Leo Sbaraglia apuntó contra la grieta entre los actores: “Me parece que fueron injustos con Guillermo Francella”

El actor se posicionó en medio de la polémica por la crisis en la ficción argentina.

Leonardo Sbaraglia se refirió a la polémica que surgió luego de las declaraciones de Guillermo Francella, que trajo consigo una suerte de grieta entre actores a favor y en contra del gobierno actual, y las repercusiones de este en las producciones de ficción argentina.

En ese marco, en diálogo con un móvil de LAM (América), Sbaraglia afirmó: “Hay una crisis fuerte de la ficción, sobre todo este año. La Asociación Argentina de Actores, de alguna manera viene diciendo hace tiempo que no hay ficción en la televisión abierta y esto es un fenómeno y es un problema que está ocurriendo así desgraciadamente”.

A la par de reflexionar sobre los cambios en los consumos y la llegada de plataformas de streaming, que diversificó las producciones que antes tal vez eran exclusivamente para televisión, también se posicionó sobre las disputas entre colegas actores.

“Es un error lo de actores vs. actores, porque yo no creo que exista tal grieta entre actores. Me parece un error meterse con las opiniones de tal o cual. Todos tienen que poder opinar lo que quieren porque vivimos en un mundo con democracia y me parece que es importante que la gente pueda opinar”, remarcó quien interpretó a Rafael en Puan, película del 2023.

En ese sentido, aseguró: “Es totalmente legítimo y respetable. No me parece que haya que salir a atacar a alguien que piensa de una manera u otra. Me parece que es un error”.

Asimismo, se refirió puntualmente a las críticas que recibió Guillermo Francella sobre sus dichos respecto al gobierno de Javier Milei: “Me parece que fueron injustos. Me parece que el tema no es él, Francella, sino que hay otros temas y problemas. Francella puede decir y opinar absolutamente lo que él quiera y me parece un error salir a atacar, insisto, sea Guillermo o cualquier persona que opine lo que necesite opinar”.

Qué dijo Guillermo Francella, que despertó polémica entre actores

En los últimos días de marzo, Guillermo Francella se animó a hablar sobre la actualidad del país y analizó las nuevas medidas del gobierno de Javier Milei, en especial aquellas que tienen que ver con la economía del país. En ese sentido, el protagonista de El Encargado (Star+) brindó su opinión sobre el tema.

Fue en diálogo con Eduardo Feinmann para Radio Mitre, que al ser consultado sobre cómo ve al país, aseguró: “Con esta incertidumbre de ver cuando termina el goteo y cuando empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”.

Luego, Francella agregó que las medidas “eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”. Y continuó dando su mirada sobre estos meses de gobierno. “Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”.

Por último, opinó sobre el futuro de la Argentina y se mostró entusiasmado: “Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”, cerró.

Además, sobre el final de la nota, Guillermo Francella dio una noticia que alegró a todos sus seguidores. Se trata de la fecha de estreno de la tercera temporada de El encargado, la serie de Star+ que se convirtió en una de las preferidas del público en las plataformas de streaming.