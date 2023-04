Las separaciones más escandalosas de Jorge Rial

El conductor acaba se acaba de divorciar de Romina Pereiro.

Jorge Rial se encuentra nuevamente en el ojo público luego de sus polémicos comentarios al aire sobre su divorcio. El periodista expresó “Me divorcié para que no me griten. De ustedes no me puedo separar” a sus compañeros de piso tirando un claro palito a Romina Pereiro, su ex esposa.

Pereiro, en conversación con la revista PRONTO, reveló que eso nunca sucedió y que ella no le gritaba a Rial. La noticia escaló y comenzaron una seguidilla de rumores sobre cómo fue el último matrimonio del periodista y qué pasaba con sus dos hijas. Pero ésta no fue el único escándalo amoroso que protagonizó el padre de Morena Rial.

Silvia D’Auro y Jorge Rial, la historia de amor

La primera ruptura escandalosa del periodista fue con Silvia D´Auro, la madre adoptiva de Morena y Rocío Rial. Estuvieron en pareja alrededor de 20 años y juntos habían construido una familia junto a las pequeñas. Sin embargo, de un momento a otro el matrimonio se vino en picada y D´Auro quiso desligarse de todas sus responsabilidades maternales.

JORGE RIAL Y SILVIA D´AURO

Silvia y Jorge se casaron en el año 1999 y se divorciaron en 2011. Lo más llamativo de la separación es la manera en que la empresaria habló de sus hijas, de 12 años en aquel entonces, en televisión nacional. D´Auro decidió alejarse del mundo mediático y en la actualidad no tiene ningún tipo de contacto con su hijas.

SILVIA D´AURO CON SUS HIJAS

Incluso, Morena Rial declaró hace unas semanas que no la considera su madre y que no se merece dicho título. Silvia desapareció de sus vidas y jamás volvió a mostrar interés por las pequeñas a las que adoptó.

El conflicto con La niña Loly

Luego del polémico divorcio con la madre de sus hijas, el periodista sorprendió a los televidentes al blanquear su relación con Marianela Antoniale, más conocida mediáticamente como la niña Loly.

JORGE RIAL Y MARIANELA ANTONIALE

Fue en el año 2012 cuando la pareja se mostró públicamente. La relación parecía venir de maravilla, incluso la niña Loly tenía muy buena relación con Morena Rial, pero luego de encontrar mensajes entre Rial y Marianela Mirra, la ganadora de una de las ediciones de Gran Hermano, el amor comenzó a desaparecer.

Fueron muchas las acusaciones que se hicieron entre ambos. Por un lado, Jorge Rial expresó que hubo una actitud de Antoniale para con una de sus hijas que fue perjudicial y eso marcó un límite. “No quiero entrar en detalles pero hubo un hecho que tuvo como protagonista a mi hija”.

MORENA RIAL Y MARIANELA ANTONIALE

Sin embargo, la niña Loly desmintió haber tenido un problema con una de sus hijas, y aseguró que se trató por los mensajes de la ex Gran Hermano en el celular del periodista. Incluso, lo acusó de haberla borrado de los medios ya que perdió el alcance mediático y dejó de participar en publicidades y programas.

La relación amorosa con Agustina Kämpfer

Meses después de haber comunicado su separación con la niña Loly, el periodista de Argenzuela contó que se encontraba en una nueva relación con Agustina Kämpfer. Sin embargo, el amor duró muy poco ya que en 2016, a casi un año del inicio de la relación, Jorge informó su separación.

JORGE RIAL Y AGUSTINA KAMPFER

La escandalosa separación de Jorge Rial y Romina Pereiro

De la misma manera que hizo con sus relaciones anteriores, Rial dio a conocer su nuevo romance de manera inesperada. Fue una sorpresa para los televidentes, quienes en el 2019 fueron testigos de un nuevo casamiento del periodista.

Jorge y Romina Pereiro parecían estar más enamorados que nunca, pero con la llegada de la pandemia y algunos conflictos laborales como consecuencia, la relación ensamblada no funcionó como ellos esperaban. Pereiro aseguró que se divorciaron en buenos términos y que siempre intentó dar lo mejor de sí.

JORGE RIAL Y ROMINA PEREIRO

Pero las últimas declaraciones de Morena Rial, donde expresó que “Yo fui uno de los mayores problemas que tuvieron. Nunca me cayó esa chica a mí”, avivaron las llamas del incendio tras la frase de Jorge Rial confesando que se separó porque no le gustaba que le gritaran.