Las trampas de las empresas para salirse de Precios Cuidados y aumentar los precios

La galletitas Oreo son unas de las favoritas de niños y adultos al momento de darse un gusto ya que sirven tanto para una merienda como para hacer deliciosas tortas y piezas de pastelería. Además, al no contener grasa animal son una opción fácil de conseguir para veganos y vegetarianos.

Sin embargo, la polémica por estas galletas la inició un usuario un Twitter que expuso una maniobra por la que la empresa internacional productora de las Oreo, Mondelēz, había sido imputada por la Secretaría de Comercio.

El detalle casi imperceptible estaba en el rotulado que marcaba un precio 50% más caro por a penas un gramo de diferencia.

— Profe Sergio Wischñevsky (@sergiodwy) May 14, 2021

Los fabricantes de las galletitas Oreo modificaron en un gramo (si, un gramo) el peso del producto, con eso quedaron afuera del acuerdo de precios cuidados y le pegaron un aumento del 20%. A los vivitos que hacen eso no habría que comprarles nunca más.

“Se modifica mínimamente una propiedad y/o el contenido neto de algunos productos, para luego incrementar sustancialmente los precios. Este tipo de comportamiento podría representar un incumplimiento de los principios básicos de la Ley de Defensa del Consumidor (Nº 24.240)”, explicó la Secretaría que conduce Paula Español.

En esa línea, aclaró que Mondelēz “no informó de manera clara y detallada” las diferencias existentes entre bienes de igual categoría, marca y sabor. Sumado a que estas prácticas “pueden confundir sobre la naturaleza del producto y sus principales características“, promoviendo la “adquisición de un bien no deseado“.

El caso las Oreo es más que elocuente de las prácticas que llevan a cabo algunas empresas para “engañar” a los consumidores. La firma ofrece las reconocidas galletitas en dos presentaciones idénticas en cuanto a su envoltorio, color, diseño y frases, pero con un gramo de diferencia (117 gramos y 118 gramos) entre ambas. No obstante, la variación de precio es de más del 50%. En algunos comercios esa diferencia es de 76 pesos en el primer caso a 140 pesos en el segundo.

La estafa quedó al descubierto a partir de que la Secretaría de Comercio Interior de la Nación dispuso la creación del Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (Sifire) para prevenir los engaños en rótulos o etiquetas, y garantizar la transparencia de los bienes y alimentos disponibles en las góndolas.

En medio de la polémica de en la red social Twitter un comerciante comentó que por el precio minorista tiene que vender ese paquete de galletitas a un mínimo de 98 pesos.

$70 pesos de costo me cobra Mondelez la galletita Oreo para el comercio,marcando al % 40 ( menos no se puede entre alquiler, luz, etc ) la tengo que vender a $ 98 una locura

— Juanma (@Juanma35158448) May 14, 2021