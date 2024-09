Laura Pausini se subió junto a unos fans a un micro para presentar su nueva canción y recorrer Milán

La cantante se subió a un autobús de dos pisos para hablar sobre el flamante “Ciao”.

Laura Pausini se subió a un micro turístico -con la cubierta superior abierta- de dos pisos para recorrer el centro de Milán. Todo esto para presentar su nuevo single “Ciao” junto a un grupo de seguidores que desafiaron las frescas temperaturas de la noche en el comienzo del otoño europeo.

“Una canción inédita que no tenía intención de escribir”, destacó la cantante italiana según la agencia ANSA. Este material cierra el proyecto del disco Anime parallele, lanzado en octubre del año pasado.

Laura Pausini contó detalles de su nueva canción en Instagram.

Esta semana, la artista de 50 años publicó un adelanto en sus redes sociales en donde sorprendió por su cambio de look. Junto a unas fotos, Laura Pausini explicó sobre el mensaje de “Ciao”. “Habla de la capacidad de dejar ir tranquilas a las personas que estuvieron a nuestro lado hasta ahora. Lo cual no es sencillo. Al menos para mí. Normalmente cuando termina una historia (de amor, de amistad o de trabajo) es más fácil discutir, criticar, cancelar al otro”.

Y agregó sobre la canción que se podrá escuchar el próximo viernes. “Esta vez no. Pueden aprender a dejarse llevar y vivir su propia vida respetándose unos a otros. Lanzar la paz frente a la guerra”.

La figura de la música italiana a nivel mundial describió que en el videoclip decidió ponerse rubia “porque simboliza un cambio fuerte para mí y elegí el vestido blanco con alas porque representa el deseo de libertad. Siempre traté de asegurarme de que mis videos cuenten en detalle lo que estoy cantando y esta vez me encontrarán así”. También contó que Sam Smith es uno de los autores de “Ciao”.

Laura Pausini sobre su disco “Almas paralelas”

En marzo, Pausini estuvo el 28 de febrero en la Argentina, ante un colmado estadio Arena de Buenos Aires, donde presentó los temas de Almas paralelas y repasó su carrera marcada por muchos hits. “Es un placer volver a Buenos Aires después de cinco años. Estoy muy feliz por la respuesta de los fans. Por lo general, mis presentaciones en este país son en agosto o septiembre, pero esta vez fue en esta época del año y disfruto del calor”, le contó a La Viola minutos antes de subir al escenario.

“Este espectáculo es para celebrar nuestros 30 años de carrera, una trayectoria que hice junto al público, y quiero agradecerle a los fans porque después de todo este tiempo te siguen brindando su confianza. Aunque tengas una carrera importante, no siempre podés llenar estadios tan grandes”, dijo la cantante y resaltó que es la primera vez que hago un tour con todas las fechas agotadas por Europa y América.

Laura Pausini destacó que le gusta la idea de tener a sus seguidores cerca en este espectáculo. “Me gusta involucrar al público, que se sienta cerca como si estamos en el sofá de mi casa. Los invitó a subir al escenario para cantar y bailar. Quiero que sea algo familiar”.

El año pasado, después de la salida de cortes “Un Buen Inicio” y “Durar”, la estrella italiana publicó el disco. “El Primer Paso en la Luna” fue otro de los adelantos. “Esta canción está dedicada a una relación de amistad que tiene diferencias de opiniones y dice que es más fácil dar un paso en la Luna que encontrar un punto de encuentro para cambiar de ideas y no perder esa relación”.

Ese mismo concepto también aparece en otros temas de Almas paralelas. “Este trabajo resume cómo cambiamos de objetos y de personas de forma muy rápida y no me parece que sea algo correcto”. “Este álbum nació con muchas dificultades. Es la primera vez que me tomo un tiempo para escribir de cinco años. La pandemia no fue fácil, a mí me pasaban cosas maravillosas con los reconocimientos, pero en Italia morían personas. En este último tiempo, después de que nos abrieron las puertas y pudimos viajar, en lugar de poder mejorar nuestras relaciones personales, nos volvimos más difíciles, al juzgar más y a apuntar con el dedo”, describió.

Laura Pausini, en la alfombra roja de los premios Oscar de 2021 (Foto: AP).

Y agregó a La Viola sobre el concepto de este disco: “La gente cambia de opiniones de forma muy rápida. Almas paralelas quiere decir, almas y no cuerpos. Me fijo más en los ideales de las personas para hablar de los distintos temas, y ‘paralelas’ porque es como la senda peatonal. Cada uno tiene sus objetivos distintos y respetar esa diferencia es más difícil. En este disco quiere reencontrar la paz entre los seres humanos”.

