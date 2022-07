Lía Salgado debutó en LAM y destrozó a Jorge Rial

La conductora recordó viejas épocas y defenestró sin filtro a la actual figura de C5N. Mirá el video.

Lía Salgado debutó como panelista en LAM (América TV) y arremetió filosa contra Jorge Rial. La conductora acusó a la figura de C5N de realizar años atrás una campaña en su contra para perjudicar sus famosos talk shows.

Lía Salgado recordó que por aquel entonces estaba en Canal 9 y en un momento determinado no quiso renovar contrato para continuar con su programa, el cual causó furor en el país porque nunca se había puesto al aire un formato así. “Después me arrepentí varias veces, en el momento no quería renovar porque no me gustaba lo que estaba escuchando. Pero después pensé: ‘¿Cómo voy a creer en que esto es cierto si me lo dice Jorge Rial?’. Si él miente todo el tiempo… Él decía que mis talk shows eran todos falsos y guionados“, manifestó Lía Salgado.

“Además llevaba a la gente para que dijera lo mismo. Yo no sé si no le pagaba a la gente para que dijera eso. Me perjudicó muchísimo, fue una campaña en mi contra, porque él perdía en el rating conmigo. Él tenía necesidad de tener rating, era algo de todos los días“, detalló.

“Yo soy Licenciada en Ciencias de la Información, trabajo con la verdad. En el canal me pidieron que siguiera, pero yo no quería trabajar así. Empecé con los talk shows a partir de un viaje a Disney con mi hijo, allá vi los talk shows y después lo propuse acá. Antes de eso hacía un noticiero”, contó.

“Me afectó porque Rial hablaba todos los días pestes de mí, todos los días. Para bajar a una persona tenés que buscar argumentos… Lo detesto. Lo detesto por eso y por todo lo que implica él y su vida”, afirmó Lía. Y Ángel de Brito quiso saber: “¿Y qué implica él y su vida?”. Clara y concisa, Salgado respondió: “No quiero un juicio. Sería un poco cruel”.