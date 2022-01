Laura Novoa: “La dislexia no es una discapacidad, sino que es una manera diferente de pensar”

La actriz contó que este trastorno de aprendizaje no se cura pero que, sin embargo, no le impidió hacer su carrera con éxito. Mirá el video.

Hace poco más de un año, mientras participaba del Cantando 2020, Laura Novoa sorprendió a todos al revelar que era disléxica y que hacía “un esfuerzo enorme” para poder interpretar los temas y seguir las coreografías que los coachs le marcaban. Este trastorno de aprendizaje tan común pero del que tan poco se sabía hasta hace poco tiempo, sin embargo, no le impidió forjar una exitosa carrera en cine, teatro y televisión. Y es por eso que su testimonio, para concientizar sobre este tema, es tan importante.

En ese momento y dadas las características del reality de ElTRece, la actriz evito ahondar en su situación. Sin embargo, en diálogo con Implacables, este sábado se animó a dar detalles sobre esta problemática. “La dislexia no se cura, es algo que uno padece y lo lleva puesto toda su vida. Lo que está bueno es saber que uno lo tiene, en realidad, porque es la manera en que empieza a compensar algunas cosas”, comenzó diciendo Novoa, que actualmente protagoniza la obra Vamos a contar mentiras en el Teatro Enrique Carreras de Mar del Plata.

Y explicó: “Es como que tenés mucha facilidad para algunas cosas y para otras no. No es una discapacidad, sino que es una manera diferente de pensar. Y la verdad es que fue una oportunidad poder decirlo, porque ya mi carrera habla de mí. Entonces, que estudio, que soy obsesiva, que laburo y que soy profesional, son datos objetivos de la realidad. Y, en general, a los chicos con dislexia se les dice que son tontos o que no saben o que no van a poder”.

En ese sentido, Novoa remarcó que si de algo le servía haber alcanzado este punto en su carrera, era para con su testimonio “ayudar a mucha gente que cree que no va a poder llegar a determinados lugares por esta diferencia”. Y aclaró de qué manera afecta este trastorno a quienes lo tienen: “Nos dispersamos en algunas cosas y nos concentramos en otras, a las que quizá el resto del mundo ni siquiera las ve”.

Luego y haciendo el signo de las comillas con los dedos, la actriz habló de los “defectos” de las personas con dislexia. Y señaló: “También uno puede encontrar sus dones. Creo que si hubiera existido la pastillita del ADHD (desorden de la hiperactividad del déficit de atención) para los chicos que se distraen, no hubiéramos tenido tantos artistas como (Vincent) van Gogh, (Pablo) Picasso, (Albert) Einstein...No sé, hay veinte mil que quizá no entran dentro de los parámetros establecidos para un ritmo que hay que seguir”.

Y finalizó: “Para las personas diferentes, que tienen otras capacidades y que tienen que ser como más defensoras de esas capacidades, que quizá por momentos son invisibles para los demás, está bueno que uno lo diga. Porque da como aliento para decir: ‘Somos distintos, pero también tenemos otras capacidades como, por ejemplo, la de ser extremadamente empáticos o extremadamente sensibles’.

En su momento, Laura se había visto obligada a explicar su situación, ya que el jurado del certamen de canto le cuestionaba su dificultad para coordinar su interpretación y sus movimientos. “No puedo pensar y cantar al mismo tiempo, derecha, izquierda y todo lo que le pasa a los disléxicos y está todo bien”, había dicho tras contar que tenía esta característica.