Leandro Santoro: “Soy no binario, un poco peronista y un poco radical”

El precandidato del Frente de Todos en CABA habló sobre sus orígenes en la militancia y su llegada al kirchnerismo.

El precandidato del Frente de Todos a diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, se definió este jueves 29 de julio como “no binario” al remarcar que es “un poco peronista y un poco radical“.

“Me cargan por ser radical… ‘el cree que es radical’ dicen. Yo soy no binario. Soy un poco peronista, un poco radical“, expresó el asesor presidencial de Alberto Fernández. Sobre su relación con Cristina Kirchner, dijo: “Tengo una cultura alfonsinista. Yo entré tarde al kirchnerismo. Me emocionó mucho ver lo que se había construido alrededor de la muerte de Néstor. Después me encantó Cristina. Cuando vi a CFK en la intimidad me di cuenta que era una líder extraordinaria“.

En ese sentido, entrevistado por C5N, Leandro Santoro continuó: “El peronismo me abrazó. Hay que distinguir entre el PJ de los noventa y el pueblo peronista, hoy hay que distinguir entre la UCR y el pueblo radical. Le digo a muchos compañeros, que sin los movimientos sociales, sin el movimiento feminista, sin el movimiento del ambientalismo es imposible cambiar la realidad”.