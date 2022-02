La reconocida actriz habló con Moria sobre los riesgos de enamorarse. Mirá el video.

“Cada vez que me enamoré mi cabeza me jugó una mala pasada”, reflexionó Benedetto, quien pasó por el living de Moria es Moria y habló íntima con la One sobre su carrera y en particular sobre su vida amorosa.

Llena de sabiduría, la actriz, queactualmente protagoniza en el Multiteatro con mucho éxito la comedia Perdida mente, afirmó que “es probable que el amor sea una trampa”.