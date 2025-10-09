Ley de Adultos Mayores: Torres destacó avances en el proyecto “que fue un compromiso desde antes de asumir, y ahora será una referencia a nivel nacional”

El titular del Ejecutivo puso en relieve el abordaje de las personas mayores, a partir de una normativa integral cuya elaboración contó con la participación activa de los Consejos Locales de Adultos Mayores, la Provincia, la Legislatura y organizaciones intermedias. “Desde este momento, la voz de las personas mayores va a ingresar formalmente al proceso de decisión, porque sus propuestas van a ser recibidas, consideradas y respondidas en tiempos ciertos y con seguimiento público”, aseguró Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó el avance en la consolidación de la nueva Ley de Adultos Mayores, fruto de un proceso participativo e histórico que culminará con la actualización de la Ley Provincial Nº 193 de Protección y Promoción Integral de los Derechos de las Personas Mayores, sancionada hace 27 años y que se renovará para adecuarse a los nuevos paradigmas de derechos humanos, autonomía y envejecimiento activo.

El proyecto es el resultado de meses de trabajo articulado entre los tres poderes del Estado, especialistas en gerontología y representantes de adultos mayores de toda la provincia, en un proceso iniciado en julio pasado, cuando el Gobernador encabezó en la Legislatura la presentación del anteproyecto.

Desde entonces, se desarrollaron reuniones ampliadas y encuentros de debate que contaron con la participación del vicegobernador Gustavo Menna, la presidenta de la Comisión de Salud, diputada Sandra Willatowski; de Asuntos Consitucionales, diputada Andrea Aguilera, autoridades del Ejecutivo y referentes de distintos centros y asociaciones de personas mayores de distintos puntos de la provincia.

Esta semana se concretó la redacción final del proyecto de Ley, que será tratado en comisión en la Legislatura del Chubut la semana próxima, para luego ser sometido a votación en sesión ordinaria.

“Los adultos mayores son nuestra prioridad”

Torres recordó que “tiempo atrás, nos encontrábamos ante la oportunidad histórica de mejorar una ley integral para las personas mayores de nuestra provincia, y hoy demostramos una vez más que Chubut es una provincia de referencia a nivel nacional en materia de construcción de consensos para alcanzar resultados”, y agregó que “desde este momento, la voz de las personas mayores va a ingresar formalmente al proceso de decisión, porque sus propuestas van a ser recibidas, consideradas y respondidas en tiempos ciertos y con seguimiento público”.

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo aseguró que “desde el día uno nos comprometimos a mejorar la calidad de vida de uno de los sectores más relegados por los disintos gobiernos; por eso, dimos las discusiones que había que dar para proteger a un sector que hoy, a nivel nacional, es considerado como una variable de ajuste, pero para nosotros constituye uno de los pilares fundamentales de la sociedad”.

“Los adultos mayores son nuestra prioridad y lo van a seguir siendo, por eso vamos a seguir trabajando para proteger sus derechos y garantizar que puedan disfrutar de una vida plena”, concluyó Torres.

Una ley de referencia a nivel federal

Por su parte, el vicegobernador Gustavo Menna destacó que “la nueva ley consolida un cambio de paradigma en la forma en que el Estado acompaña a las personas mayores, reconociéndolas como protagonistas de sus propias decisiones”.

La diputada Andrea Aguilera explicó que “trabajamos junto con el Consejo Provincial de Adultos mayores en esta nueva ley que institucionaliza los Consejos Locales de Personas Mayores (CLAM) y fortalece el Consejo Provincial, para que la experiencia y las necesidades de quienes más saben de vejez orienten la política pública”.

“Es un trabajo coordinado y de diálogo institucional que pone en el centro a las personas mayores”, agregó la legisladora, sumando a ello que “además, se pone en marcha el Programa Provincial de Promoción y Cuidados, con financiamiento anual y criterios que priorizan donde más se necesita”.

