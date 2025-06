Le grabó su versión de “Un amor de verano” y ahora sueñan con reencontrarse: el flechazo viral de dos fans que se conocieron en el recital de Airbag

Se conocieron entre saltos y guitarras en el show de la banda en River. Él la subió a sus hombros durante una canción, se besaron y las luces del estadio sellaron el momento. No tenían batería, pero sí una historia que revolucionó las redes.

El estadio de River ardía. No solo por los fuegos artificiales y por la energía demoledora deAirbag sobre el escenario, sino porque entre miles de personas, dos desconocidos -Milagros y Bautista- estaban parados en el inicio exacto de su historia de amor.

Ella viajó sola desde Misiones. Él llegó desde Ezeiza. No sabían del otro, pero se encontraron entre saltos, luces y canciones. Se miraron. Él la subió a sus hombros durante la canción Colombiana. Ella le dijo: “Me cumpliste el sueño”. Se besaron. Y justo entonces, prendieron las luces del estadio. El recital había terminado, pero lo que había nacido entre ellos apenas empezaba.

“Es mi banda favorita desde que soy chiquita. No me importaba venir sola, sabía que me iba a encontrar con gente como yo”, contó Mili a TN.

“Fue en medio del show. Estábamos los dos saltando, transpirados, gritando como locos”, recordó Bautista. “La canción Colombiana tiene un ritual fan donde los varones suben a las chicas a los hombros para que bailen. No podía dejar de verla y no sé por qué le pregunté si quería subir. Me miró y me dijo que sí con una sonrisa gigante. Fue automático, la subí”, expresó entusiasmado.

La publicación de Milagros en X. (Foto: X / @miiliescurra)

Milagros, desde allá arriba, vio por primera vez el estadio desde otra perspectiva: la del vértigo, la música y un chico que parecía un desconocido, pero que se volvería importante.

“Me sentí cuidada. Canté, bailé, y cuando bajé le dije ‘me cumpliste el sueño’. Sin pensar, él me besó”, recordó Mili.

Justo en ese momento, se encendieron las luces. El show había terminado. Pero entre ellos algo recién empezaba.

“No me iba a olvidar de su nombre. Ni de ella”

No tenían batería. No tenían cómo contactarse. Pero tenían lo que acababan de vivir. “Me dijo su usuario de Instagram, pero era re complicado. Se lo pregunté cinco veces. No quería olvidarlo”, dijo Bautista entre risas. “Estábamos en ese limbo donde no sabés si la vas a volver a ver, pero tampoco querés soltarlo”.

Cada uno tomó su camino. Mili volvió a la casa de su madrina, donde se estaba quedando. Más tarde, al revisar sus fotos, vio una que les había sacado una chica en medio del campo de River. La publicó en X con un mensaje que nadie imaginó que se volvería viral:

“Este chico me subió en Colombiana, chapamos y después me cuidó lo que quedaba del concierto. Un ángel la verdad. Ninguno tenía batería y una chica nos sacó esta foto”.

Gastón, Guido y Pato Sardelli en la primera de las dos fechas agotadas de Airbag en River. (Foto: prensa DF – @irishsuarez)

La historia explotó. Miles de likes, retuits, comentarios de fans de Airbag y de románticos empedernidos. Pero no faltaron los rumores. Algunos usuarios aseguraron que Bautista tenía novia.Él, sin vueltas, aclaró la situación en diálogo con este medio:

“Estuve de novio, sí. Pero cortamos hace seis meses. No hice nada mal. Y con Mili fue algo que no se puede explicar. Me quedé colgado con su energía, sus tatuajes, su forma de cantar las canciones. No me la podía sacar de la cabeza”.

Una historia con segunda temporada

Ya de vuelta en Misiones, Milagros siguió hablando con Bautista por redes. “Fue una de las mejores noches de mi vida”, dijo la joven, encantada con el concierto que pudo disfrutar.

La historia incluso llegó a Ana, la mamá de Bautista, quien ya charló con Milagros por mensaje: “Es una chica divina“, sostuvo Ana.

Bautista sueña con que se reencuentren pronto en Buenos Aires. “No puedo dejar que esto quede como una anécdota. Tengo que verla de nuevo. Sé que esto tiene una segunda temporada”.