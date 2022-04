Leticia Siciliani posó desnuda en la ducha

La actriz fue desafiante: “A ver cuánto dura”

Leticia Siciliani sorprendió con un topless que se llevó el suspiro de muchos y muchas. La actriz, hermana de Griselda, se mostró bajo la ducha, compartió las imágenes en la red y lanzó un comentario desafiante. “A ver cuánto dura”, escribió Leti Siciliani en pie de la foto que la muestra en la ducha con su pezones tapados por corazones, jugando al máximo con una posible censura de Instagram, red conocida por sus extremas y extrañas políticas sobre las imágenes de las mujeres.

“Estoy enamorada de vos”, “Hermosa mujer”, “Nos querés matar de un infarto???”, “Más hermosa no? Dios mio, que mujer!”, “Nos haces re mal..”, “Bomba total”, “LLAMAS”, fueron los mensajes que se repitieron, además de la lluvia de emoticones de fuego y corazones. Leticia dejó de ser solo “la hermana de” hace tiempo. Se ganó su lugar en el medio debido a su trabajo como actriz y su popularidad aumentó cuando se sumó a la primera temporada de Masterchef Celebrity. “El famoso desnudo cuidado”, agregó en otra historia.

El pasado febrero, harta de los comentarios sobre aspecto físico, Leticia expuso los repudiables mensajes que le dejan algunos usuarios. “Te sobra de todos lados”; “Cuánta celulitis”; “Faaa, re gorda, boluda”; “Por suerte ahora estás más linda”, son algunos comentarios que le llegan a Siciliani.

En otro momento, respondió a las inquietudes de sus seguidores. “¿Te afectan mucho las cosas malas que te dicen?”, consultó alguien. “A veces me da bronca y digo ‘che, que pensamiento tan retrógrado’. Pero no me molestan. Sí quizá cuando era más chica me afectaba más, me angustiaba, pero más por inseguridad mía”, respondió la actriz.

Quién es la novia de Leticia Siciliani

Leticia se separó de la psicóloga Delfina Martínez en 2018, tiempo después de haber anunciado su casamiento. Desde entonces, la actriz guardó bajo 7 llaves los nombres de sus compañeras. La menor de las Siciliani se encuentra en pareja en este momento, pero por respeto a su novia, la actriz decidió no dar a conocer su nombre ni mostrar fotos de ella. Aunque sí ha mostrado su silueta en una sombra, entre otras sutilezas.