“Habrá mesas de articulación en cada localidad para acordar prioridades con los municipios y hacer seguimiento de lo comprometido, y un tablero público para que cualquiera pueda ver metas y ejecución, con un marco moderno, transparente y federal que convierte la participación de los protagonistas de estas políticas en resultados concretos”, señaló.

Asimismo, la diputada Sandra Willatowski subrayó que “la participación de los propios adultos mayores en la elaboración de esta ley marca un hito en la historia legislativa de Chubut y garantiza que las políticas futuras se diseñen desde la escucha y el respeto”.

“Estamos agradecidos”

El presidente del Consejo Provincial de Personas Mayores, Oscar Furci, expresó que “hoy es un día de regocijo, porque después de largas jornadas de trabajo, hemos podido poner un punto final a la redacción de una ley que realmente va a beneficiar y poner en valor al rol del adulto mayor” y describió que “esta ley, en la cual venimos trabajando desde hace casi un año, contó con el apoyo incuestionable de los legisladores, cubriendo muchos espacios que hasta entonces eran meras expresiones de deseo sobre la Ley I N° 193 -de Promoción y Protección Integral de la Tercera Edad- y que ahora hemos podido completar”.

“Debemos hacer expreso el agradecimiento al espacio que nos brindó la ministra Florencia Papaiani, y con el gobernador Ignacio Torres, con quien hoy todos los adultos mayores de la provincia nos sentimos profundamente agradecidos”, concluyó Furci.

Nueva Ley de Adultos Mayores

El nuevo texto legal reconoce la plena vigencia de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley Nacional 27.360) como marco interpretativo. Define a las personas mayores como sujetos de derecho, promueve la igualdad, la autonomía, la no discriminación por edad y el acceso equitativo a bienes, servicios y oportunidades, tanto en zonas urbanas como rurales.

La ley adopta una mirada gerontológica integral, incorporando aspectos biológicos, psicológicos, sociales, económicos y legales, y plantea un enfoque interinstitucional que refuerza la articulación entre el Estado provincial, los municipios y las organizaciones sociales.

Creación del Consejo Provincial y de Consejos Locales de Personas Mayores

Una de las principales innovaciones del proyecto es la creación del Consejo Provincial de Personas Mayores y de los Consejos Locales de Personas Mayores (CLAM) en municipios y comunas.

Estos espacios funcionarán como ámbitos estratégicos, permanentes y plurales de participación, consulta y articulación de políticas públicas, garantizando que las personas mayores sean parte activa del diseño, ejecución y evaluación de las acciones que las afectan.

El Consejo Provincial estará integrado por representantes elegidos de los CLAM de cada localidad, que trabajarán de manera ad honorem y con representación federal, promoviendo la investigación, la capacitación, la recreación, el envejecimiento activo y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

Sistema Integral de Cuidados y Registro Gerontológico

El proyecto también crea el Sistema Integral de Cuidados Progresivos, destinado a fortalecer la red de servicios públicos y privados para la atención y acompañamiento de personas mayores, priorizando el respeto por la dignidad, la autonomía y las decisiones personales.

Además, se instituye el Registro Provincial de Instituciones Gerontológicas Públicas y Privadas y el Registro Único de Asistentes Gerontológicos, que sistematizará la información sobre personal capacitado, garantizando estándares de calidad y un enfoque de derechos en todos los dispositivos de cuidado.

Un Estado presente y articulado

La ley designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, encargado de elaborar el Plan Provincial de Promoción y Protección de Derechos de las Personas Mayores, con la participación de los municipios, comunas y organizaciones de la sociedad civil.

También prevé la creación del Programa Provincial de Promoción y Cuidados de Personas Mayores, que contará con financiamiento específico y criterios objetivos de asignación de recursos, priorizando a las poblaciones más vulnerables y a las zonas rurales o dispersas.

Con este proceso de trabajo colaborativo, el Ejecutivo provincia, conjuntamente con la Legislatura del Chubut, reafirma su compromiso con la construcción de una política pública inclusiva y moderna, que promueva la autonomía, la participación y la protección integral de los derechos de las personas mayores.