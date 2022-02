Laurita Fernández reveló su situación sentimental

Laurita Fernández habló con Implacables sobre su momento laboral y la confirmación de quedarse con la conducción de “Bienvenidos a Bordo” : “Me cuesta encarar, me muero de vergüenza”, confesó la actriz.

“Se viene una peli ahora en marzo con Benjamín Vicuña, arranco en la radio el 14 de febrero así que muy contenta. A mi me encanta trabajar”, afirmó Laurita.

Por otra parte, la también actriz reveló su momento sentimental pero aclaró que al tener tantos proyectos de trabajo para este año disfruta de su soledad.

“Estoy soltera muy tranquila, es un momento de muchísimo trabajo. Yo la verdad que me cuesta encarar, me muero de vergüenza. Espero que la otra persona avance sino me quedo paralizada”, cerró.