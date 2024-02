La influencer está atravesando unos de los episodios más difíciles de su vida.

Kim Kardashian decidió compartir su lucha contra la psoriasis con sus seguidores, mostrando fotos de un brote reciente en las redes sociales. En una historia de Instagram el pasado 30 de enero, la influencer dejó ver el mal momento que está atravesando.

“No voy a mentir, esto es doloroso. No estoy segura de cuáles son mis factores desencadenantes. No he cambiado mi dieta. Lo he intentado todo”, aseguró sobre esta enfermedad autoinmune.

KIM KARDASHIAN

El mal momento de Kim Kardashian con la psoriasis

Es importante recordar que a los 25 años, Kim Kardashian experimentó su primer brote de psoriasis, una condición que ahora comparte con su madre, Kris Jenner. En una nota publicada en el sitio web Poosh de su hermana Kourtney Kardashian, la modelo describió cómo el dolor afectó su vida diaria.

“Me desperté esa mañana y todavía no podía levantar mi teléfono. Me estaba volviendo loca, ni siquiera podía levantar un cepillo de dientes, me dolían mucho las manos”, detalló muy conmocionada.

LAS TERRIBLES FOTOS DE KIM KARDASHIAN Y SU LUCHA CONTRA LA PSORIASIS

Inicialmente, los médicos diagnosticaron a Kim Kardashian con artritis reumatoide y lupus, antes de identificar la artritis psoriásica como la causa subyacente. Ahora que tiene un diagnóstico claro, está muy comprometida a controlar su diagnóstico y alienta a otros a buscar ayuda. “Si tienes psoriasis, no puedes permitir que arruine tu vida o te afecte. Tienes que hacer lo que puedas para asegurarte de que estás cómodo, pero no dejar que eso se apodere de ti”, escribió, dispuesta a ayudar a los demás que padecen esta dolencia.