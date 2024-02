Laurita Fernández fulminó a Flor Vigna por hablar de Nicolás Cabré

La actriz y bailarina le respondió con picante ironía a Vigna, quien recordó el conflicto que tuvieron cuando trabajó con el actor en Mi hermano es un clon y se los vinculó íntimamente.

Pese a estar enfocada de lleno en su nuevo proyecto profesional Legalmente rubia, Laurita Fernández quedó involucrada en las explosivas declaraciones de Flor Vigna en Intrusos.

La cantante fue al programa de América a promocionar su nueva canción, PicaFlor, y terminó dándole duro a Nicolás Cabré, exnovio de ambas famosas.

Vigna habló de la mala experiencia laboral que tuvo con Cabré en la novela Mi hermano es un clon y negó con contundencia haber tenido un affaire con el actor, cuando él estaba en pareja con Laurita.

Con honestidad brutal, pero con sutileza, Fernández le dio una nota a Socios del Espectáculo y fue letal con Flor Vigna.

LAURITA FERNANÁDEZ, DURÍSIMA CON FLOR VIGNA

Notero: -Flor Vigna habló del mal momento que vivió con Nico Cabré, que en ese momento era tu pareja. Dio a entender que él había querido tener algo con ella y que si le decía que no se la hacía imposible (en el trabajo).

Laurita Fernández: -No tengo idea. Yo, más allá de que fui su pareja, trabajé dos veces con él, en dos obras, y no te puedo decir nada negativo… No sé si tuve mucha suerte o tiene que ver con mis maneras.

Notero: -Y Flor habló de las mujeres con las que estuvo Cabré. Dijo: “Tiene que ver más con un delirio de él, de cómo provoca a sus novias para crearles cosas en la cabeza mintiéndoles”.

Laurita Fernández: -No tengo nada que responderle. A Flor le deseo lo mejor. Si quiere que le haga una canción… Creo que el tiempo acomoda muchas cosas. Quizás, en el mundo nuevo que está incursionando hay muchas ansiedades, deseos de que las cosas sucedan rápido. Ojalá sea así, pero a veces llevan otros tiempos y uno en el camino va a tener cosas que acertás y tropiezos. Ojalá esté bien rodeada y que la aconsejen para bien… Yo viví un montón de cosas que me guardo para mi ámbito privado, que las he encarado y hablado en privado y murieron. Ya está.

Notero: -¿Referido a esto puntual?

Laurita Fernández: -Yo creo que el tiempo pone todo en su lugar.

Fuente: Ciudad Magazine