Las tragedias que marcaron a Mariano Martínez

El galán reveló que no pudo caminar por tres años y que eso lo ayudó a reflexionar. Mirá el video.

No todo fue fama y reconocimiento para Mariano Martínez. Es el primero de tres hermanos y le tocó cargar con ser hijo de una mamá joven, inexperta, que hacía lo que podía con su crianza. “No tengo nada para quejarme, pero sí me pasó que me hice un poco libre”, resalta el actor. Su resiliencia es admirable, ya que es un su historial acumula tragedias que podían haber terminado con su vida.

“Me acuerdo que tenía cuatro años y un taxi me hizo volar y terminé en el hospital inconsciente durante más de ocho horas. Después me pisó un bondi y me dijeron que no iba a poder caminar más”, recuerda con Dante Gebel el artista.