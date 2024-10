Liberan mosquitos estériles para prevenir otro brote de dengue

El operativo se realizará este viernes en el Barrio Nemesio Parma, en una zona alejada de viviendas. El programa busca reducir la población del vector que transmite varias enfermedades

Luego de varios años de investigación, finalmente este viernes se concretará la etapa de campo del proyecto Técnica del Insecto Estéril (TEI). Decenas de miles de mosquitos estériles, irradiados en el laboratorio, serán liberados en el Barrio Nemesio Parma de Posadas, en una zona alejada de viviendas.

El proyecto encarado por el Ministerio de Salud Pública de Misiones contempla la cría masiva machos de Aedes aegypti para ser esterilizados y liberados en zona urbana. Lo que se busca con este método, es que estos mosquitos machos estériles compitan con mosquitos machos salvajes por la hembra salvaje para que su descendencia sea inviable y reduzca así la población del vector de enfermedades como dengue, fiebre amarilla o chikungunya.

Se trata de una estrategia innovadora en el manejo integrado de vectores de importancia sanitaria para la región. En la Técnica de Insecto Estéril (TIE) los usos de radiación Gamma para la esterilización de mosquitos machos presentan varias ventajas: no genera resistencia, no utiliza químicos, no existe manipulación genética, se irradian machos.

“Hay trabajos que hablan de que esta técnica disminuye la población de mosquitos adultos circulantes. Entonces, al disminuir la población de adultos de Aedes, principalmente de hembras, hay menor probabilidad de que haya infección o haya brotes o epidemias, ya sea de dengue o de chikungunya; o cualquier enfermedad que transmite el Aedes”, explicó en diálogo con Acá te lo Contamos, el director de Saneamiento y coordinador del proyecto, Fabián Zelaya.

“Lo que hacemos es ofertarle a la hembra, por así decirlo, mayor cantidad de machos estériles, una relación de 8-1, 10-1, porque nosotros también medimos qué cantidad de mosquitos salvajes hay, entonces la hembra copula con el estéril. Al copular con el estéril, la hembra va a poner sus huevos, pero esos huevos son inviables, o sea, no son fértiles. Al eclosionar esos huevos, no sale mosquito. Entonces, ahí es donde baja la población de Aedes. Y al bajar la población de Aedes, hay menor riesgo de que la hembra se infecte y menor riesgo de transmisión de enfermedades”, reforzó el proceso Zelaya.

Y agregó: “Venimos trabajando con esta técnica desde el 2017-2018. Han venido expertos de Francia y de Estados Unidos, en varias oportunidades también vino gente del Centro Nacional de Energía Atómica, porque en principio era trabajar con este organismo. Después por cuestiones de pandemia se cortó, pero Misiones siguió trabajando en la técnica. Así que ya llevamos casi cinco o seis años con este proyecto, y se hicieron distintas pruebas piloto. Esta tecnología tiene distintas etapas para su concreción final”.

“Una de esas etapas fue, averiguar cuál era la dosis de radiación que tendría que recibir la pupa, porque nosotros irradiamos a la pupa, no al mosquito adulto. Radiamos a la pupa, que es la última fase acuática del mosquito, eso que conocemos como larva. Lo que hacemos es separamos las pupas machos de las pupas hembras, y a las pupas machos es lo que se irradia. Se hicieron distintas pruebas de irradiación hasta que se llegó a la dosis correcta, que en el laboratorio se ha visto que provocaba la esterilidad del macho”, detalló.

Zelaya sostuvo que se trata de un trabajo de, al menos, de dos meses hasta comenzar a medir si efectivamente desciende la población del vector en esa zona determinada. “Una vez que se empiezan con la liberación, se hacen liberaciones en formas sucesivas, semanales, durante por lo menos 8, 10 o 12 semanas. Porque durante dos meses liberamos y controlamos con los sensores de reposición, con las trampas de adultos. Seguimos controlando hasta que vemos que la curva de adultos empieza a descender”, acotóal tiempo que subrayó “no vamos a eliminar al vector, lo que vamos a hacer es disminuir la población, es decir, erradicarlo es imposible”.

