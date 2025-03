Leo Messi habló de su futuro y reveló detalles inéditos de su llegada a Inter Miami

El astro argentino dialogó con el periodista Zane Lowe y se refirió a los planes que tiene en su carrera futbolística.

Lionel Messi atraviesa un gran presente en el Inter Miami. Tras una histórica campaña, llevó al equipo a ganar la Supporters’ Shield y fue galardonado con el Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la MLS 2024. Con 37 años, la incertidumbre sobre el plazo que le resta a su carrera es un tema siempre en agenda, que el argentino volvió a dejar abierto sin un definición precisa.

“Hoy por hoy estoy disfrutando de dónde estoy, de lo que hago, del día a día: el entrenamiento, los partidos, mis amigos, mi familia. Disfruto cuando voy a Argentina, disfruto mucho más, quizás, que cuando era joven y no me daba cuenta de muchas cosas. Disfruto más de los pequeños detalles que por ahí no le daba importancia antes. Y la verdad que me siento feliz y viviendo el día a día”, afirmó en la entrevista.

Sin dar indicios sobre lo que hará más adelante, la Pulga se enfocó en mencionar todo aquello que disfruta en el presente y lo que lo rodea tanto dentro como fuera del fútbol.

Messi confesó que el Inter Miami estaba en sus planes

Lionel Messi contó que siempre estuvo en su planes jugar en la MLS (Foto: Reuters).

A casi dos años de que el astro argentino decidiera dar el salto a la Major League Soccer(MLS), admitió que la intención por jugar en esa liga siempre estuvo en su cabeza.

“Siempre tuve la idea de jugar en la MLS. Me encantaba la idea de venir aquí y ayudar a hacer más grande el club. La MLS está creciendo mucho como liga, en línea con la cultura futbolística de Estados Unidos. La liga está evolucionando, desarrollándose mucho. Espero que continúe con más clubes que sigan el ejemplo del Inter Miami” expresó.

La comparación de Messi con su hijo y el recuerdo de su llegada al Barcelona

Con más de 20 años en el club, el Barca representa gran parte de la vida de Leo. Al dar detalles de lo que significó irse de Argentina siendo apenas un niño, mencionó a Thiago: “Yo lo veo a él, que está apunto de cumplir 12 años, y me pongo a pensar que yo con esa edad me fui a Barcelona. Si bien me fui con toda mi familia y tenía el respaldo de ellos, la verdad que se me hace difícil pensar que él pueda pasar por una situación así” comenzó expresando.

Al mismo tiempo agregó: “Incluso ahora tiene un torneo de fútbol donde tiene que viajar por 15 o 20 días y ya nos cuesta. Lo único que puedo decir es que para mí fue un cambio muy, muy duro, difícil; pero al mismo tiempo era lo que quería”.

La reacción de Messi cuando aparece su nombre en una canción

La influencia del astro argentino no sólo fue en el fútbol, sino también en la música. Cuando aparece en innumerables canciones, Leo admite que se siente “halagado”.

“Mis hijos lo disfrutan y se sorprenden al escuchar mi nombre en algún tema. Es algo muy lindo, poder ser parte de la música desde ese lado, que me tengan en cuenta en muchas de las letras, porque hay muchos artistas que me han nombrado en sus canciones. La verdad que para mí es algo muy muy, muy emocionante”, reconoció.

“Estoy agradecido de todo lo que lo hicieron porque sé que en la letra me nombran con mucho cariño y siempre halagándome desde algún lado”, concluyó.

Las 4 competencias que afrontará el Inter Miami en 2025

Además de disputar su tercera MLS, por segundo año consecutivo juega la Liga de Campeones de la CONCACAF. También aguarda la Leagues Cup, torneo que se enfrentan clubes de la MLS con los de la Liga MX.

Como el principal desafío a mitad de año, el Inter Miami hará su debut histórico en el Mundial de Clubes.

Fuente: TN