Laura Fernández ganó por amplio margen y se convirtió en la presidenta electa de Costa Rica

La candidata oficialista del Partido Pueblo Soberano se impuso en los comicios de este domingo con casi el 50% de los votos, seguida por Álvaro Ramos

Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano, se convirtió en la nueva presidenta electa de Costa Rica tras imponerse con cerca del 50% de los votos en las elecciones celebradas este domingo.

En segundo lugar quedó Álvaro Ramos, con poco más del 32% de los sufragios, mientras que el tercer puesto correspondió a Claudia Dobles, con alrededor del 4%, según el corte más reciente del conteo oficial.

En su primer discurso tras la victoria, la futura mandataria afirmó que “la Tercera República llega para cambiar ciertas reglas del juego político nacional”.

“El pueblo costarricense exige acabar con la corrupción, exige acabar con la demagogia y con la ineficiencia del Estado”, remarcó. “Hemos dado ejemplo al mundo de cómo en paz y libertad las urnas electorales pueden engendrar y alimentar una auténtica revolución política”, expresó.

Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional se quedó en la segunda posición con un xxx de los votos (Photo by EZEQUIEL BECERRA / AFP)

La jornada electoral estuvo marcada por un ambiente de alta expectativa en todo el país, con centros de votación activos desde primeras horas de la mañana y una participación constante de electores a lo largo del día.

En San José, Alajuela, Heredia y Cartago, así como en comunidades rurales, fronterizas y costeras, se registraron filas continuas, especialmente en las primeras horas de la mañana y en el tramo previo al cierre de las urnas.

Desde tempranas horas, el TSE hizo llamados reiterados a la ciudadanía para ejercer el voto de manera informada y recordó la prohibición de realizar propaganda política durante el día electoral.

Asimismo, el transporte público operó con normalidad en la mayor parte del territorio nacional, facilitando el traslado de votantes hacia los centros de votación, según informaron las autoridades.

El Tribunal Supremo de Elecciones indicó que el proceso se desarrolló con normalidad, sin incidentes de gravedad, y con un despliegue logístico y policial destinado a garantizar el orden público y la seguridad del material electoral. Las autoridades destacaron el comportamiento cívico de la ciudadanía y la eficiencia del sistema de transmisión de resultados preliminares.

La gente vota en un colegio electoral durante las elecciones generales de Costa Rica, en San José, Costa Rica, 1 de febrero de 2026. REUTERS/Maynor Valenzuela

Durante el día, el ambiente electoral también se trasladó a calles, comercios y espacios públicos, donde la votación y el futuro político del país marcaron buena parte de las conversaciones.

En redes sociales, miles de usuarios compartieron fotografías desde los centros de votación, mensajes de llamado al voto y opiniones sobre el desarrollo del proceso, reflejando un clima de participación activa y vigilancia ciudadana.

Tras el cierre de urnas, el país entró en una expectante espera por los primeros datos oficiales, con transmisiones especiales de los principales medios de comunicación y seguimiento constante a los informes del TSE. Conforme avanzó el escrutinio y se consolidó la ventaja de Laura Fernández, comenzaron a registrarse celebraciones en la sede del Partido Pueblo Soberano y mensajes de felicitación por parte de distintos sectores políticos y sociales.

El anuncio oficial se dio pasadas las 9 de la noche, cuando el flujo de información proveniente de las juntas receptoras permitió confirmar una diferencia clara a favor de Fernández.

La victoria de Fernández representa un hecho inédito para el Partido Pueblo Soberano, que logra por primera vez alcanzar la Presidencia de la República, tras una campaña centrada en el discurso de renovación política, eficiencia institucional y combate a la corrupción.

Fernández se mantuvo a la cabeza de todas las encuestas realizadas en Costa Rica. REUTERS/Mayela Lopez

El Tribunal Supremo de Elecciones continuará actualizando los datos conforme avance el escrutinio y recordó que la declaratoria oficial de elección se realizará una vez concluido el conteo definitivo de votos. Costa Rica entra ahora en un período de transición política, previo a la toma de posesión presidencial prevista para el próximo 8 de mayo.



