Leo Messi debutó con Ibai Llanos en Twitch

Las últimas 24 horas fueron una verdadera revolución para Leo Messi, quien finalmente llegó a París tras firmar contrato por dos años con el PSG. Entre la marea de cambios que el rosarino está viviendo junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Messi, ahora le sumó un desafío más: debutó en Twitch de la mano del españolIbai Llanos.

Es que el streamer fue el invitado de lujo a la presentación del astro del fútbol en su nuevo estadio y documentó el minuto a minuto desde la afamada plataforma: más de 312.000 espectadores se sumaron al vivo, un récord total de audiencia.

“Estamos flipando, ya para nosotros es una locura estar aquí y creando contenido”, dijo Ibai minutos antes de las 13 de Francia, hora que señaló para la presencia de Messi “en Twitch por primera vez en la historia”. Previamente había anunciado vía Twitter que La Pulga estaría allí.

Sobre la 13:00 tenemos un streaming histórico. Messi vendrá a Twitch por primera vez en la historia. Vamos a tener una charla con él. Desde su nuevo estadio. Nos vemos en un rato. pic.twitter.com/rH5prmZOTH — Ibai (@IbaiLlanos) August 11, 2021

Ibai Llanos aprovechó su presencia en el estadio del PSG para documentar el detrás de escena.

Minutos más tarde, Leo se sumó al live en el que el streamer quiso saber la verdad sobre la invitación a la cena de despedida del Barcelona en casa de Messi. “Nos invitaste tú a la cena, realmente, a Coscu y a mí…”, le dijo. “Sí, ¿por qué?”, contestó. “En realidad fue que estaba el Kun ahí, le había prometido, había hablado con Coscu antes… Igual, si lo contaron ustedes, si ustedes cuentan todo…”, comentó Messi entre risas. “Le dije que nos íbamos a ver, pero después pasó todo lo que pasó. Yo sabía que él se iba y antes que se vaya, como le habíamos dicho que nos íbamos a ver, me dijo que estaba con vos y le dije bueno traelo”, sumó.

“¿Sabes que me han hecho muchas bromas con lo de tu cena, no?”, le dijo Ibai. “¿Por qué?”, preguntó Leo. “Porque dicen que me comí todo…”, bromeó Ibai. “No sé si comés mucho o poco, pero ese día no comiste nada. No sé si fueron los nervios o qué”, respondió Messi.

“Son días complicados. Un poco de todo. Pasamos de la tristeza a la alegría en un par de días. Obviamente sin dejar atrás todo lo que pasé en Barcelona porque de un día para el otro no se olvida todo eso, pero ilusionado y feliz de este nuevo comienzo, de mi llegada. Disfrutando, pero esperando que termine”, reflexionó Leo Messi en un tono más serio.

“Te llevan de un lado a otro, vas a haciendo cosas, no parás, muchas entrevistas. Yo lo que quiero es empezar a entrenar, a jugar, pero estoy feliz”, confesó. Cuando Ibai se refirió a Messi-Neymar-Mbappé, Leo Messi sostuvo: “Hay un montón de jugadores. París tiene jugadores impresionantes. Tiene un vestuario espectacular. Disfrutando y con muchas ganas, con más ganas que nunca de dar el paso”.

Más distendido, La Pulga comenzó a firmarle unas camisetas con el número 30 e Ibai se encargó de hacerle un chiste: “Increíble Leo, dándolo todo por poner la firma”, dijo mientras se complicaba que el fibrón marque la casaca. “¿Ahí? Pero que te falta fuerza Leo. Estás cansado, eh”, le reclamó el español. “Estoy todo transpirado, un calor hacía ahí”, se sinceró Messi.

“Un saludo… Mi primera aparición en Twitch, no soy mucho de esto, pero un saludo grande a la gente que está atrás. Los seguimos. No participo, pero los sigo”, cerró Leo Messi la entrevista en el canal del streamer que tiene 7 millones de seguidores.

Espero que os haya gustado. Esto es una locura. Mañana tenéis el vídeo en YouTube en máxima calidad. Por cierto, ni soy periodista, ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento. — Ibai (@IbaiLlanos) August 11, 2021

Qué dijo Ibai Llanos tras las críticas por entrevistar a Leo Messi en Twitch

Para envidia de muchos, el streamer consiguió tener en su canal de Twitch a Leo Messi y es por eso que se convirtió en el blanco de las críticas. Especialmente de algunos periodistas que se lamentaron no poder tener un mano a mano con él.

“Espero que os haya gustado. Esto es una locura. Mañana tenéis el vídeo en YouTube en máxima calidad.”, escribió Ibai Llanos en su cuenta de Twitter.

Y finalizó: “Por cierto, ni soy periodista, ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento.”

Quién es Ibai Llanos, el streamer de Twitch que entrevistó a Leo Messi

Nacido en Bilbao el 26 de Marzo de 1995 bajo el signo de Aries, Ibai Llanos le hace honor a su signo de aire y cumple con todas las metas que se propone. Se convitió uno de los influencers con más impacto en la comunidad de esports española. Su fama, lo llevó a contactarse con varias estrellas internacionales en la plataforma Twitch, donde ya alberga más de 7 millones de seguidores.

Su carisma y gracia natural lo proclamaron como uno de los favoritos en otras redes sociales como Instagram y Twitter, donde también posee gran cantidad de fans.

Ibai empezó a hacerse famoso por comentar partidas de jugadores con rango bronce en League of Legends. A partir de ahí, su fama no hizo más que crecer por su facilidad a la hora de castear cualquier tipo de contenido.

Hasta el momento, su mayor logro había sido presentar y comentar los Worlds 2019 en Madrid, año en el que también alcanzó el millón de seguidores en Twitter. Sin embargo, su nueva amistad con Messi y haber hecho que debutara en Twitch en el contexto de su pase histórico al PSG, será recordado como otro de los hitos de su carrera.