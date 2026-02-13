Leila Gianni habló de su posteo viral

La concejala libertaria de La Matanza explicó las razones detrás de la foto que tuvo repercusión en redes. “No soy provocadora”, afirmó. Además, reiteró su crítica a la gestión de Espinoza en relación a los microbasurales: “A todo le pone gomas

En una entrevista para el canal de streaming Infobae en vivo, la abogada y concejala de La Libertad Avanza (LLA), Leila Gianni defendió el posteo que la convirtió en tendencia en las últimas semanas, donde posó en bikini con una bañera con una frase de una canción.

“Estamos en verano. Es una foto en malla que no tiene nada de extraño. No estoy delinquiendo, no estoy robando ni alcoholizada. Es una foto en bikini, o sea, no tiene nada de malo”, explicó, al referirse a la publicación.

Gianni, que ingresó al Concejo Deliberante de La Matanza tras las elecciones legislativas de 2025, profundizó sobre el posteo donde la ex subsecretaria de Capital Humano posa en malla por fragmento de la canción “Mis noches de enero”, de la banda Tan Biónica.

Para la funcionaria libertaria, un posteo de esas característica es lo que hace una persona “real”. “No soy provocadora“, reafirmó. ”Podés sacarte una foto en bikini, o podés cantar como hace nuestro Presidente. Vean el trabajo que uno hace. Soy una madre de cinco pibes, que se mete en los territorios más hostiles, acompaña a los vecinos”, dijo durante la charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

Y siguió, al comparar su perfil público con el de la ex presidenta Cristina Kirchner. “Tengan en cuenta que después tenías a señoras como la condenada (sic), con la tobillera, con los rosarios de oro, las mejores carteras y tacos de aguja”, explicó.

También opinó sobre otra publicación que generó rebote, en la que la concejal realiza un comentario irónico sobre la gestión del intendente Fernando Espinoza, en el que instala como latiguillo “qué lindas gomas” para iniciar el video. Sobre ese video, Gianni señaló que buscó poner de manifiesto que el distrito está lleno de “microbasurales” y de neumáticos pintados, como parte de la gestión del espacio público.

“Lo reclamamos con los vecinos. Espinoza, ¿cómo reacciona? Pasan la pala, detona todo, pero a todos le pone gomas. En La Matanza, donde vas, vas a encontrar gomas. Te hace el caminito de gomas, los canteros de gomas… No sé, es un fanático de las gomas. Tendría que poner una gomería el señor”, explicó en los estudios de Infobae en viv

La situación de La Matanza y las críticas a Espinoza

Para Gianni, la gestión de Espinoza en La Matanza “no es una prioridad”. Según la concejala, los problemas estructurales se ven agravados por la falta de respuestas del ejecutivo local. “La gente está haciendo el esfuerzo desde diciembre de 2023 y banca el cambio de rumbo. En La Matanza vive con miedo, con terror, hay barrios tomados por los punteros de Espinoza”, denunció Gianni, y remarcó que los ciudadanos “aguantan y saben que hay rumbo”. “La gente no es tonta, saben que no hay soluciones mágicas”, puntualizó.

La edil también describió la presión fiscal en el municipio, donde las tasas municipales aumentaron “entre 38 y 40 por ciento” en este año. “Los vivos lo que hicieron fue aumentar todas las bases imponibles. Te dicen: ‘No, no aumentamos la tasa’. Pero la base imponible sí aumentaron y lo que el vecino va a pagar”.

Sobre la carga de servicios en diferentes barrios, Gianni detalló: “La tasa de servicios generales, que es el ABL, en San Justo estás pagando 150 mil pesos por mes”.

“La gente no es tonta, saben que no hay soluciones mágicas”, expresó Gianni

El debate de la reforma laboral

Gianni defendió las políticas del oficialismo y la media sanción de la reforma laboral, que el Gobierno logró aprobar ayer en el Senado. “Estoy muy feliz y orgullosa del gran trabajo que han hecho los senadores y de Patricia Bullrich del trabajo que ha llevado adelante”, consideró. “La ley data de 1974, las formas de trabajo han cambiado, que protege y trae beneficios al empleado y al empleador”.

La concejala también aclaró que es parte del oficialismo, a pesar de las diferencias que hubo en La Matanza en el partido libertario. “Estoy dentro de La Libertad Avanza. Me pidieron disculpas después de los comunicados y fueron dados de baja. Sebastián (Pareja) no había avalado eso”, comentó Gianni, en referencia a la disputa por el liderazgo de la bancada libertaria en el Concejo deliberante.

Fuente:Infobae