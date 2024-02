Le negaron el pedido de excarcelación a Aníbal Lotocki y estará preso hasta el juicio oral

El cirujano se encuentra en el penal de Ezeiza a la espera de ser juzgado bajo la acusación de “homicidio con dolo eventual” por la muerte de Cristian Zárate.

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación rechazó este jueves el pedido de excarcelación a Aníbal Lotocki después de que su defensa haya solicitado el recurso. Por esta razón, el acusado llegará preso al juicio oral que afrontará por la muerte de Cristian Zárate, un empresario de Campana que acudió a su clínica de Caballito en 2021.

Según informaron los voceros judiciales, así lo resolvieron los camaristas Pablo Jantus, Mario Magariños y Alberto Huarte Petite, quienes ratificaron el fallo anterior del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 17, compuesto por los jueces Juan Facundo Giudice Bravo, Ana Silvia Guzzardi y Pablo Daniel Vega. Ellos mismos serán los encargados de juzgarlo bajo la acusación de “homicidio con dolo eventual”, la cual prevé una pena de 8 a 25 años.

El médico permanece preso en el penal de Ezeiza, donde se encuentra cumpliendo la detención preventiva a la espera del juicio por la muerte de Zárate. A su vez, en noviembre pasado, la Cámara Nacional de Casación Penal elevó de cuatro a ocho años su condena por confirmar la sentencia por “lesiones graves reiteradas” en las modelos Estefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi, quienes fueron atendidas en su clínica.

Aníbal Lotocki está detenido acusado de ser el responsable de la muerte de un empresario. (Foto: captura de Telenoche)

Por el momento, Lotocki deberá cumplir una condena de ocho años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer la medicina por ser el autor responsables de los delitos de lesiones en cuatro oportunidades.

Aníbal Lotocki rompió el silencio y habló de sus días en la cárcel: “Me parece injusto, no debería estar acá”

En una entrevista exclusiva con Matías Vázquez para Socios del espectáculo (eltrece), el médico habló sobre las acusaciones que recibió y se mostró en desacuerdo con su prisión preventiva.

“No esperaba este presente, no estaba en mis planes. No me parece algo justo hacer una prisión preventiva sin tener ningún tipo de condena. No debería esta acá”, aseguró.

En ese sentido, explicó que la Justicia tomó esa decisión luego de que él se cambiara de domicilio sin aviso previo debido a los escraches que le hacían en su casa: “Dijeron que hay riesgo procesal porque me mudé de casa y determinó esta prisión. Supongo que mi situación se podrá revertir en el transcurso de los próximos meses porque si no voy a tener que esperar el juicio (por la muerte de Cristian Zárate) acá”.

Aníbal Lotocki está detenido desde octubre del año pasado. (Foto: Instagram/draniballotocki)

Indignado por esto, agregó: “La cuestión es que si soy absuelto, pagué un montón de tiempo de prisión siendo inocente. Nadie me devuelve el tiempo”.

Durante la nota con el ciclo televisivo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Lotocki describió cómo son sus días en la cárcel. “Ahora estaba haciendo un poco de gimnasia. En principio no hay mucho para hacer acá. Hay un salón de usos múltiples donde desayunamos y almorzamos”, comentó sobre el penal.

Acto seguido, habló de su itinerario: “Yo me levanto a las 7:30, cuando nos abren la celda para salir a calentar agua o tomar un café. Leo mucho y estudio porque no me gusta jugar a las cartas o a los dados y acá hay varios juegos de mesa”.

“Cuando uno está encerrado tiene mucho tiempo para reflexionar. Tuve tiempo de hacerlo y de escribir un libro que estará listo para editar en los próximos meses. Creo que es momento de hablar. Yo nunca he hablado, no he sabido hacerme escuchar y creo que ese fue un gran defecto, porque dejé que se hablara mucho”, explicó.

En cuanto la relación que mantiene con los otros detenidos, aseguró que es muy cordial: “Es un pabellón de buena conducta, es toda gente tranquila, humanitaria, muy gentil y generosa”.

Fuente: TN