 días privados de su libertad. En conferencia de prensa, Rondón aseguró: “Fueron detenidos por atentar contra una menor y una mujer. Hoy se solicitó el cese de detención porque estamos próximos a la audiencia de control, la finalización de este proceso y el paso a juicio oral”, aseguró. El juicio contra los imputados comenzaría antes del 20 de marzo.

Según el fiscal, al no existir un “riesgo procesal” ya no se justifica mantener a los imputación en prisión. Además, dijo que ya no habrá nuevas detenciones y que todas las pruebas fueron reunidas. Rondón, que mantiene su acusación, sostuvo: “No se puede atacar de cualquier modo la identidad de una persona menor de edad. La libertad de expresión está consagrada a nivel internacional pero no se puede dañar el derecho de otro y con el ilícito provocaron un daño. Nunca se cuestionó la libertad de expresión”.

Con respecto a la investigación, dijo que “se logró saber que esto no nace el 26 de diciembre sino que viene de antes. Todo está comprobado, pero no podemos revelarlo porque es parte del sumario”.

Morandini y Villegas se enfrentarán a una pena de entre 2 y 8 años de prisión. Hasta que finalice el juicio, los imputados permanecerán en sus domicilios pero deben cumplir normas de conducta.

Presos por tuitear en Jujuy

La querella de Snopek y del Poder Ejecutivo provincial se habían opuesto a la liberación de Morandini y Villegas. Sin embargo, sus planteos fueron rechazados por la Justicia.

El caso comenzó a principios de enero, cuando Snopek hizo una presentación en el Ministerio Público de Acusación de Jujuy en la que requirió “la investigación, averiguación e identificación de los autores, cómplices, instigadores o partícipes en grado cualquiera de estas inescrupulosas y, repito, falsas noticias, para ser -en su caso- sancionados penalmente”, según describió en el escrito.

La mujer se refería a las versiones que habían comenzado a circular días atrás en la web acerca de su supuesto romance con Mauro Coletti, el líder de la banda Los Tekis. A través de audios anónimos y publicaciones se instaló que el músico era el padre de su hija menor de edad y no el exgobernador Morales.

En la presentación, Snopek incorporó distintos mensajes que se habían viralizado, sobre todo en Facebook y X. A partir de allí la Justicia llegó a los actuales acusados. Sin embargo, la detención de Morandini y Villegas generó un fuerte rechazo ya que sus publicaciones -según sus defensores- no fueron más que comentarios sobre lo que ya circulaba.

La publicación de Morandini, de 45 años, había sido: “Hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de Los Tekis (una estafa en la que caen los turistas). Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador. Imposible aburrirse en kukuy”. Villegas, en Facebook, insinuó que la menor no era hija de Morales.

La causa quedó en manos del juez Pablo pullen Llermanos. El fiscal Rodón, de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública N° 1 de Jujuy, consideró que las publicaciones afectaron a Snopek y a su hija y declaró a la prensa: “Se perturbó el estado civil de una persona totalmente inocente, generándole un daño que es prácticamente imposible resarcir”.

Las familias de los imputados denunciaron las malas condiciones carcelarias y recibieron el acompañamiento del CELS. “Hasta hoy no hay ninguna prueba seria que permita sostener la existencia de tales delitos, menos aún de riesgos que permitan sostener la necesidad de una privación de la libertad por 60 días”, comunicaron desde el organismo de derechos humanos, que presentó el caso ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.