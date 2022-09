Leticia Bredice habló de su abrupta salida de la obra “El divorcio”

La actriz confirmó que la echaron de la producción que protagoniza Luciano Castro, Pablo Rago y Natalie Pérez.

Leticia Bredice es protagonista de una nueva polémica. La actriz fue desvinculada de la obra “El divorcio”, una producción que protagonizan Luciano Castro, Pablo Rago y Natalie Pérez.

La noticia fue confirmada por Laura Ubfal en Intrusos quien reveló que la salida de la rubia fue abrupta. “Me dicen que tuvieron problemas internos. Se presentaba a los ensayos y no estaba en su eje. Fue bochornoso”, contó la periodista.

LETICIA BREDICE HABLÓ DE SU ABRUPTA SALIDA DE LA OBRA

Lo cierto es que Leticia Bredice acompañó este relato y denunció en Intrusos que la echaron de la obra que producen Javier Faroni y Nelson Valente. “Yo no me fui de ningún lado, a mí me echaron. Si entrás en una compañía, el otro no tiene empatía, y el director dice en el segundo ensayo: ‘Leticia no quiero que vengas’. Entonces, yo no tengo que seguir”, dijo la actriz.

El gesto que habría generado la salida de Leticia Bredice de la obra

En medio de esta conversación, Laura Ubfal aseguró que habría sido un gesto “obsceno” lo que provocó el enojo de los directores, pero Leticia Bredice explicó lo sucedido. Ahora, convocaron a Carla Conte para ser parte del espectáculo.

“A mí me llegó que te calentaste y mostraste una parte de tu cuerpo”, dijo la periodista.

“Propuse un chiste cuando el personaje de Natalie (Pérez) no nos ve, podíamos hacer un movimiento con la cola. Se ve que eso no gustó. Ellos querían algo más familiar. Evidentemente, herí el ego del director”, explicó.