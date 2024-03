Laura Ubfal habló sobre su fuerte cruce con Sol Pérez en el debate de Gran Hermano

La panelista del reality de Telefe ahondó en el picante ida y vuelta que mantuvo con su compañera en vivo, tras las repercusiones que despertó la pelea.

Luego del fuerte cruce que mantuvo con Sol Pérez en el debate de Gran Hermano 2023 mientras debatían sobre la eliminación de Sabrina Cortez, Laura Ubfal fue contundente al hacer su descargo sobre el tema.

“Sol, la verdad, me parece que no escuchó lo que yo estaba diciendo porque la estaba defendiendo, tanto ella como a Sabrina. Justamente, lo que yo quise decir, y creo que la mayoría de la gente afuera, por lo que me escribieron, lo entendió; es que es horrible que a las mujeres hegemónicamente lindas, las traten de que entraron por un ‘casting sábana’ o cuando las critican cuando suben sus fotos a sus redes”, comenzó diciendo la periodista en Intrusos.

“Y yo lo que le quise decir a Sol es que, justamente, ella tiene méritos, talento, y además, fue conductora mía, la valoro como laburante, nunca jamás la maltrataría, todo lo contrario. Yo quise explicar que era una injusticia que a las mujeres bellas la maltraten y las traten de que ‘hacen casting sábana’”, agregó.

“Sol estaba diciendo que a Sabrina la sacaron del juego porque es linda y lo primero que me molestó es que empiecen a decir ‘esta es linda’ y ‘esta no es linda’, yo creo que todas las mujeres pueden ser lindas y todos los hombres pueden ser lindos. Eso me molestó de entrada”, continuó. Y cerró, tajante: “No sé por qué Sol se engancha tan mal. Ella no escuchó y no prestó atención a lo que yo decía porque se puso a gritar. Y después también al final se puso a gritar y no escuchó”.

Escandaloso cruce de Laura Ubfal con Isabel De Negri en el Debate de Gran Hermano 2023

Un día después de ser elegida para abandonar la casa (por primera vez) de Gran Hermano 2023, Isabel De Negri participó de El Debate y mantuvo un durísimo ida y vuelta con Laura Ubfal. Todo arrancó cuando la participante de 65 años aseguró que la gente la votó porque ella misma pidió irse y la periodista se despachó con durísimos cuestionamientos.

“Tal vez pueda volver y demostrar quién es ‘La Queen’”, aseguró la jugadora, momento en el que la panelista la cuestionó sobre algunas de sus polémicas frases dentro de la casa. “Isabel está afuera porque no se habla de los cuerpos, ni de las edades”, analizó.

“En el caso de Isabel se ocupó, y no me parece mal, de mostrar que una mujer de 65 años puede ser tan bonita como ella, de tener un cuerpo tan espectacular como ella y que la edad no significa que no pueda jugar. Pero se olvidó de mostrar que hay que ser buena gente y se fue porque es mala gente”, cerró Ubfal, mientras la concursante parecía sorprendida.