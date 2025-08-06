Las vacaciones de la jueza Sandra Arroyo Salgado en Ibiza: el video que mostró su hija Kala Nisman

La jueza federal viajó con su hija menor a las Islas Baleares. Paseos, fotos y una postal desde la ciudad amurallada.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, se encuentra de vacaciones en Ibiza junto a su hija menor, Kala Nisman, de 18 años. La joven compartió un video y algunas imágenes del viaje en sus redes sociales. Se las ve paseando por Dalt Vila, la emblemática ciudad amurallada declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Kala, como muchas chicas de su edad, suele compartir momentos de su vida cotidiana en Instagram y TikTok: desde salidas con amigas hasta su pasión por el hockey, además de fotos y videos con su pareja. Es habitual que publique imágenes con su madre, con quien mantiene un vínculo cercano.

La joven cambió de colegio durante el último año del secundario, fue jugadora de la sexta división del Club Atlético de San Isidro. Su equipo la felicitó públicamente por integrar la selección Sub 16 de Buenos Aires, que se consagró campeona del Torneo Argentino en Mendoza.

Kala Nisman, Club Atlético de San Isidro

Su hermana mayor, Iara, de 25 años, estudia arquitectura en la UBA y mantiene un perfil mucho más reservado. Pero ambas reaparecieron públicamente en enero de este año, cuando se cumplieron diez años de la muerte de su padre, el fiscal Alberto Nisman.

A diez años de la muerte del fiscal

En una entrevista reciente, las hijas del fiscal rompieron el silencio. Iara y Kala hablaron por primera vez en profundidad sobre el caso que marcó sus vidas. “Nunca nadie de nuestra familia dudó que haya sido otra cosa que un asesinato”, dijo Kala.

Recordaron con emoción el momento en que se enteraron de la noticia: estaban en París junto a su madre cuando recibieron el llamado. Kala tenía apenas ocho años y escribió una carta de despedida a su padre que, con los años, se volvió pública. “Fuiste muy bueno y todavía pienso que estás en mi corazón”, decía uno de los fragmentos.

Sandra Arroyo Salgado, en el centro de la polémica

Mientras disfruta de unos días de descanso, la jueza federal continúa en el centro de la escena judicial. En las últimas semanas, fue cuestionada por procesar a tres militantes peronistas en el marco de una causa por amenazas al diputado José Luis Espert. En su fallo, utilizó conceptos como “clima de sedición”, “autoritarismo informal” y “épocas oscuras”, y defendió su postura al afirmar: “Resuelvo los hechos que a mí me tocan”.

El episodio que motivó la investigación fue la colocación de un pasacalle frente a la casa del legislador, con la leyenda: “Acá vive la mierda de Espert” y le arrojaron estiércol en la puerta. Para la magistrada, este acto representa una incitación al odio político.

Sandra Arroyo Salgado y su hija Kala Nisman

Si bien tres de las siete personas detenidas fueron liberadas, la concejala de Quilmes Eva Mieri permaneció en prisión durante varios días más. Fue excarcelada el 15 de julio, tras un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín. La esperó a la salida del penal la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Lejos del estrado, Sandra Arroyo Salgado es también madre y figura clave en la vida de Kala e Iara. Las vacaciones en Ibiza, compartidas por su hija menor, muestran otro costado de una jueza que suele estar más vinculada a decisiones controvertidas que a postales familiares. Pero las redes sociales, incluso en los entornos más reservados, terminan revelando fragmentos íntimos de quienes están bajo el ojo público.

Fuente: Perfil