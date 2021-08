Leonardo Sbaraglia habló sobre los retrasos en la serie de Maradona

En el marco de la pandemia del coronavirus y la posterior muerte de Diego Maradona, la serie documental que se estaba produciendo en su honor, frenó sus grabaciones y los actores se encuentran en un limbo laboral.

Leonardo Sbaraglia, quien se encargó de interpretar a Guillermo Coppola, el famoso representante del Diez, en la producción de Amazon Prime, se refirió a las dificultades a las que se enfrentaron después de que se suspendiera la filmación.

“Me cuesta mucho opinar porque no quiero generar más leña al fuego. Muchos de los problemas que está sucediendo al no poder encarar la segunda temporada, nos está generando a todos un hueco laboral primero. Se tendría que haber empezado a rodar en junio del año pasado. Este año podríamos haber rodado, no termino de entender bien cuáles son las causas, dicen que vamos a empezar el año que viene”, comenzó el actor en diálogo con Marcela Coronel.

El artista barajó las distintas razones por las que cree que se frenó la producción: “Entiendo que muchas de las causas tuvieron que ver con discusiones con Claudia, tal vez la muerte de Diego afectó cómo es la nueva repartija en torno a los derechos. Debe estar ya bastante caldeada la situación. Yo creo que no nos quisieron contar nada a nosotros. No tenemos idea de qué está pasando. Se empieza a rodar en marzo pero no tenemos idea. Los chicos de ´Intrusos´ deben saber más que nosotros”.

“Lo que habrá en el medio es una cuestión de que deben estar negociando y repartiendo los pedazos de la torta. Todo el mundo quiere vivir bien. Si están hablando de la vida de uno, uno quiere participar”, aseguró Sbaraglia en el programa radial “Mientras Tanto”

Además, el artista se refirió al vínculo que se forjó con el empresario al que personificó: “No hablé con Claudia sobre la suerte, a duras penas hablé con Guillermo Coppola porque es un señor, es un tipo que siempre está dispuesto a ayudar, a pesar de que no tuvo que ver con la producción. No me puedo meter, es muy personal cómo decide pararse la producción frente a Guillermo y Guillermo frente a la producción. Pero siempre estuvo dispuesto a ayudarnos, cuando yo le hablé de Jean Pierre también lo recibió”.

“Guillermo tiene una cosa muy piola y es entender que está primero el espectáculo, y que nadie está queriendo hacer un documental sobre Maradona. Siempre va a haber algo de ficción, porque cada quien tiene otra versión de Maradona. Y también de Claudia”, cerró contundente sobre el espíritu de Coppola.